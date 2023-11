Každý pes je individualita, tedy předem nelze s určitostí říct, jaký bude. Druh plemena jej však k určitému chování předurčuje a díky tomu lze odhadnout, jaké bude mít sklony. Podívejte se na 12 plemen, se kterými byste se nechtěli pustit do křížku.

Většinou máme tendenci vnímat psy jako mazlíčky a parťáky do pohody i nepohody. Existují ovšem plemena, která nejsou zase až tak mírumilovná, jak bychom si mohli myslet. Každý pes se dokáže v určitých chvílích a pod vlivem určitého podnětu proměnit v agresivního rváče. Jsou však plemena, která v sobě mají zakořeněnou agresivitu ze své podstaty a ta doutná hluboko pod povrchem. Která plemena to jsou?

Ani výcvik není všemocný

Asi nikoho nepřekvapí, že mezi nejagresivnější plemena se řadí bojoví psi, v závěsu jsou někteří pracovní psi, ale najdou se i taková plemena, do nichž byste to zřejmě neřekli. Zajímá vás kompletní seznam 12 nejagresivnějších psích plemen? Najdete jej na videu na YouTube kanálu Keeping Pet:

Lze agresivitu ovlivnit?

V první řadě je potřeba říct, že můžete mít doma toho nejmírumilovnějšího pitbula a naopak vzteklou a agresivní čivavu a je úplně jedno, ke kterému plemeni se hlásí. Podstatné je, že jakkoliv velcí mazlové to jsou, stále se jedná o divoká zvířata, jejichž přirozenost byla potlačena. Ta se může v určitých situacích projevit a u 12 nejagresivnějších plemen k tomu dochází častěji než u jiných. Základem je správná výchova psa a u problematických plemen to platí mnohonásobně. Základem je pevné vedení, nemělo by však sklouznout k agresivitě. Ta by pak podpořila její rozvoj i u vašeho psího parťáka. Ovlivnit však vnitřní nastavení psa nelze.

Německý ovčák je nádherný pes, potřebuje ale pevnou ruku při výchově.

Nejostřejší král

Na pomyslném žebříčku nejostřejších plemen se umístil německý ovčák. Toto plemeno je silně agresivní a teritoriální. Pro někoho jsou to hrozivé vlastnosti, ovšem pro zkušené chovatele je dominance německého ovčáka žádoucí. Proto jsou často vyhledáváni armádními a policejními složkami. Při správném zacházení jsou to skvělí parťáci, z nichž jde strach, ovšem výcvik jim dovolí popustit hněv jen v žádoucích situacích.

Vynikající instinkt

Nepřekvapivým plemenem na stupních vítězů je pitbull. Pitbullové mají vynikající základní instinkt, bojovnou povahu a velmi silné čelisti. Všechny tyto vlastnosti jsou ve špatných rukou a při špatné výchově velmi nebezpečné. Na paty jim pak šlapou americký buldok, rotvajler, bullmastiff, staford, Cane Corso a doga argentinská i kanárská. Všechna tato plemena získají snadno nad nepřítelem převahu díky své statné konstituci, což z nich činí opravdu postrach ulic.

Mezi zákeřné agresory se řadí i čivava, vzhledem k její velikosti vás ale více méně neohrozí.

Trochu překvapivé výsledky

Nenechte se ale mýlit. Nejen kilogramy a centimetry rozhodují o agresivitě psích plemen. K jednomu z nejagresivnějších patří i čivava. Její štěkot a vrčení může být nepříjemné, vzhledem k její tělesné konstituci není však považována za natolik nebezpečnou. Mezi mírumilovná plemena také nepatří jezevčíci. Naopak. I ti potřebují pevnou ruku při výchově a jejich povaha je nevyzpytatelná a vykazuje poměrně silnou agresivitu. V některých studiích překvapivě jako agresivní psi byli zmiňováni i někteří teriéři.

