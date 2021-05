Axolotl: Jak chovat vodního dráčka doma, aby vám přinesl spoustu radosti

Pokud toužíte po nenáročném domácím mazlíčkovi, zvolte akvarijní rybičky nebo axolotla. Jedná se o drobného vodního dráčka, do nějž investujete doslova jen pár korun. Vyznačuje se navíc mimořádnou schopností, kdy dokáže obnovovat části těla.

Péče o tohohle vodního dráčka není vůbec náročná a zvládne ji i úplný začátečník. Zajděte si do zverimexu a za 30 korun je váš. Alespoň bude vaše akvárium něčím zvláštní. Rybičky má ostatně doma každý. U nás byl dosud celkem neznámý, ale jeho chov se postupně rozšiřuje.

Axolotl Zdroj: shutterstock

V Japonsku je ještě oblíbenější. Jeho velikost nepřesáhne 35 centimetrů. Celý název axolotla je axolotl mexický. U nás je nazýván vodním dráčkem nebo chodícím mlokem. Není tomu dlouho, co byl v Mexiku pojídán jako pochoutka.

Vyskytuje se v mexických jezerech Lago de Xochimilco a Lago de Chalco. V restauracích ho dnes najdete, nýbrž ne jako pokrm, ale spíše jako dekoraci v akváriu. Postupně se stal chráněným. K pohodlnému životu potřebuje jen vodu a masitou stravu.

Vypadá jako UFO, ale je skutečný. Za svůj podivný zjev vděčí axolotl zejména vnějším žábrám. Zdroj: Profimedia.cz

Péče o axolotla není vůbec náročná

Voda v alespoň padesátilitrovém akváriu by měla dosahovat 20 stupňů celsia. Co se týká krmení, volte nitěnky, žížaly, kousky masa a i živočišnou stravu. Akvarijní rybky s ním dohromady nedávejte, je jen malá pravděpodobnost, že je nesežere.

Axolotla je dobré chovat ve skupině, nejlépe v páru dvou dospěláků. Malý vodní dráček má jednu speciální vlastnost, která stojí za zmínku. Samovolně se mu obnovují čísti těla.

Axolotl Zdroj: shutterstock

Do krémové barvy byl vyšlechtěn

„Během pěti dnů se samečkovi začaly žábry i prsty obnovovat, po třech týdnech se z něj stal naprostý fešák,“ popisuje jedna z chovatelek, jak se „axík“ vzchopil po útoku ryb, se kterými měl být umístěn v akváriu v jednom nejmenovaném zverimexu. Axolotly si totiž od prvního pohledu zamilovala.

V přírodě má šedou nebo černou barvu, ale posléze byl lidmi vyšlechtěn do krémové. Na sobě má růžové keříčkové žábry. V průměru se dožívá poměrně vysokého věku, a to až dvaceti let.

Zdroje: hobby.instory.cz, idnes.cz, rybicky.net