S Pořiďte psovi speciální bazén do horka: Když budete chytří, nemusí nic stát

Není nad to, když si můžeme v horkém letním dni skočit do bazénu anebo se alespoň smočit ve vířivce. A co váš pes? Jistě by se také rád ochladil. Už jste mu pořídili bazén? Kde ale shánět bazének dostatečně odolný pro psí koupel? Nechejte se inspirovat, možností je několik.

Zdroje: https://dogsaholic.com, https://abecedazahrady.dama.cz

Potřebuje pes bazén?

A potřebujete bazén vy? Psi se na rozdíl od nás nepotí a jen těžko se dokáží ochladit venku v létě. Hledají stín, hrabou v zahradě díry a schovávají se v domě, jen aby se horku vyhnuli. Pokud máte bazén, možná už je napadlo přidat se. Obzvláště pokud jde o plemena, která vodu milují.

Díky bazénu se můžete svlažit kdykoli budete mít chuť. Zdroj: Hornbach / Foto

Pouštíte psa do bazénu?

Čtyřnohý přítel, nebo možná víc než to, člen rodiny se chce taky osvěžit jako vy, ale není to jen tak. Aby se pejsek mohl koupat s vámi, museli byste mít takový bazén, aby odolal jeho drápkům. A to nejen při vstupu do bazénu, ale také během hry. Protože když už tam přece je, musí si to pořádně užít. No, ne?

Pokud by s vámi pejsek sdílel bazén, ujistěte se, že filtrace zvládne i chlupy línajícího miláčka, nemluvě o dalších nečistotách. Pokud si nejste jistí, zda chcete se psem sdílet všelijakou špínu z jeho srsti a těla, před koupelí ho pořádně opláchněte zahradní hadicí. Také si dejte velký pozor na vhodný vstup a výstup z vody. Počítejte s tím, že pejsek vleze do vody i bez vašeho vědomí, a pokud nebude mít možnost dostat se ven, mohl by vám utonout.

I pejsci si bazén zaslouží

Pokud se rozhodnete, že vašeho chlupáče překvapíte bazénkem, směle do toho! Naleznete pestrou nabídku velikostí, a proto je potřeba vědět, jak velkého máte psa. Psí bazény jsou mělké, aby se do nich jednoduše pejsci dostali sami, a dají se jednoduše složit. Dokonce je možné pořídit bazének i s vodotryskem. Díky němu se dokáže namočit celý i bez vaší pomoci. Ale všechno něco stojí. A ani bazénky pro psy nejsou zadarmo.

I pejsci se rádi ochladí. Zdroj: profimedia.cz

Jiné možnosti, jak ochladit psa

Možná, že ani není potřeba pořizovat něco nového, anebo se vám nechce bazének shánět. Nádoba pro koupání psa, by měla být dostatečně mělká, aby mohl pes dovnitř a ven sám. Ale musí v ní být dostatek vody, aby měla smysl. K tomu může posloužit například plastové dětské pískoviště, nebo jiná dostatečně velká nádoba. Pokud nemáte tu, zkuste opačný postup. Třeba by pejsek ocenil sprchu. Naučte ho sprchovat se s vámi na zahradě nebo si udělejte improvizovaný rozstřikovač z děrované PET lahve přilepené k zahradní hadici. Možností je mnoho. Inspirujte se na internetu, možná to celé bude ještě zábavnější, než jste čekali.