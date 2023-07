Bišonek: Bílý obláček na čtyřech tlapkách. Každý ho musí milovat

Bišonek je malý načechraný psík, jehož bílá a příjemně kadeřavá srst přímo vybízí k mazlení.

Je to veselý a energický chlapík, který je výborným společníkem pro každodenní život. Díky jeho menšímu vzrůstu se velmi dobře hodí i pro život ve městě a zároveň vám usnadní i společné cestování.

Nakouknutí do historie

Historie bišonka není zcela jasná. Co však víme, je, že se objevoval ve 14.–16. století v Itálii, kde byl vyhledávaným psíkem šlechty. V dřívější době dělal pravděpodobně společníka námořníkům, kteří dokázali ocenit jeho nenáročnost a malý vzrůst. Velkým oblíbencem i chovatelem plemene byl Jindřich III. z Valois a v období jeho vlády tak bišonek získal poměrně velkou popularitu. Po francouzské revoluci se z něj postupně stal lidový psík a často byl vidět například v cirkusech. Po první světové válce se francouzským a belgickým chovatelům podařilo zachránit několik jedinců z různých zemí a vypracovat chovatelský program. I proto se tyto země uvádějí jako místo jeho původu.

Menší vzrůst dělá z bišonků ideální společníky nejen do města. Zdroj: Shutterstock

Co ho dělá šťastným?

Bišonek se ze všech sil snaží, aby jeho páníček byl spokojený. Vybízí jej ke hře a předvádí nejrůznější triky, které občas i sám vymyslí a nechybí mu nadšení. I v pozdějším věku se často chová jako štěně. Miluje procházky přírodou, cachtání ve vodě, ale nepohrdne ani relaxem na gauči. Je to ale pes, který vyžaduje hodně pozornosti svého majitele. Mnoho bišonků bohužel trpí separační úzkostí z odloučení, která může mít různé projevy, devastační aktivity nevyjímaje. Tento psík je proto doporučován hlavně lidem, kteří mohou pracovat z domova, nebo mají alespoň zkrácený úvazek, a také seniorům. Samozřejmě se dokáže naučit být sám, ale většinou to chce více tréninku než u jiných plemen. Kromě hry má velmi rád jídlo a toho lze výborně využít při výcviku.

Bišonci jsou pohodáři, zároveň však vyžadují hodně pozornosti. Zdroj: Shutterstock

Je to pohodář

Toto plemeno je tak oblíbené nejen kvůli jeho roztomilosti, inteligenci, praktické velikosti a příjemnému kožíšku, ale i kvůli tomu, že bývá přátelské nejen ke svým, ale i k cizím psům a zvířatům. Často bývá pořizován do rodin s dětmi, ale tam je třeba být obezřetný, aby malé děti drobnému a křehkému štěňátku třeba i nevědomky neublížily. Bišonek je fajn parťák, kterého můžete vzít kamkoliv s sebou a on bude šťastný, že je ve vaší blízkosti.

I mazlík má své nároky

Nenechte se zmýlit tím, že vypadá jako živá hračka. Bišonek má svou hrdost, a také své nároky. Měli bychom jej zaměstnat jak fyzicky, tedy hlavně procházkami, tak i psychicky, například cvičením, hlavolamy, čicháním, hledáním pamlsků apod. Dále je nutné pečovat o jeho srst. Ta vyžaduje pravidelnou údržbu kartáčováním a občas i koupáním, aby zůstala v požadované kvalitě. Čas od času je také vhodné navštívit psí salon a nechat psa odborně sestříhat. Plánujete-li s ním i výstavy, musí být péče o srst o to kvalitnější. Její výhodou však je, že téměř nelíná.

Plánujete-li s bišonkem výstavy, pravidelné péči o srst se nevyhnete. Zdroj: Shutterstock

Jen po dobrém

S bišonkem se můžete věnovat i různým psím sportům – vyniká především tam, kde může projevit svou inteligenci a hravost. Vhodný je tak například pro tanec se psem, agility, obedience – sportu, který učí psa poslušnosti – či rally obedience, tedy kdy pes spolu s pánem překonává parkur, klasickou poslušnost a mimo sport i pro canisterapii. Výcvik byste ale měli vést radostně a s použitím pochval a odměn. Bišonek se nerad nudí, a proto i nerad monotónně opakuje stejné cviky stále dokola. Trénink ho tedy bude bavit, pokud každou lekci dokážete proložit zábavnými prvky. Tento psík je také rád středobodem zájmu, což vám může usnadnit případnou účast na zkouškách i závodech.

Bišonci nesnáší nudu, rádi si hrají a milují psí sporty. Zdroj: Shutterstock

Zdraví je třeba hlídat

Co se týče zdraví, je dobré vědět, že u bišonků se někdy vyskytují kožní problémy a alergie, dysplazie kyčelních kloubů, luxace čéšky – pately, záněty močového měchýře, šedý zákal i ledvinové kameny. Proto je vhodné psa jednak krmit kvalitní stravou, jednak ho čas od času podrobit preventivním krevním testům u veterináře, které mohou případný začínající problém zavčasu rozpoznat. Někteří bišonci mají až příliš velký apetit, proto je nutné hlídat jejich krmnou dávku, aby nebyli obézní. Také bychom jim měli pravidelně čistit okolí očí – to aby se netvořily ospalky a od nich červenohnědé fleky na srsti, uši, aby se v nich netvořily bakterie, a také vnitřek tlamy, protože stejně jako další malá plemena mají i bišonci sklon ke kazivosti zubů. Vitální bývají do vysokého věku a často se dožívají i čtrnácti až patnácti let.

Pro koho se hodí?

Bišonka je možné doporučit lidem, kteří mají smysl pro humor a zároveň mají hodně volného času, který svému psu ochotně věnují. Hodí se k lidem, kteří jsou laskaví, ale zároveň dokážou nastavit pravidla a dbát na jejich dodržování. Bišonek je přátelský k lidem i zvířatům. Je dobré na to myslet už v období jeho dospívání a zbytečně ho neodrazovat od kontaktu s většími psy. Někteří ochranitelští majitelé totiž mohou způsobit více škody než užitku a z bišonka vychovat nervózní a ustrašené zvíře. Bišonci mají zdravě sebevědomou povahu a zároveň si moc dobře uvědomují, jak jsou roztomilí, a umějí toho využít ve svůj prospěch. Pokud si tento bílý chlupatý a činorodý obláček pořídíte, určitě vám dokáže, že přestože je vzrůstem malý, jeho srdce i činy jsou velké.

V kostce:

Původ: Francie a Belgie

Velikost feny: 25–29 centimetrů (s tolerancí -2 centimetrů)

Velikost psa: 25–29 centimetrů (s tolerancí +1 centimetru)

Váha feny: přibližně 5 kilogramů

Váha psa: přibližně 5 kilogramů

Barva: bílá

Skupina FCI 9: společenská plemena

Chovatelské kluby:

Klub chovatelů bichon a poil frisé, z. s. (kchbpf.wbs.cz)

Klub chovatelů bišonků, z. s. (bichon-klub.cz)

Zdroj: časopis Receptář