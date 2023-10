Psi, ale i kočky, mohou trpět na různé parazity. Bylo by sice pěkné, kdyby si blechy a jiná havěť daly v zimě pauzu, bohužel to tak ale není. Blechy se mohou šířit během celého roku a majitelé psů a koček musejí dávat pozor s čím a kým budou jejich zvířata v kontaktu.

Blechy trápí kočky a psy celoročně

Ač by se mohlo zdát, že během zimního období budou problémy s blechami a jinými parazity menší, bohužel to tak ve skutečnosti není. Krvelační parazité trápí divoká zvířata i domácí mazlíčky během celého roku.

V zimě je však o něco nižší pravděpodobnost, že by se blechy rozšířily na jiná zvířata či do dalších míst mimo váš domov, vzhledem k méně častému pobytu venku. Pokud je však váš mazlíček má, určitě společně s ním zimu přečkají. Pokud nezakročíte!

close info Vera Larina / Shutterstock.com zoom_in Blecha psí se v srsti neztratí.

Jak poznáte, že zvíře trápí blechy?

Blechy psí prý na člověka nelezou, ale je to jen otázka příležitosti. Prostě to není pravda. Že má pes či kočka blechy poznáte podle několika příznaků. Váš mazlíček se bude samozřejmě drbat. Po těle můžete najít drobné kousance, při troše smůly může být zvíře navíc na kousnutí alergické. Proto budou místa kousnutí červená, zpuchřelá, horká a rozlévající se do okolí.

Po prozkoumání kůže nemusíte nutně na blechy narazit. I jedna dokáže psa či kočku potrápit. Zvíře napadené blechami poznáte ale také podle zadečku. Okolí řitního otvoru bude ušpiněné blechami, a právě v těchto místech se mohou hemžit.

close info PixieMe / Shutterstock.com zoom_in Když se pes často drbe a kouše, patrně ho trápí blechy nebo jiní parazité.

Jakými domácími prostředky blechy likvidovat?

Blechy, stejně jako jiné parazity, lze likvidovat průmyslovými prostředky, ale existujte také spousta domácích přípravků, kterými můžete blechy vypudit. Fungují také částečně jako prevence, a to nejen proti blechám, ale i dalšímu drobnému hmyzu.

Citrusy a jablečný ocet

Blechy nejenže nesnášejí citrusové aroma, ale zároveň jim vadí i kyselé tekutiny. Proto se můžete proti blechám vyzbrojit nejen citronovou, pomerančovou či limetkovou šťávou, ale také odvarem z nakrájených citrusů či octovým roztokem v poměru 1:1 jablečného octa a vody. Tekutinou naplňte lahvičku s rozstřikovačem a aplikujte nejen do kožichu zvířete, ale také roztok použijte na nábytek, polstrování či pelech.

Ocet můžete také přimíchat do psího šamponu. Stejné množství obou tekutin promíchejte a vetřete do mokrého psího kožichu. Při mytí buďte důkladní, ale dejte pozor na místa, kde je kůže velmi podrážděná. Nechejte působit několik minut a opláchněte čistou vodou.

Odvar z heřmánku

Máte-li obavy o kůži sužovaného zvířete, zdá se vám zarudlá, podrážděná a začíná jevit známky zanícení, nebojte se použít heřmánek. Silný heřmánkový odvar můžete použít k otírání, oplachům i koupeli. Ideální je nechat jej působit alespoň čtvrt hodiny a pak teprve spláchnout vodou.

Mezi další bylinky či esenciální oleje vadící blechám patří také pelyněk, cedr, levandule a rozmarýn, dále také šalvěj a máta. U koncentrovaných olejů si však dejte veliký pozor, nikdy je neaplikujte přímo na kůži, vždy se musí ředit.

close info Profimedia zoom_in Šalvěj, rozmarýn a máta jsou aromatické byliny, které blechy nesnášejí.

Pozor na extrémy, blechy nepodceňujte

Pokud se setkáte s extrémním postižením například u zatoulaného nebo zanedbaného psa, kontaktujte raději veterináře. Ten nejen doporučí, jak se zbavit extrémního napadení parazity, ale zároveň zkontroluje, zda není nutné také přeléčení případných kožních problémů či dalších možných onemocnění.

Bleší kousnutí může končit zánětem, ale navíc jsou také blechy přenašeči různých chorob.

Například do této skupiny onemocnění patří anémie a piroplazmóza, skvrnitý tyfus a bartonelóza. Blechy mohou být také mezihostiteli různých druhů tasemnic.

