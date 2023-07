Chov slepic pro úplné začátečníky: Postup krok za krokem. Podívejte se

Chcete mít svá vlastní domácí vajíčka? Pořiďte si slepice. Máme pro vás pár užitečných rad, jak chovat slepice, i když jste úplný začátečník.

Chov slepic je poslední léta opět značně populární a přiklánějí se k němu i stále mladší a mladší generace. V době závratně stoupajících cen vajíček se není čemu divit. A není nad vajíčka domácí, která mají nádherně žluté žloutky. Ty se nikdy nedají srovnat s těmi koupenými z obchodu z hromadných chovů. Pokud o chovu slepic uvažujete, máme pro vás několik dobrých rad.

Na zajímavé tipy o chovu slepic se podívejte v tomto videu:

Podmínky chovu slepic

Pokud se rozhodnete chovat slepice, měli byste předem vědět, že Evropské unie vydala v červenci roku 2022 právní předpis, dle něhož musí být všechna zvířata registrovaná. Týká se to i chovu slepic, ovšem zatím není k dispozici prováděcí akt, a tak doposud není jisté, jestli budou platit nějaké výjimky, tedy např. pro domácí chov. Povolení tedy žádné nepotřebujete, jelikož zákaz chovu nikde neplatí, a to ani ve městech.

Domácí krmivo pro slepice je dobré obměňovat a přizpůsobovat podle situace. Zdroj: Profimedia

Kurník je nutný

Slepice budou ke svému životu potřebovat řádný kurník, ale nejedná se o nic složitého. Měl by být orientován nejlépe směrem na jihovýchod nebo jihozápad a mělo by v něm být teplo a sucho. Ušetřete slepice nebezpečného průvanu, jsou totiž na okolní prostředí poměrně citlivé. Kurník by měl mít průsvitné okno, kterým jej budou moci zahřívat případné sluneční paprsky a bude v něm dostatek světla.

A jak velký by měl kurník být? Na 3 až 5 slepic potřebujete 1 m2. V kurníku by měla být tzv. snášková místa a bidla, a to v různých výškových úrovních. Slepice si na ně totiž sedají dle své vlastní hierarchie. Pod nimi by měla být kvalitní podestýlka, díky které se vám bude mnohem lépe uklízet slepičí trus. Jednou ročně je nutné kurník vydezinfikovat.

Slepice potřebují výběh

Slepicím dělá vyloženě dobře travnatý výběh. Tato zvířata totiž milují nejen trávu, ale i hrabání. Na 1 slepici je potřeba 10 až 30 m2. Pokud máte však prostoru více, budou slepice mnohem spokojenější.

Počítejte s tím, že slepice jsou schopné trávník naprosto vyzobat, proto je nutné jej vždy posekat zhruba na 2 cm. Část výběhu by mělo tvořit popeliště, tedy místo s pískem, hlínou a dřevěným popelem. Slepice si ho hází do peří, díky tomu se čistí a likvidují ektoparazity. Dobré je část výběhu zastínit, aby se slepice měly v létě kde schovat před prudkým sluncem.

Slepice nejsou náročné stačí jim výběh voda krmivo a třechu nad hlavou. Zdroj: Profimedia

Čím slepice (ne)krmit

Aby vaše slepice dobře prospívaly měla by jejich strava obsahovat ⅔ obilovin, pšenice, kukuřice, někdy ječmen a ze ⅓ zeleniny, tedy strouhané krmné řepy, cuket atp. Domácí krmivo pro slepice je dobré obměňovat a přizpůsobovat podle situace. Nikdy byste slepicím neměly dávat syrové nebo zelené brambory, avokádo, slupky citrusů, cibuli, rebarboru, pórek, lilek, nezralá rajčata, kořeněné jídlo, sladkosti ani kosti. V létě jejich potravu častěji kontrolujte, zbytky mají v teple větší tendenci se kazit a slepicím by to mohlo značně uškodit. Potravu neházejte na zem, ale vždy využijte krmítka.

Vždy dostatek vody

K pití používejte napáječky, vodu pravidelně doplňujte a napáječky čistěte. Raději využívejte pro slepice vodu z vodovodu, ta ze studny není ideálním řešením, pokud ji nemáte z hygienického hlediska zkontrolovanou.

Zdroje: www.jaktak.cz, www.novinky.cz, www.ketris.cz