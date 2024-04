close info Shutterstock

Laura Maximová 2. 4. 2024 clock 2 minuty video

Jaro je obdobím, kdy se příroda probouzí k novému životu, a to včetně našich domácích mazlíčků. Vaši kočku nevyjímaje. S příchodem jarních paprsků se mnoho koček začíná chovat netradičně a pro majitele často nečekaně. Co se to s nimi vlastně děje?

Kočky jsou známé svou láskou k teplu a světlu a jaro přináší právě toto. Často můžete pozorovat, jak se vaše kočka vyhřívá na slunci na parapetu nebo v okenním rámu po celé dny. Tento jev je zcela přirozený, protože kočky mají rády teplíčko. Na video od Jaw-Dropping Facts o tom, jak vysvětlit zvláštní chování u kočky, se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Milostné vábení je u koček na denním pořádku Jaro může změnit chování vaší kočky i v dalších ohledech. Jedním z nejvíce pozoruhodných je tzv. milostné vábení neboli mrouskání. Kočky během jara projevují zvýšenou touhu po společnosti a mohou být přítulnější než obvykle. To se projevuje různými způsoby jako je otírání se o nohy majitele nebo vábení typickým kočičím zvukem. Pro majitele nekastrovaných koček může být období jara poněkud náročné. Kocouři projevují agresivitu a touhu po páření. Jsou hlasití a agitovaní, často se snaží značkovat své území močením, což je pro páníčka dosti nepříjemné. Nejen chování, ale i fyzický stav kočky se může v jarním období změnit. Kočky začínají shazovat zimní srst a můžete pozorovat, že se vám doma začínají hromadit chuchvalce chlupů. Častější vyčesávání kočky pomůže minimalizovat tento jev. close info Shutterstock zoom_in Chová se vaše kočka divně? Možná jen vítá jaro! Věnujte zvýšenou péči o srst své kočky Jaro přináší i další potenciální problémy pro kočky a jejich majitele. Se zvýšenou teplotou a vlhkostí se začínají objevovat nejrůznější parazité jako jsou blechy a klíšťata. Je důležité věnovat zvýšenou péči o srst a kůži kočky a pravidelně ji kontrolovat. Změny v chování a fyzickém stavu kočky v jarním období mohou být způsobeny hormonálními změnami a vnějšími vlivy. Pokud si však všimnete dramatických nebo znepokojujících změn, je vhodné konzultovat vše s veterinářem. Jaro je obdobím proměn, a to platí i pro naše domácí mazlíčky. Je důležité být v pozoru před signály, které nám naše kočky posílají, a přizpůsobit jim péči a pozornost, kterou potřebují. Související články close Zvířata Psí plemeno Papillon: Nesnáší křik, násilí a tresty. Udělá vše, aby vyhověl svému pánovi video close Zvířata Záhada psího mozku: Proč je mnohem menší než ten vlčí? Budete překvapeni video Zdroj: www.youtube.com, www.mazliccivpohybu.cz

tag Jaro Kočka Teplo YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít