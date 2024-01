I když je určitě možné psa necvičit a spokojit se s jeho přirozeným chováním, takový hafan nadělá spoustu škody nebo zbytečných chyb, prostě protože je to zvíře. Je to ale zbytečné. Alespoň to tvrdí majitelka psí školy a upozorňuje na nejčastější chyby ve výchově psů.

Co je nejčastější chybou ve výchově podle školy McCann?

Přemýšlíte o tom, že byste si pořídili psa? Nenechte nic náhodě a poslechněte si, co radí zkušená trenérka a majitelka psí školy. Podle jejích zaměstnanců je jednou z největších chyb přílišná svoboda příliš brzy. Co to znamená? Rozhodně ne dril nebo striktní disciplínu, jak by si mohli někteří nesprávně domýšlet.

Kayl McCann vám poví osobně, jak si myslí, že by ideální výchova štěněte měla začít. Nejde o povely nebo zlozvyky pejsků. Trenérka a majitelka školy pro psy vidí problém v něčem docela jiném. Toto a mnohá další videa o výchově psů najdete na jejím YouTube kanálu McCann Dog Training.

Výchova psů podle McCann

V psí škole McCann se věnují profesionálnímu tréninku psů na základě vlastní metody. Čtyřicet let pilování tréninkových postupů a tisíce vycvičených psů jsou rozhodně dobrou vizitkou. Trenéři neslibují ani tak neochvějnou disciplínu, ale především výchovu pejska tak, aby byl skvělým členem jakékoli domácnosti způsobem, který využívá přirozené instinkty psa. Cílem není podmanění si zvířete, ale navázání pevného přátelství a důvěry v prospěch majitele i psa.

Co to tedy znamená, když majitelka a vítězka 40 mezinárodních soutěží agility Kayl McCannová mluví o přílišné svobodě štěněte? Když si pořídíte štěně, měli byste vytvořit takové podmínky, aby měl pejsek co nejmenší možnost napáchat škody nebo se jinak nevhodně chovat.

V bytě vám vodítko pomůže psa zastavit, aby nenapáchal škody.

Jak vychovávat štěně podle McCann?

Kayl doporučuje používat doma vodítko nebo spíš šňůru, kterými jej můžeme lépe navigovat a případně zastavit a také naučit psa, že jeho kotec není vězení. Naopak by to mělo být fajn místo, kde si může odpočinout nebo trávit čas v blízkosti člověka, ale v ohrádce, která mu brání ve volném pohybu.

Ustřižené vodítko je jen pomůckou, která vám pomůže zvíře rychleji zastavit. Cílem není psa šňůrou strhávat zpět, chodit s ním po domě na vodítku nebo ho přivazovat. Šňůra vám pomůže rychleji psa zastavit, aby se nepletl, kam nemá, neodnesl vaše ponožky na zahradu a podobně. Šňůru používejte kdykoli, když jste se psem a věnujete se mu. V opačném případě čili v době, kdy na něj nemáte čas a nemůžete sledovat, co právě dělá, umístěte psa do kotce.

Cílem rozhodně není psa trestat umístěním na samotku. Kotec by měl být psovi příjemný a může být proto umístěný ve vaší blízkosti či tam, kde se zdržují další členové rodiny. Psa postupně naučte, že kotec je jeho odpočinkovou zónou. Neměl by sloužit k jeho odložení. Pokud máte štěně, rozhodně byste měli mít na něj také dostatek času, nenechávat ho příliš dlouho o samotě nebo se mu nevěnovat po většinu dne.

Samozřejmě existují další a velmi různé názory na to, jak trénovat psy a co jsou největší chyby v jejich výchově. Nejčastěji se objevují problémy s taháním na vodítku, skákáním na lidi, příliš hlučným a častým štěkáním a podobně. McCann se věnuje i těmto nešvarům, ale za základ považuje bezpečnou navigaci pejska po bytě a přijetí kotce.

