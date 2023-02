Rohlíky můžou labutě i zabít. Čím je můžete bez obav krmit?

Také rádi krmíte labutě a jiné vodní ptactvo? Nosíte pochoutky k ohradě koním a domácím zvířatům vašich sousedů? Dejte si veliký pozor na to, co jim nesete. Poraďte se s jejich majiteli nebo si zjistěte od ochránců přírody, co divokým zvířatům svědčí. Labutě a další ptáci krmením pečivem totiž trpí, i když jim velmi chutná.

Zdroje: www.ecmost.cz,living.iprima.cz

Nevodná potrava na přilepšenou

Není snad nic smutnějšího, když z celého srdce, ale nevědomosti zabíjíme zvířata nevhodným přikrmováním. Tím trpí labutě, ale i další vodní ptactvo, ale také koně či jiná zvířata, která obdivujeme a k jejich výběhu jim nosíme něco na přilepšenou. Zprávy o úhynu se objevují každý rok, a tak znovu a znovu ochránci přírody či majitelé zvířat upozorňují na nevhodnost stravy, kterou běžně považujeme za neškodnou.

Zvolte vhodná krmiva pro labutě či další ptactvo. Zdroj: Profimedia

Krmení labutí v zimě i po celý rok

Co by byla zimní procházka kolem vody bez krmení labutí či jiného ptactva. Málokdo odolá a musí vodnímu ptactvu také něco přinést na přilepšenou. Děti se pobaví, dospělí protáhnout a všichni jsou spokojení. Jenže labutě vlastně ne. I když jim pečivo, které nejčastěji nosíme, chutná, rozhodně není ideální potravou pro vrubozobé ptáky.

Podívejte se na krátké, ale velmi informativní video, které popisuje celý problém s krmením:

Čím krmit labutě

Jak je to tedy s tím proklatým pečivem? Pečivo můžete ptákům nabídnout, ale je to ta nejhorší možnost. V žádném případě nedávejte ptákům pečivo čerstvé, slané či plesnivé a pokud je to možné, zvolte jinou variantu příkrmu. Sušené pečivo házejte do vody, aby se rozmočilo. Ale nejlépe zvolte jiné, výživnější a celkově vhodnější příkrmy.

Pečivem labutím nepomáháte. Zdroj: Profimedia

Krmte zvířata zeleninou

Ideální možností je rozmražená zelenina. Hrášek, kukuřice nebo cizrna jsou vynikající možností, jak nahradit pečivo, ale může se maličko prodražit.

Nemusí vás to totiž nutně stát peníze. Labutě můžete krmit i zbytky z kuchyně, respektive neplesnivými odřezky zeleniny, salátů či vařenými bramborami.