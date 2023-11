Krmení ptáků má u nás velkou tradici a mnoho z nás pro ně plní každou zimu svá krmítka velkým množstvím dobrot. Někdo jim potravu nabízí dokonce po celý rok. Odměnou je možnost pozorovat jedinečné divadlo, ve kterém se nám zblízka předvedou nejen běžní obyvatelé přilehlého parku či zahrady, ale i skrytě žijící druhy.

Pokud se však rozhodnete ptáky přikrmovat, doporučujeme přikrmovat zodpovědně a mít na paměti rizika spojená s touto oblíbenou aktivitou. Krmítko by v první řadě mělo ptákům pomáhat.

Zdroj: Youtube

Výběr krmítka

Krmítek je na trhu celá řada a záleží jen na vás, jakému dáte přednost. Pokud zvolíte klasiku v podobě domečku, měl by mít střechu, která přesahuje přes základnu – chrání tak potravu před deštěm a sněhem. Vlhká potrava se může rychleji kazit a působit ptákům zažívací potíže. Praktická jsou krmítka se zásobníkem či tubusová krmítka, která potravu spolehlivě chrání před znečištěním. Navíc se u nich ptáci příliš nepotkávají a minimalizuje se tak přenos infekcí. Oceníte je také v místech, kde krmítko nemůžete denně doplňovat.

close info Milan Maxa zoom_in Tubusová krmítka chrání potravu před znečištěním.

Pozor na nebezpečné síťky

Mezi ptáky mnoha druhů jsou oblíbená tuková krmítka. Nejčastěji je seženete v podobě lojových koulí – je však potřeba je pečlivě vybírat a hlídat jejich složení. Vyhněte se prosím koulím s palmovým tukem a kupujte ty bez sítěk. Pokud je neseženete, vždy koule ze sítěk vybalte a umístěte do nosičů. Výhodou je, že jich do nich umístíte více najednou. Pokud nejste omezeni místem, připravte v zahradě či okolí domu různé typy krmítek, aby si každý návštěvník přišel na své. Jde to i na balkoně.

Co do krmítka patří a co ne

Do krmítka sypte slunečnici, oves, proso, pšenici a další obiloviny či luštěniny. Kosy a drozdy potěší pár jablek či jeřabin, strakapoudy, brhlíky a sýkory tuková směs.

Nikdy nekrmte plesnivým či jinak zkaženým krmivem.

Nikdy ptákům nepředkládejte kořeněné, solené, uzené či přepálené kuchyňské zbytky.

Vyhýbejte se i všemu sladkému. Výjimkou je cukr obsažený přímo v ovoci –⁠ nakrájené jablko ano, doslazované rozinky, či dokonce sušenky v žádném případě.

Vhodné potraviny z kuchyně jsou např. neslaná vařená rýže a brambory, strouhaná mrkev, vločky, syrové maso nebo lůj.

Čím rozmanitější potravu v krmítku nabídnete, tím více druhů budete moci pozorovat.

Nezapomínejme na pítko. Vodu potřebují ptáci i v zimě.

close info Vladimír Šoltys zoom_in Ptáčkům můžete servírovat i krájená jablka.

Nemocný pták na krmítku? Přerušte krmení!

Krmítka i pítka jsou místem, kde se ptáci shlukují, a snadněji se mezi nimi šíří nemoci. Důležitou roli hraje prevence – správným výběrem krmítka a pravidelným čištěním můžete chorobám předcházet. Jak nemocného ptáka poznáte? Často je načepýřený, malátný a apaticky posedává v blízkosti krmítka. Častou krmítkovou nákazou je trichomonóza, postihující převážně zvonky a další pěnkavovité ptáky. Na lidi není přenosná, ovšem pro zvonky, pěnkavy a další drobné ptactvo je smrtelná. Pokud se nemocní ptáci u krmítka objeví, je třeba zakročit okamžitě. Přerušit krmení přibližně na 14 dní, aby se zabránilo dalšímu šíření choroby. Krmítko či pítko musíte dobře vyčistit, nejlépe vydezinfikovat a nechat vyschnout.

Stinná stránka přikrmování?

Ano, existuje.

Krmítko je úžasná věc. Přiláká ptáky, leckdy vám nahradí televizi, jaký je na něm ruch. Dětem září oči, vytvářejí si vztah k přírodě a člověk má dobrý pocit, že ptákům pomáhá přežít zimu. Je to ale vždy tak? V poslední době vědecké výzkumy ukazují, že vše není tak růžové, jak se může zdát. Na krmítka nelétají všichni ptáci stejně. Krmítkové druhy pak mohou být v hnízdní sezoně v lepší kondici, což může negativně ovlivnit druhy, které nemají to štěstí, že zimu tráví u krmítek. Také přenos chorob na krmítkách není vůbec zanedbatelný. Věděli jste, že právě kvůli krmítkové nákaze – trichomonóze – populace zvonka zeleného klesla na třetinu?

Je dobré se zamyslet i nad ekologickou stopou krmení ptáků. Běžně rozšířená slunečnice, není-li bio, se pěstuje za použití většího množství chemikálií. Naše vypasené krmítkové sýkorky se tedy mají dobře na úkor ubývajících skřivanů a strnadů. Dopad na životní prostředí má rozhodně i výroba a doprava tukových směsí a dalších speciálních krmiv přes půl světadílu, o použití palmového tuku v levných tukových koulích nemluvě.

close info Zuzana Kemrová zoom_in Tuková krmítka vybírejte bez palmového oleje.

Jak tedy přikrmovat?

Pokud máte zahradu, je ideální ji upravit tak, aby ptákům nabízela dostatek přirozené potravy po celý rok. Pokud přikrmujete na krmítku, omezte přikrmování pouze na zimní měsíce. Krmítko pak často pozorujte a v případě potřeby okamžitě zasáhněte. Potravu do krmítka pečlivě vybírejte, dávejte přednost lokálním zdrojům, tukové směsi můžete vyrábět i sami. Doporučujeme také si zjistit, jak pomáhat i jiným než jen krmítkovým druhům. Mnoho zajímavých tipů a informací najdete na webu České společnosti ornitologické: birdlife.cz.

O autorce Autorka článku Dita Hořáková vystudovala na Přírodovědecké fakultě UK zoologii se zaměřením na ornitologii. Pracuje v České společnosti ornitologické.

5.-7. ledna 2024 proběhne tradiční Zimní sčítání ptáků (nejen) na krmítkách zvané Ptačí hodinka. Do tohoto program pro širokou veřejnost se můžete zapojit také. Podrobnosti přineseme v dalším čísle Receptáře. Více na ptacihodinka.cz

close info časopis Receptář zoom_in Listopadové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář, birdlife.cz