Jak a čím správně krmit slepice? Nejvíc záleží na jejich věku, nedělejte chyby

Chováte slepice a chcete se o ně postarat co nejlépe? Dopřejte jim zdravou a odpovídající stravu. Nejenže budou vypadat krásně díky lesklému peří, ale dočkáte se i kvalitnějších vajec. Čím je tedy dobré slepice krmit?

Slepice spadají mezi všežravce, ovšem neznamená to, že byste je mohli krmit čímkoliv. Stejně jako u lidí, je i jejich kondice závislá na zdravém životním stylu. Od toho se samozřejmě odvíjí to, jak budou vaše slepice snášet.

Slepice si zaslouží víc, než jen zbytky

Krmivo pro drůbež by mělo obsahovat vyvážený poměr bílkovin, sacharidů a tuků. Zcela určitě by mělo mít také dostatek vlákniny, vitamínů a minerálů. Kdyby některá z těchto složek scházela, odrazilo by se to na zdraví slepic i jejich nosnosti a kvalitě vajec. To samozřejmě znamená i nižší kvalitu vajec. Nevyvážená strava může také vést k závažným zdravotním problémům.

Vhodná strava pro slepice závisí také na jejich věku a počtu, který chováte. Podle toho byste měli volit správné množství. Zdroj: shutterstock.com

Výběr krmiva se odvíjí od věku

Vhodná strava pro slepice závisí také na jejich věku a počtu, který chováte. Podle toho byste měli volit správné množství. Pokud jsou slepice podvyživené nebo v opačném případě až příliš vykrmené, přestanou snášet. Jídelníček by měl obsahovat všechny potřebné živiny, a to vždy v optimálním zastoupení.

Ideální skladba krmiva

V běžném jídelníčku slepic by měly být zastoupeny suché i mokré složky a neměly by scházet ani nejrůznější výživové doplňky důležité pro správný vývoj vaječné skořápky. Co by mělo krmivo obsahovat?

Suché krmivo: obilniny a obilné směsi

Mokré krmivo: tráva, zelenina, bylinky, vařené brambory

Doplňky ke krmivu: mouka, sůl, drcené vaječné skořápky a kosti

Jak často krmit

Jestliže chováte malá kuřátka, krmte je 4 x denně, aby měla vždy přísun k čerstvé potravě v optimálním množství. Postupem času snižte krmení na polovinu. Nikdy nezapomínejte na volný přístup slepic k čerstvé a čisté vodě. Protože ji slepice snadno zanesou nečistotami, pravidelně ji kontrolujte a měňte, klidně několikrát denně.

Vždy čerstvé krmení

Potřebnou směs vždy připravujte těsně před podáváním. Budete mít jistotu, že je absolutně čerstvá a bez zárodků nebezpečných patogenů. Hlavně v mokrých složkách potravy se mohou rychle namnožit patogenní organismy, velice nebezpečné hlavně pro mladá kuřata. Předem si můžete namíchat suchou směs.

Zvolte správnou skladbu potravy

Kuřata i slepice by měly během dne získat asi 60 % potřebných živin v obilovinách, zbylých 40 % by měly tvořit zelené složky a doplňky krmiva. Nezapomínejte na pravidelný přísun obilovin, slepice z nich přijímají vlákninu, vitamíny a mnohé nepostradatelné látky.

Jaké obiloviny vybrat?

Základem zdravého jídelníčku slepic by měla být pšenice, která obsahuje bílkoviny a vitamíny B a E. Výborným zdrojem vlákniny je oves, který zároveň obsahuje vitamíny B, PP a K. Tyto látky jsou lépe využitelné, když zrno předem spaříte. Ječmen dodá slepicím perfektní poměr různých stopových prvků, není od věci jej předem umlít. Dopřejte drůbeži i kvalitní kukuřici, která je vynikajícím zdrojem přírodních sacharidů. A nezapomeňte ani na dávku jáhel, které jsou bohaté na bílkoviny.

Zelené složky musí být

Pro přísun potřebných stopových prvků je vhodné slepicím nabídnout i slunečnicový šrot. A co čerstvé vitamíny? Ze zelených složek je optimální jetel, vojtěška, salát, kopr a dostatek kopřiv. Čerstvé rostliny můžete nasekat a smísit s otrubami či nasekanou kukuřicí.

Čemu se v každém případě vyhnout?

Dejte si pozor na několik nebezpečných potravinových skupin, které by se v jídelníčku slepic neměly nikdy objevit. Zcela jednoznačně je to čerstvé pečivo! Vždy je potřeba ho předem nasušit, protože by v žaludku slepice nabobtnalo a slepice by mohla uhynout. Vyhněte se zkaženým a plesnivým krmivům! A hlavně? Pozor na jedovaté rostliny, jako jsou pryskyřník prudký, vlaštovičník a pelyněk.

Zdroje: www.agroman.cz, www.bezvarady.eu, www.slepicevnouzi.cz