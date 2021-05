Čím nikdy nekrmit slepice. Většina chovatelů to vůbec netuší a dělá chyby

Slepice má většina z nás zafixované jako nenáročné hospodářské zvířectvo, které zbaští, na co přijde. Ale tak to úplně není. Slepice mají sice velký apetit a nejsou příliš vybíravé, ale některé potraviny bychom jim rozhodně dávat neměli. Co nepatří do slepičího jídelníčku?

Všichni chovatelé slepic si určitě přejí, aby ty jejich byly zdravé a čiperné a snášely vajíčka ostošest. Je ale nutné vědět, že jejich kondice úzce souvisí s výživou. Krmit je pouze zbytky, které zůstaly domácím od stolu, nemusí být nejlepší cesta. Slepice není odpadkový koš, a kromě zbytků lidské stravy potřebuje také plnohodnotné krmení. To můžete koupit buď jako hotovou krmnou směs, která obsahuje veškeré živiny včetně potřebných vitaminů a minerálů, nebo, zvlášť pokud už jste zkušenější chovatelé, ji můžete svým slípkám vyrobit sami přímo na míru. Když k tomu budou mít i zelené, a to samozřejmě jenom ověřené nejedovaté a chemicky neupravené, budou úplně spokojené.

Shnilé věci patří do koše, nikoliv slepicím

Kromě této speciální slepičí stravy jim samozřejmě můžete přilepšovat i zbytky z kuchyně, ale ne všechno do jejich krmě patří. Něco by slepice ani nejedly, něco by jim naopak chutnalo, ale jejich zdraví neprospívalo.

U ovoce a zeleniny si dávejte pozor i na tuhou slupku

Rozhodně byste jim proto neměli dávat tyto věci

Shnilé potraviny, a to například ani ovoce nebo zeleninu, což slepice normálně milují. Všechno shnilé, plesnivé nebo zkažené patří do koše, případně na kompost, ale rozhodně ne do slepičího (ani jakéhokoliv jiného) žaludku. U ovoce a zeleniny si dávejte pozor i na tuhou slupku, třeba takovou dýni si slepice dají s chutí, ale přes slupku by se k ní nedostaly. Řešením je proto ji rozkrájet na menší kousky. Nevhodné jsou i mastné, kořeněné nebo slané potraviny, typicky třeba smažená jídla. Slepice si nepochutnají ani na kostech, zbytcích omáček nebo nápojů.

Do jejich stravy nepatří pochutina jako je třeba čokoláda

Slepice nesmí jíst ani některé pro lidi zdravé potraviny

Konkrétně do jejich stravy nepatří pochutiny typu alkoholu, čokolády ani kávy, nesmí se jim dávat ani některé druhy ovoce a zeleniny, například syrové nebo zelené brambory, nezralá rajčata, avokádo, rebarbora, cibule, lilek, pórek nebo slupky citrusů. Vhodné nejsou ani sladkosti, jako například sušenky, sladké krémy a podobně. Co se týče pečiva, tak to oproti zažitým představám a zvyklostem také není nejlepší volbou. Starým pečivem se sice slepice krmí naprosto běžně, ale taková potrava jim nedá příliš výživy, sice je zasytí, ale bez nějaké nutriční hodnoty. Rozhodně byste ho tedy neměli podávat ve větším množství. Stejně tak není vhodné obilí s ostrými špičkami, jako je například ječmen. Slepice neuctíte ani kyselými či solenými okurkami, slanými arašídy, nevařenými fazolemi a nevařenou rýží.

Co se týče česneku, tak ten by měl být používaný pouze jako lék, pokud například slepice bojují s vnitřními parazity nebo je potřeba využít jeho funkcí přírodního antibiotika. Dá se podávat ve formě česnekové vody, kterou snadno vyrobíte, jde o česnek rozmačkaný ve vodě v poměru 1 stroužek česneku na 1 litr vody. Česneková voda se dá využívat i jako prevence 1x týdně. S česnekem to ale nepřehánějte, ve větším množství by naopak mohl slepicím způsobit anémii a také negativně ovlivnit chuť jejich vajec.

