10 psích plemen s nejcitlivější duší. Těmto špatnou výchovou ublížíte obzvláště

Každý pes může být čas od času citlivý nebo emocionální. Často je to běžnější u zachráněných psů s nešťastnou minulostí. Každý pes ale může mít citlivou duši. Psi jsou citliví z různých důvodů, ať už kvůli strachu, nebo je to zkrátka rys jejich osobnosti. Ve skutečnosti existuje několik plemen, u nichž je větší pravděpodobnost, že mají duši citlivější než ostatní, bez ohledu na to, čím si prošli.

„Citlivý“ však rozhodně neznamená špatný. Ve skutečnosti to jen znamená, že jsou více v souladu s emocemi svých majitelů, což z nich dělá vopravdu milující společníky. Pokud tedy hledáte pečujícího psa s citlivou duší, některé z těchto plemen by vám mohlo vyhovovat.

1 - Americký pitbulteriér

Americký pitbulteriér je často spíše nepochopené plemeno. Někteří lidé odmítají uvěřit, že je to plemeno neagresivní, chytré a dokonce i citlivé. Zatímco někteří lidé pitbuly mohou považovat za agresivní až hrůzostrašné psy, ve skutečnosti jsou jedním z nejmilejších a nejemotivnějších plemen psů.

I když toto plemeno často používají k boji bezohlední majitelé, nejsou tito psi nijak zlí. Jediné, co chtějí, je ukázat svou lásku ke svým rodinným příslušníkům. Silně reagují na lidské emoce a rádi se přitulí. Je smutné, že toto plemeno je často přehlíženo kvůli falešným stereotypům, ale každý, kdo žil s pitbuly, ví, jak milující jsou to psi.

2 - Border kolie

Je všeobecně známo, že border kolie jsou jedním z nejchytřejších plemen psů, ale mají také méně známou citlivou stránku. Původně byli tito psi chováni k tomu, aby pracovali dlouhé hodiny v těžkých podmínkách, ale to je zároveň činí extrémně loajálními a emocionálně citlivými vůči svým lidem.

Jelikož jsou border kolie tak inteligentní, snaží se neustále potěšit svého pána. Kolie lze snadno vycvičit, ale pokud budou potrestány za něco špatného, ​​vezmou si to velmi osobně. Je velmi snadné zranit jejich city. To pak může mít dlouhodobé následky.

Tito psi jsou také velmi dobří v chápání lidských emocí. Rozumí určitým tónům, takže pokud vidí, že jsou jejich majitelé naštvaní nebo smutní, jsou smutní také. Samozřejmě také vždy přesně vědí, jak své blízké rozveselit.

Border kolie Zdroj: BIGANDT.COM / Shutterstock.com

3 - Kavalír King Charles španěl

Kavalír King Charles španěl je jedním z nejoblíbenějších psů. Jsou pravděpodobně nejcitlivějším malým psím plemenem, protože jsou ke svým lidem něžní a láskyplní. Rádi vidí své rodinné příslušníky šťastné.

Toto plemeno velmi rádo tráví co nejvíce času se svými blízkými. Při výcviku mohou být extra citliví, když se dostanou do problémů. Velmi dobře však reagují na pozitivní motivaci. Věnují velkou pozornost emocím svých majitelů, aby je v případě potřeby rozveselili. Obvykle si užívají pravidelnou rutinu, která spočívá v trávení času se svými blízkými.

4 - Australský ovčák

Stejně jako border kolie jsou australští ovčáci jedním z nejchytřejších plemen psů, ale také jedním z nejcitlivějších. Je to pastevecké plemeno, plemeno, které je zvyklé ochraňovat ty, které miluje. Jsou vždy ochotni učit se novým věcem a trávit co nejvíce času se svými lidmi.

Australští ovčáci jsou na své lidi velmi citliví. Jsou to velmi společenští psi, což znamená, že si maximálně užívají kvalitní čas s lidmi i s jinými psy. Mají silné city, takže pokud se jim nedostane pozornosti, po které touží, pravděpodobně se budou lísat do přízně a hledat více lásky a mazlení u svých rodinných příslušníků.

Zlatý retrívr je oblíbené rodinné plemeno Zdroj: Elayne Massaini / Shutterstock.com

5 - Zlatý retrívr

Stejně jako jsou retrívři jedním z nejlepších plemen pro terapeutický výcvik, jsou skvělí pro emocionální podporu právě proto, že patří k nejcitlivějším plemenům. Skvěle vnímají lidské emoce a přesně vědí, jak vás rozveselit, ať už je to mazlení, hraní nebo pusinkování.

Zlatí retrívři jsou citlivější plemeno, proto potřebují spoustu pozitivní motivace a odměn, aby věděli, že dělají dobrou práci. Velmi jim záleží na tom, aby potěšili své blízké. Touží po pozornosti a lásce a jsou vděční za jakýkoli její projev.

Toto plemeno může často pociťovat separační úzkost kvůli blízkému poutu se svými lidmi. Velmi jim záleží na lidech, proto s nimi chtějí být s co nejvíce. Jsou to skvělí rodinní společníci. Nehodí se pro lidi, kteří jim nejsou schopni věnovat svůj čas a pozornost.

6 - Rotvajler

Rotvajler je další plemeno, které má v očích některých lidí špatnou pověst, ale je stejně starostlivé jako kterýkoli jiný pes na tomto seznamu. Rotvajleři se často bojí cizích lidí, ale jakmile někoho poznají, nemohou se nezamilovat.

Tito psi mají tradičně důležitou roli - být skvělými domácími mazlíčky, hlídači nebo tahači vozíků. Přesto, že jsou rotvajleři schopni plnit práci, která vyžaduje hodně sil, práci, kterou by ostatní psi možná nezvládli, mají velké srdce. Se svými blízkými si vytvářejí silné pouto, díky čemuž jsou mimořádně citliví.

Rotvajleři jsou také náchylní k separační úzkosti podobně jako některá jiná citlivá plemena. Na první pohled mohou vypadat tvrdě, ale jsou neuvěřitelně jemní. Skvěle se učí novým věcem, takže vždy touží vyzkoušet nové aktivity se svými rodinnými příslušníky.

Labradorský retrívr miluje svou rodinu a bude s ní kdekoli trávit svůj čas. Zdroj: ZikG / Shutterstock.com

7 - Labradorský retrívr

Stejně jako zlatí retrívři, tak i labradorští retrívři jsou pečující psi, kteří skvěle čtou lidské emoce. Nejen, že jsou jedním z nejpopulárnějších plemen psů, ale jsou také jedním z nejcitlivějších a nejemotivnějších plemen.

Laboratoři jsou něžní psi, které lze snadno vycvičit. Jsou však velmi citliví, pokud jde o trénink. Lidé musí být opatrní a milující, aby byli tito psi spokojeni. Pokud je člověk trpělivý a laskavý, bude na oplátku k němu jeho labrador loajální a citlivý. Labradoři jsou věrní společníci, kteří tu pro vás budou vždy.

8 - Dobrman

Zatímco o dobrmanech je známo, že jsou skvělými ochránci díky svému majestátnímu vzhledu, mají také svou jemnou stránku. Jsou velmi citliví, takže jejich city můžeme snadno zranit. Skvěle komunikují se svými lidmi, ale často touží po nadměrném množství lásky a podpory ze strany svých rodinných příslušníků.

Toto plemeno dokazuje, že citlivost není slabost. Díky silnému poutu se svými blízkými jsou vždy loajální a ochotní chránit své rodiny za každou cenu. Rychle se naučí vnímat vaše emoce a stát po vašem boku v každé životní fázi.

Bordeauxská doga je vhodná i k dětem. Zdroj: BestPhotoStudio / Shutterstock.com

9 - Bordeauxská doga

Boredeauxská doga je také známá jako francouzský mastif. Navzdory své velikosti je to něžný obr. Tito velcí psi mohou někomu nahánět strach, ale ve skutečnosti jsou to jen milí psi, kteří hledají lásku. Jsou extrémně loajální ke každému, komu jsou blízcí.

Bordeauxská doga se vždy nesnese se všemi ostatními psy, ale velmi ráda tráví čas s lidmi, zvláště s těmi, ke kterým má velmi blízko. Bere kritiku velmi vážně, takže když ji trénujete, musíte k ní být mimořádně jemní a pečující. Tito psi chtějí být jen milovaní a na oplátku vám poskytnou nekonečné množství náklonnosti.

10 – Stafordširský bulteriér

Stafordširský bulteriér je další plemeno, které bylo neprávem zaškatulkováno mezi agresivní psy. Z tohoto důvodu se jich mnoho lidí bojí místo toho, aby jim dali lásku, kterou si zaslouží. Ve skutečnosti jsou tito psi tak citliví a pečující, že díky jemnému chování k dětem dostali přezdívku „psí chůva“.

Tito psi jsou přirozeně citliví a starají se o lidi. Reagují na základě pocitů členů své rodiny. To z nich dělá ideální psy pro rodiny, protože jsou vždy ochotni podporovat všechny své blízké.

Americký stafordširský teriér je předívaný "chůva" pro svou lásku k dětem Zdroj: Photobac / Shutterstock.com

Pokud vám stafordširský bulteriér nebo jakékoli jiné plemeno uvedené v tomto seznamu zní jako dokonalý společník, možná je načase přivítat ve vašem domě citlivou duši na čtyřech nohách. Existuje mnoho těchto plemen v útulcích a různých spolcích, čekajících na to, až přijdeta správná rodina a zachrání je. Přivedením jednoho z těchto úžasných plemen do vašeho domova nejenže změníte jejich život k lepšímu, ale oni změní také ten váš!

