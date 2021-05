K čemu je na zahradě užitečný čmelák a jak moc vás může kousnout?

Čmeláci patří, jako ostatní druhy včel, mezi opylující hmyz. Dnes už nikdo nepochybuje, že tito tvorové jsou životně důležití. Jak moc je čmelák užitečný a je nebezpečný?

Na první pohled vypadají roztomile, nemotorně, a i díky populárnímu večerníčku a chlupatému tělu se jim říká „včelí medvídci". Dlouho se nevědělo, jak je možné, že čmelák dokáže létat. Podle klasické teorie, jež popisuje let v atmosféře, je čmelák moc těžký, velký a má malá křídla na to, aby se vůbec odrazil od země. Studie vědců z Kalifornské univerzity však potvrdila, že čmelák nejen, že unese své vlastní tělo, ale dokáže si navíc naložit až 80 % tělesné hmotnosti na nohy a přemístit se vzduchem z bodu A do bodu B. Čmeláci se tak stali největšími siláci hmyzí říše.

Čmelák

Čmeláci patří mezi blanokřídlý hmyz. Tvoří, na rozdíl od včel, tzv. nižší společenství. To znamená, že matka dokáže fungovat i jako dělnice a není závislá na práci ostatních jedinců v úlu. V létě vyletí mladá čmeláčí královna z rodného hnízda, aby se osamostatnila a založila nový domov. Předtím se ale spáří a najde si místo, jemuž se říká hibernákulum. Pod zemí přečká zimu a s prvními jarními paprsky se probudí, létá z květiny na květinu a nabírá síly. Poté začne hledat místo pro nové hnízdo. Když ho najde, postaví z vosku džbánek a nanosí do něj nektar. Zajistí si tak potravu na několik hodin dopředu. Poté staví komůrky a klade vajíčka. Z nich se vytvoří larvy, které se několikrát svlékají. Nakonec se zakuklí a proběhne kompletní přestavba těla. Vývoj od vajíčka po vylíhnutí dospělé dělnice trvá přibližně 25 dní.

Kvetoucí krokusy, prostřený stůl pro čmeláky Zdroj: Shutterstock.com / thatmacroguy

Jak je čmelák užitečný

Čmeláčí dělnice dokáže denně navštívit i 2000 květů. Hlavní práce čmeláků je tedy opylování. Mají delší sosák než včely a dostanou se tak do užších a delších květů. Také se po zimním spánku probouzí mezi prvními, ovocné stromy se tak bez nich neobejdou. Další výhodou je, že včelímu medvídku nevadí déšť. Opyluje tedy i v době, kdy ostatní hmyz čeká na lepší počasí.

Využití čmeláka

Na čmeláka spoléhají i velké zemědělské podniky. Na rozdíl od jiných opylovačů totiž zůstává věrný okolí svého hnízda. Kromě zahrádek opyluje rybíz, ovocné stromy, jahody a nepohrdne ani jetelem, čičorkou, vikví a svazenkou. Nadnárodní podniky také chovají čmeláka za účelem opylování na míru.

Krokusy potěší nejen nás – pro včely a čmeláky jsou první obživou po probuzení. Zdroj: Shutterstock.com / Leonid S. Shtandel

Může čmelák kousnout?

I když má čmelák kusadla a využívá je k nahlodávání rostlin, člověka s největší pravděpodobností nekousne. Má totiž žihadlo. Čmelák je ve své podstatě mírumilovný hmyz a před útokem nejdříve varuje. Nejdřív zvedne prostřední nohu. Pokud si „vztyčeného varovného prstu" útočník nevšimne, zvedá tolik nohou, kolik jen může. Cítí-li se stále ohrožen, lehá si na záda, varovně bzučí a ukazuje žihadlo. Pokud ho útočník stále provokuje začne opakovaně a vytrvale bodat.

