Co dát psovi, když zvrací: Důležité je nezmatkovat a držet se správných rad

I přes dokonalou péči se může stát, že se váš pes necítí dobře a začne zvracet. Jak v této situaci postupovat a kdy volat veterináře?

Stejně jako my, i pes může zvracet z různých důvodů. Zvracení je reflex, ochranný mechanismus, který dokáže efektivně vyloučit z těla jedovaté nebo nechtěné substance či cizí tělesa. Že „to" přijde poznáte lehce. První fáze se projevuje škytáním, zíváním, olizováním pysků a sliněním. Jícen se připravuje na kyselý obsah žaludku. V této fázi psi často požírají trávu. Ve druhé fázi se stahují břišní svaly a bránice. Zvenčí to vypadá, jako by břicho živočicha pumpovalo. Ve třetí fázi dochází k samotnému vyvrhování obsahu žaludku.

Proč pes zvrací

Zvracení je reflex řízený mozkem. Ten dostal impuls, že se v žaludku nebo v jeho blízkosti nachází nějaké dráždidlo. Centrální nervový systém může být stimulován také např. encefalitidou, tumorem nebo stresem, nepříjemným zápachem i toxiny. Mezi nejčastější příčiny zvracení patří otrava, hltání nebo pozření zkaženého krmiva, potravinová intolerance, spolknutí cizího tělesa, zánět žaludku či břišní sliznice, parazité nebo různá onemocnění orgánů. Proto je dobré rozlišovat akutní a chronické zvracení.

Ve druhé fázi se stahují břišní svaly a bránice. Zdroj: Sarot Chamnankit/Shutterstock.com

Akutní zvracení

Toto zvracení nastupuje náhle a má krátké trvání. Zvířete se nedrží déle než dva týdny a většinou ustane samo od sebe. Je často způsobené polknutím cizího předmětu nebo otravou. Kvůli rychlému nástupu dehydratace či narušení acidobazické rovnováhy vyhledejte veterinárního lékaře.

Chronické zvracení

O chronickém zvracení mluvíme, když se pejska „drží", bez jakéhokoliv zlepšení, déle než dva týdny. Pokud problém přetrvává, je návštěva veterináře samozřejmostí.

Typy zvratků

Je to sice nepříjemné, ale pro správnou diagnostiku u veterináře byste měli umět popsat, co z vašeho psa vychází.

Žlutá pěna

Barva naznačuje, že žaludek vašeho psa je prázdný a dráždí ho kyseliny.

Bílá pěna

Nejčastěji se jedná o infekci zažívacího traktu nebo o dietní chybu. Pokud se tento problém objeví jednou, je vše v pořádku. Pravděpodobně snědl něco, co mu nesedlo a tělo se bránilo. Pokud však zvracení trvá déle, vyhledejte veterináře.

Vodnaté zvratky

Ty poukazují na dehydrataci zvířete. Pes má žízeň, ale nedokáže udržet tekutinu v žaludku. Tento stav je životu nebezpečný, proto co nejrychleji navštivte lékaře.

Požíráním trávy se pes připravuje na zvracení. Zdroj: yukeyuke/Shutterstock.com

Pes zvrací stolici

Pokud zvratky vypadají nebo zapáchají jako stolice, utíkejte na veterinu. Zvracení stolice bývá příznakem zánětu pobřišnice nebo ucpaného střeva.

Zelená strava nebo jídlo

Toto může naznačovat, že pes snědl něco zkaženého nebo mu jídlo nesedlo. Pokud se to stane jednou či dvakrát, nemusíte panikařit.

Škrkavky

Ty vetšinou zvrací štěňata. U dospělého psa jde o ojedinělou záležitost. V obou případech však navštivte veterináře, který vám nadávkuje vhodný preparát k odčervení.

Co dát psovi, když zvrací

Pokud pes zvrací jednou nebo dvakrát během dne, nevykazuje změnu nálady a chování a nepozorujete u něj průjem či snížený příjem tekutin, zkuste postupovat podle těchto kroků.

Nastolte mu půst na 6-12 hodin. Pes by neměl pozřít jídlo ani vodu. Pokud vydrží nezvracet déle jak dvě hodiny, dejte mu malé množství vody. Pokud po uplynutí 12 hodin pes pije a nezvrací, nabídněte mu trochu jídla. Volte dietní potraviny jako je rýže, mrkev a kuřecí prso bez kůže. Jídlo nejlépe rozvařte. Pejska krmte po malých dávkách. Nejprve začněte jednou polévkovou lžící. Je-li pes v pohodě a nezvrací, za hodinu mu dejte 2 polévkové lžíce. Postupně prodlužujte intervaly mezi krmením a zvyšujte dávku. Nezvrací-li, dietu držte 2 dny. Krmte 3-4 denně v malých porcích. Pokud pes začne během diety zvracet, neprodleně navštivte veterinárního lékaře.

Zdroje: www.zenysro.cz, www.radaveterinare.cz