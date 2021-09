Co dát psovi, když zvrací: Důležité je, co zvrací. Podle toho se zařiďte

Co dělat, když váš psí mazlík zvrací? Rozhodně zachovat chladnou hlavu! Další potřebné rady a informace se dozvíte níže ve článku.

Kdo pejska doma má, určitě tuto situaci již zažil. Není to neobvyklý děj, uvědomte si, že i my, lidé, také občas „telefonujeme do Ameriky“ (čtěte – zvracíme). Zvracení může vyvolat spousta podmětů. Jízda dopravním prostředkem, stres, alkohol, jídlo, přejedení, čištění zubů, léky, apod. To samé může potkat i hafana (vyjma alkoholu). Zvracení je obranný reflex našeho, ale i toho psího organismu.

Pejsci zvrací z různých důvodů a je potřeba na ten důvod přijít. K diagnostice vám mohou pomoci následující řádky. Podíváme se na kloub možným příčinám, ale povíme si i něco o typech zvratků. Možná to zní trochu nechutně, ale rozhodně to jsou důležité informace.

Jak zvracení probíhá

Pes může začít škytat, olizovat si tlamu, zívat nebo slinit, což je dost podobné jako u lidí. Jícen se obalí slinami, protože tuší, co bude následovat – kyselé zvratky. Pes prohne hřbet, na těle vidíte jasné „štosování“. Pes zavírá tlamu, aby se mohl vytvořit podtlak a obsah mohl vyjít ven. Pak už, chudák, jen zvrací a zvrací.

Pro psa je nebezpečná slupka z avokáda neboť obsahuje persin - látku způsobující zvracení a průjem Zdroj: Yekatseryna Netuk / Shutterstock.com

Možná příčina

Příčin může být celá řada. Rozlišujeme zvracení chronické a akutní. Akutní zvracení netrvá déle než 14 dnů, naopak za chronické se považuje zvracení, které se nelepší a přetrvává více jak dva týdny.

Co tedy může zvracení vyvolat?

onemocnění jater

otrava

tumor

gastritida

hltání potravy

cizí těleso v tlamě/žaludku

infekce

diabetes

zkažená potrava

zánět žaludu

Pes musí mít stálý přísun vody Zdroj: Profimedia

Co dělat, když ke zvracení dojde

Záleží na tom, jestli bylo zvracení jednorázové nebo se ke zvracení přidaly další obtíže. Při jednorázovém zvracení si většinou nemusíte dělat starosti a jen psa ochudit alespoň 12 hodin o jídlo.

Pokud pes zvrací vícekrát, ale nic jiného mu není, lze tuto situaci vyřešit pomocí léků proti zvracení – antiemetik. Jestli se ke zvracení přidala bolest břicha nebo horečka, měli byste zajet ke svému veterináři, aby maroda pořádně vyšetřil a zjistil co se děje.

Potraviny obsahující kofein mohou mít pro psa fatální následky. Zdroj: Sonja Rachbauer / Shutterstock.com

Jak mohou zvratky vypadat

Žlutá pěna – signalizuje prázdný žaludek, pes zvrací žluč

Skoro jen samá voda – to je velice zajímá reakce na to, že má pes ve skutečnosti žízeň, neudrží vodu v žaludku a může dojít k dehydrataci

Krev – tady je to asi jasné, okamžitě navštivte veterináře

Bílá pěna – jestli zvrací pes pěnu pouze jednou, asi sežral něco, co neměl. Pokud zvracení přetrvává, navštivte zvěrolékaře.

Zelená strava – pes mohl sežrat něco jedovatého nebo zkaženého

Nakonec poznámka! U štěňat nikdy zvracení nepodceňujte, po opakovaném zvracení raději zajeďte k veterináři, neboť tito drobci rychle zeslábnou.

Zdroje: dvojka.rozhlas.cz, www.wikihow.cz