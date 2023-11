Škrábe vaše kočka sedačku nebo křeslo? A už jste jí pořídili škrabadlo? Jednoduše ho lze koupit i vyrobit.

Kočky jsou úžasné, jenže...

Kočky jsou fajn, samostatné, hebké a krásné. Koukat se na ně můžete celé hodiny a čas od času vás ocení i svou přítomností na vašem klíně. Jsou to elegantní dámy i mačové v hebkém kožichu, kteří si získali srdce i příbytky mnohých z nás. Je tu ale jeden drobný detail.

I když kočky dokážete naučit používat toaletu, respektují čas jídla a třeba i jiná zvířata v domácnosti, často nepovažují za důležité udržet domácnost ve stavu, v jakém byla před nimi. Kočky shazují drobnosti ze stolů a polic, lezou do misek, krabic, ošatek a pootevřených šuplíků. Ochutnají květiny i vaše jídlo, když je to možné. A také škrábou a jsou schopné zlikvidovat čalounění i dřevěný rám nábytku! Jak se s tím vyrovnat? Lze kočky naučit, aby to nedělaly?

Podívejte se na tento velmi informativní příspěvek z YouTube kanálu s krásným názvem

The Purring Journal čili vrnící deníček.

Řešením je škrabadlo

Nejste jistě ani první ani poslední majitel malé šelmy, který řeší stejný problém. Zda najdete jednoduché řešení, záleží jen na vaší kočce, respektive na tom, zda ji zaujme nějaké jiné škrabadlo. Dejte jí, po čem touží a nebude se vrhat na váš nábytek. Není to totiž záliba v ničení sedačky, potahu kancelářského křesla nebo rohože u dveří. Kočky potřebují škrábat ať už je to pro zdraví svých drápků, z nudy nebo pro protažení.

Řadu různých škrabadel najdete nejen ve zverimexu nebo oddělení hypermarketu určenému domácím mazlíčkům. Škrabadla koupíte také online, nebývají cenově náročná, nicméně na internetu narazíte i na řadu návodů, jak je vyrobit. A zjistíte, že takové škrabadlo opravdu skoro nic nestojí.

Navíc nejde o nijak náročný vědecký projekt, úplně vám postačí tavná pistole s lepidlem, papírová krabice, ruličky nebo čehokoli z lepenky. I když samotný karton a lepidlo stačí, hodit se bude i řezák, nůžky, kousek koberce nebo provazu. Kočky totiž netouží po hladké ploše, ale po něčem, za co budou jemně zatrhávat.

Když už v tom budete, podívejte se i na různé jiné projetky. Z kartonových krabic totiž můžete jednoduše udělat kočičí hrad, šplhadlo i závěs pro hamaku.

Stylové škrabadlo v rámu, kůra a lepenka

Nejtypičtější jsou škrabadla ve tvaru sloupku ukotveného na čtvercové podložce. Věřte ale, že vaše kočka bude milovat cokoli. Potáhněte jí kobercem nebo látkou krabici nebo látkou vyložte její víko. Kočkám nezáleží na tvaru a barvě, jde čistě o zajímavý materiál.

Chcete-li mít domov jako ze škatulky a stylové škrabadlo, můžete kočce zarámovat kousek látky nebo koberce a pověsit na stěnu v její výšce. Párkrát „obraz“ poškrábejte, a i vaše kočka se dovtípí, k čemu takové umělecké dílo je.

Kočce můžete nabídnout nejen různé materiály, ale také umístění různě po domě.

Pokud by vám doma nevadilo přírodní dřevo, třeba by kočku uspokojil i dřevěný špalek nebo silnější větev. Můžete to jen na čas vyzkoušet. Ideálně v místě, kde má kočka trochu prostoru a nebude vám vadit, když se po větvi vyškrábe do výšek.

V neposlední řadě můžete využít zajímavé textury v řezu lepenkou. Výsledek může vypadat třeba jako na obrázku dole. Ale lepenku můžete použít mnoha různými způsoby, protože k práci s ní vám postačí ostrý řezák nebo výtvarný skalpel. Pistolí s lepidlem nebo dobrým bílým lepidlem stačí kousky lepenky poslepovat a vaše kočka bude mít zábavy až nad hlavu.

Z lepenky ale můžete vyřezat velké množství jakýchkoli tvarů, které pak stačí poslepovat jeden k truhému nebo středem propíchnout a natáhnout na provázek. Nebo uřízněte dlouhý pruh lepenky, stočte jej na husto do spirály a zalepte konec. Vznikne vám kulatá placka, na které bude kočka nejen brousit drápy, ale také spát. Lepenka je prostě kreativní materiál, se kterým si poradí i nešika.

Kočce můžete vyrobit škrabadlo i z řezané lepenky.

Co když škarabadlo nestačí?

Kočku škrabadlo stejně nezajímá? Než hodíte nápad za hlavu, vyzkoušejte různý materiál a rozmístěte škrabadla po domě v blízkosti nábytku, který byl jejím cílem doposud. Kočky jsou vybírávé, proto jim zkuste nabídnout víc než jednu variantu a místo. Dalším trikem, který ji přiláká, je použití malého množství šanty kočičí do vnitřku škrabadla. Při každém použití škrabadla kočku také chvalte a projevte své nadšení.

Pokud se škrabadly neuspějete, můžete přidat také řadu dalších opatření. Nábytek, který kočka škrábe, potáhněte alobalem nebo plastovou folií nebo umělohmotným ubrusem. Toto opatření je dočasné a mělo by kočku popostrčit k používání škrabadla.

Na odpuzení kočky od tohoto konkrétního místa můžete nábytek postříkat sprejem, který je repelentní. V nabídce obchodů jsou i spreje s feromony.

V případě, že kočka škrábe nějakou pevnou část, jako je například zábradlí schodiště, noha židle a podobně, dočasně přilepte na tato místa oboustrannou lepicí pásku.

Kočce ostříhejte drápky. I to by mohlo zmírnit její touhu po škrábání.

