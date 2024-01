Kočky jsou zvláštní tvorové, kteří se chovají často nečitelně. Platí to i v případech, že se jim nevede dobře a něco je trápí. Jen málokdy to dají na sobě znát. Když kočka zvrací, určitě byste měli zbystřit.

Rozumíte vaší kočce?

Máte-li kočku léta, pak už jste zažili ledacos a víte, že se kočky chovají někdy zvláštně. S oblibou se chtějí mazlit s každým, kdo na ně za žádných okolností nechce sahat nebo se o půlnoci rozhodnou, že je potřeba přeběhnout a přeskákat přes celý byt tam a zpět. Jednoduše kočky to mají v hlavičkách tak nějak jinak. Platí to i v případě nemocí, kdy se stáhnou do sebe a přestanou žrát, ale ani neceknou a tváří se, že vám do jejich problémů nic není.

Něco málo o kočičím chování se můžete dozvědět i z příspěvku „Těchto 5 věcí své kočce nikdy nedělejte!“ z YouTube kanálu TopTrending CZ.

Zdroj: Youtube

Zvrací vaše kočka? Zbystřete!

Zvracení je nepřehlédnutelné, ale nemusí nutně znamenat nemoc. Kočky zvracejí také v případě, že sní trávu či další rostliny, aby si vyčistily žaludek od spolykaných chlupů. Takto vyvolávají zvracení záměrně.

Zvracení může být samozřejmě také symptomem nemoci. U koček se zdravotní problémy projevují ztrátou chuti k jídlu, únavou a nevšímavostí. Také ale změnami v tom, jak se kočka stará o svůj kožich i jiným chováním při vyprazdňování či používaní kočičího záchodu.

Zvracení může být akutní i chronické. Akutním vyzvracením obsahu žaludku organismus často sám vyřeší problém, ale nespoléhejte na to. Může jít o pozření toxických či jinak iritujících rostlin a potravin včetně alergenů, ale také cizí objekty, které nejsou k jídlu. Často jde o provázky, gumičky nebo malé hračky.

close info Shutterstock zoom_in Zvracení může být symptomem závažných onemocnění.

Zvracení nepodceňujte. Najděte příčinu

Chronické zvracení je součástí většího problému, který nemusí být na první pohled patrný a nemusí souviset s tím, co kočka snědla či vypila. Zvracení se může týkat onemocnění ledvin či jater, trávící soustavy, ale i štítné žlázy. Rozhodně může provázet i parazitické infekce.

Proto je třeba sledovat zvíře a zjistit, jak často zvrací i v jakých intervalech. Důležité je také vědět, zda zvracení provází i další problémy jako průjem a úbytek na váze. V každém případě je nutné při opakovaném zvracení konzultovat se zvěrolékařem. V případě, že jste kočce nedávno změnili jídelníček nebo jí občas dáváte pamlsky, které dříve neměla, můžete zkusit návrat k původnímu krmivu.

Rozhodně je vhodné postarat se o dostatečný příjem vody. Bez jídla zvíře vydrží, ale dehydratace organismu může způsobit závažné škody. Podle příčiny je následně nutné zvolit řešení, ať už jde o vyjmutí cizího objektu, nasazení medikace či změny jídelníčku. S tím vám poradí odborník.

Abyste zdravotním problémům předešli, dbejte na kvalitní výživnou stravu, dostatek vody, bezpečnost prostředí, ve kterém kočka žije, a také údržbu její srsti. Čím více línajících chlupů z kočky odstraníte manuálně, tím méně se budou chlupy hromadit v zažívacím ústrojí.

Zdroje: petmd.com, veterinarians.org