Vidíte vašeho psa, jak se dusí? Pak je důležité znát první pomoc pro psy a okamžitě jednat. Podívejte se, jak v takové situaci svému psovi zachránit život, jak postupovat, a jak se v takovéto situaci zachovat.

Je to situace samozřejmě nepříjemná, a opravdu nikdo ji nechce zažít. To však neznamená, že se nemůže stát. V takovém případě je důležité být připraveni, zachovat pokud možno chladnou hlavu, a udělat maximum pro to, aby se tato situace pejskovi nestala osudnou.

Zachovat chladnou hlavu se lépe řekne, než udělá, to je jasné. Ale je lepší být připraveni na vše, než pak čelit nepříjemným následkům.

Video, co dělat, když se váš pes dusí, najdete na Youtube kanále American Standard Dog Training:

Zdroj: Youtube

Co dělat, když se pes dusí

Jako první je nutné vědět, jaké jsou příznaky toho, že váš pes se dusí. Někdy jsou očividné, jako když například vidíte psa, jak mu vylézají oči z důlků, pes se snaží vykašlat těleso, které mu tento stav přivodilo, nebo se začne motat.

Jako první se ve valné většině případů na psovi projeví panika, bude mít stažené břicho a bude se hrbit. Jeden z indikátorů bude také jeho jazyk a sliznice oka, které budou mít fialovou až nachovou barvu, která je způsobena nedostatečným okysličením tkání.

close info Milante / Shutterstock.com zoom_in Do psí tlamy sahejte pouze v případě, že se jedná o vašeho psa, nebo psa, který vás dobře zná. Manipulace s tlamou cizího psa se většinou nevyplácí, i když se mu snažíte zachránit život.

Co tedy dělat? Jako první je důležité zkontrolovat psovi tlamu. To dělejte pouze u vlastního psa nebo psa, kterého dobře znáte a on zná vás. Posviťte psovi do tlamy pomocí baterky v telefonu a podívejte se, kde se těleso nachází.

Pokud je přilepené na horním patře, nebo se psovi zaseklo o stoličky, zkrátka na jakémkoliv místě, kam psovi můžete sáhnout bez rizika, že těleso zatlačíte dál, můžete se jej pokusit vytáhnout.

Co dělat, když to nejde?

Pokud je však těleso zaseklé v místě, kam se nedostanete pomocí prstů, nebo jej zkrátka nezvládnete vytáhnout, je potřeba přistoupit na vypuzovací manévry. Na ty se obraťte, pokud pes dokáže stát a je při vědomí.

Začněte s úderem mezi lopatky. Jednou rukou psa nadzvedněte pod břichem, aby měl pes výše zadní část těla a hlava byla nejníže. Druhou a dominantní rukou pak psa udeřte několikrát mezi lopatky tak, aby váš úder sklouzl po směru osy těla psa.

Zkrátka musíte těleso, které psa dusí, dostat do pohybu tak, aby psovi vypadlo z tlamy. Takto proveďte 3-5 úderů.

Pokud tento postup nepomůže a pes se stále dusí, přejděte na takzvaný Heimlichův hmat.

Ten můžete použít pouze u větších a středně velkých psů. Rukama obemkněte hrudní koš psa v oblasti, kde se spojují žeberní oblouky.

Mějte ruku v pěst a opřete ji o psa. Pomocí druhé ruky překryjte ruku zatnutou v pěst a prudce stlačte toto místo šikmo vzhůru směrem k bránici psa. Proveďte několik stlačení a zkontrolujte, jak je na tom váš pes.

