Pořídit si do domácnosti nového člena rodiny se čtyřma nohama je kouzelný zážitek. Mazlíčci, obzvláště pak mláďata, kterým rostou zoubky, tedy koušou vše, co najdou, už takovou procházkou růžovým sadem nejsou. Dávejte pozor na tyto věci.

Pořídit si do domácnosti čtyřnohého kamaráda je nádherné. Ať už se jedná o pejska, kočku, morče, křečka nebo králíka, jsou to kouzelná stvoření. Mazlí se s vámi, obskakují vás a činí vás šťastnými. Jenže až vám začnou demolovat všechen nábytek a v cuku letu rozkoušou váš rodný list, uvědomíte si, že je to i velká zodpovědnost. Jak se postarat o to, aby váš nábytek zůstal použivatelným a vaše cennosti nebyly zničeny ve spárech čtyřnohého miláčka?

Video, jak si udržet čistý byt i s domácími mazlíčky, najdete na Youtube kanále Heather Bray:

Zdroj: Youtube

Základní pravidla

To, co mazlíčci z celého srdce nenávidí a co je nutí nadělat vám v domově paseku, je nuda. Proto je musíte řádně zabavit a minimálně prvních pár měsíců jim věnovat prakticky veškerou vaši pozornost. Hrajte si s nimi a během toho je můžete i trénovat. Mláďata ze začátku vnímají v podstatě všechno jako hru. Naučte je tedy, že každá hra má svá pravidla. Když například pejsek začne kousat dřevěné nohy nábytku, naučte jej, že drahý mahagon není hračka. Kupte pro něj tedy hračky gumové, se kterými si vyhrají celý den a na nábytek ani nepomyslí. Další důležité pravidlo je nenechávat mazlíčky doma samotné. Jakmile budou mimo vaši kontrolu, nedá se zaručit, že nic nerozkoušou. Také se ujistěte, že zvířátku dáváte dostatečně najíst. Někdy totiž okusují nábytek jen proto, že mají hlad.

close info Profimedia zoom_in Pokud vám pes kouše nohy od stolu, zamyslete se, jestli to není jen kvůli tomu, že má hlad.

Když rady nefungují

Pokud váš mazlíček i přes tunu gumových hraček a hrubých pamlsků stále preferuje žvýkat nohy židlí nebo cupovat vaše polštáře, je potřeba zvolit radikálnější řešení. To je vlastně docela jednoduché. Všechny křehké věci dejte z jeho dosahu. Pokud máte oblíbenou vázu, nečekejte, až vám ji malé nemotorné stvoření rozbije. Dejte ji raději na vyvýšené místo a to samé udělejte s dalšími cennostmi. Poté kupte sprej proti okusování. Zvířata mají vyvinutější čich než my lidé. Sprej proti okusování jim znechutí vůni nábytku natolik, že se mu budou vyhýbat obloukem. Zároveň, pokud máte například kočku, pořiďte si do domácnosti škrabadla speciálně určena pro kočky. Budou si na nich brousit drápky a vy budete mít jistotu, že se nepřemístí na kousání a drápání polštářů.

Zdroje: kanito.it, www.zoohit.cz