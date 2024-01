V zimních měsících je vystaven snadnému prochladnutí nejen náš organismus, ale stejně tomu je i u zvířat. Co dělat s podchlazeným psem a jak mu poskytnout správnou první pomoc?

Užili jste si společně se svým čtyřnohým parťákem radovánky na sněhu a v mrazech? Pokud se však pes při návratu domů třese, jedná se o projev podchlazení a zcela určitě mu je zima. Tuto situaci není radno podceňovat, pes totiž v tuto chvíli vydává veškerou svou energii, což je pro něj velmi vyčerpávající. Mezi nejohroženější skupinu patří staří a nemocní psi, štěňata a rasy bez podsady.

Chcete se dozvědět o hypotermii psů více? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu First Aid for Life:

Zdroj: Youtube

Tělesná teplota podchlazení

Běžná tělesná teplota zdravého psa je 38 až 39 stupňů. Jakmile teplota klesne pod 35 stupňů, jedná se o podchlazení. Pokud spadne pod 33 stupňů, pes je v ohrožení života.

Jaké jsou projevy

Jakmile si všimnete, že se pes začíná třást, postupně i stahuje ocas mezi zadní nohy směrem na břicho a má zježené chlupy, je nevyšší čas se přesunout k domovu do tepla. Jinak hrozí nepříjemné podchlazení. Mezi počáteční příznaky patří i studené uši a končetiny a zarudlá a oteklá místa na pokožce. V horším případě se mohou vytvořit i příškvary a omrzliny a dostavit se stavy malátnosti, apatie, zpomaleného pohybu, reakcí i srdečního tepu. Někdy může pes upadnout i do bezvědomí.

close info Javier Brosch zoom_in Běžná tělesná teplota zdravého psa je 38 až 39 stupňů.

Jak poskytnout správnou první pomoc

Základem je co nejdříve psa zahřát. Ale pozor, vždy postupně! Pokud byste chtěli zachránit situaci třeba tak, že byste chtěli psa zahřát teplou sprchou nebo snad horkým vzduchem fénu, vyvolali byste zvířeti akorát tak teplotní šok. Stejně tak nemůžete nikdy přehřátého psa chladit studenou vodou.

Správný postup

Nejprve psa přiveďte do vytápěné místnosti, ale ne přetopené. Pokud má mokrou srst, vysušte ji ručníkem a pak psa zabalte do deky, případně do termofolie a přiložte i zahřívací lahve s teplou vodou. Podobnou službu dělají i gelové obklady nahřáté předem v mikrovlnné troubě. Průběžné psovi kontrolujte tep a dech.

close info ABO PHOTOGRAPHY zoom_in V mrazivých dnech zcela jistě nepodceňujte psí oblečky.

Prevence podchlazení

Pokud chcete vašeho psa od nepříjemných stavů prochladnutí ochránit, mějte vždy psa pod dohledem a zabraňte mu pohyb po zamrzlých vodních plochách a v blízkosti studené vody. V mrazivých dnech zcela jistě nepodceňujte psí oblečky, které je náležitě před prochladnutím ochrání.

