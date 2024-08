Petsitting: Nová služba pro vašeho pejska, kterou využijete především v létě

Kristýna Stoklásková 13. 8. 2024

Odjíždíte na dovolenou a nikdo ve vašem okolí nemá možnost pohlídat vám psa? Přemýšlíte, jestli psa dát do psího hotelu nebo vyzkoušet psí chůvu na hlídání. Ano, to existuje. A je to víc než jen venčení psů. Petsitting nabízí individuální péči pro vašeho mazlíčka v domácím prostředí opatrovníka.

Petsitting je služba, která umožňuje majitelům domácích mazlíčků, zejména psů, zajistit jejich péči během dovolené nebo jiné nepřítomnosti. Tento trend nabírá na popularitě zejména v letních měsících, kdy mnoho lidí odjíždí na dovolenou a hledá spolehlivou péči pro své mazlíčky. Petsitting je více než jen hlídání psa. Jedná se o individuální péči, která se přizpůsobuje specifickým potřebám každého zvířete. Na rozdíl od psích hotelů, kde jsou psi často v institutionalizovaném prostředí s mnoha dalšími zvířaty, petsitteři poskytují pohodlnější a domácí prostředí, což snižuje stres a úzkost zvířat. Tato služba je zvláště přínosná pro starší psy, kteří mají specifické zdravotní problémy, nebo pro psy trpící úzkostí, kteří se lépe cítí v klidném a známém prostředí. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Doug the Dog Guy – Jak ohromit pet sitting klienty! Zdroj: Youtube Individuální péče Hlavním principem petsittingu je individuální přístup k péči. Petsitteři mohou psa ubytovat u sebe doma, což je oblíbená varianta pro psy s teritoriálním chováním, kteří se ve svém prostředí cítí bezpečněji a jistěji. Pro psy, kteří se zotavují po operaci nebo mají specifické zdravotní potřeby, je tento druh péče ideální, protože zajišťuje kontinuitu péče a minimální narušení jejich rutiny. Pro psy se separační úzkostí je často nejlepším řešením služba stay-in, kde opatrovník zůstává u psa doma nebo pes u opatrovníka. Co vše zahrnuje Petsittingová služba může zahrnovat několik typů péče. Mezi nejčastější patří hlídání spojené s ubytováním zvířete v domácnosti petsittera, venčení psa a návštěva mazlíčka u něj doma v době nepřítomnosti majitele. Profesionální petsitteři často vlastní certifikáty z oblasti výcviku psů a mají bohaté zkušenosti s prací se zvířaty. V České republice si lze služby profesionálních petsitterů objednat prostřednictvím různých online platforem a aplikací, které obsluhují uživatele ve velkých městech jako Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Tyto platformy nabízejí širokou škálu služeb, které lze přizpůsobit specifickým potřebám každého psa. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Petsitting je více než jen hlídání psa. Jedná se o individuální péči, která se přizpůsobuje specifickým potřebám každého zvířete. Petsitting není jen o zajištění základních potřeb psa, jako je krmení a venčení. Kvalitní petsitter poskytuje také emocionální podporu a interakci, což je pro mnoho psů klíčové. Opatrovník se stává dočasným členem smečky, což pomáhá psovi cítit se bezpečně a milovaně i v nepřítomnosti svého majitele. Tento osobní a přátelský přístup je jedním z hlavních důvodů, proč se petsitting stává stále oblíbenějším. Pro mnoho majitelů psů je petsitting ideálním řešením, jak zajistit svému mazlíčkovi nejlepší možnou péči během dovolené. Tento přístup umožňuje psům zůstat v prostředí, kde se cítí pohodlně a bezpečně, a zároveň dostávat individuální péči, která jim vyhovuje. Petsitting tedy představuje moderní a efektivní způsob, jak se postarat o čtyřnohého přítele, aniž by byl vystaven stresu a nepohodlí, které mohou přinášet jiné formy dočasné péče.

