Nechcete kočky v zahradě, ale pořád se tam vracejí? Možná je tam lákáte. Víte, co milují nejvíc a vy to možná máte na dvorku či zahrádce?

Milují kočky vaši zahrádku?

Máte zahrádku jako dlaň, pečujete o zeleň, staráte se, a pak vám tam začne úřadovat sousedova kočka. To, že se mají majitelé koček postarat o to, aby jejich mazlíčci neničili okolí, je jedna věc. Druhá ale je, že možná kočky nevědomky lákáte. Víte o tom? Co by mohlo kočky zajímat natolik, že by se k vám stahovaly ze širokého okolí?

Snad vás to i napadlo. Kočky vaši zahradu milují až příliš. Je to snad i podezřelé. Pokud nejste celé dny doma, patrně jste ani neměli šanci přistihnout kočku při činu a zjistit, co je právě na vaší zahradě tak skvělé.

Podívejte se také na příspěvek z YouTube kanálu Kláry Nevečeřalové, která je kočičí behavioristkou. Poradí vám, jak vyhnat kočky ze zahrady.

Zdroj: Youtube

Čím nechtěně lákáte kočky do zahrady?

První a nejzajímavější je vždycky jídlo a nejde o to, že byste měli nedopatřením na zápraží otevřenou kapsičku s kočičím krmením. Kočku může lákat jídlo vašich mazlíčků, ale také vaše odpadky i možnost ulovit si u krmítka ptáčka. Je jisté, že s jídlem pro vaše mazlíčky i odpadky si budete vědět rady a najdete způsob, jak je kočkám nechtě nenabízet.

Co se týče krmítek pro ptáky, snažte se je umístit tak, aby se k nim kočky, ale také jiná zvířata nedostala. Ne nadarmo se nejčastěji zavěšují do korun stromů.

Potravu můžete ale kočkám obstarávat i docela jiným způsobem. Máte-li na zahradě, pod přístřeškem nebo v zahradním domku myši nebo hraboše, rozhodně to bude pro kočky velmi atraktivní místo. Případné nástrahy na hlodavce umisťujte tak, aby se k nim nedopatřením nedostala jiná i volně žijící zvířata či děti. Kapsičky s otráveným zrním jsou výrazně barevné a lákají.

Další, co může kočky rozhodně zajímat, jsou rostliny. Mezi ty opravdu oblíbené patří šanta kočičí, která z některých koček dělá doslova pomatené blázny, kteří se v trsech válí, lísají se k nim a někdy je i okusují. Pokud byste šantu měli pro svoji kočku, pak se prostě nedivte, že zajímá i její kamarádky.

Cizí malé šelmy mohou ale také zajímat konkrétní traviny, které jsou ostré a jejich pomocí si kočky vyprazdňují chlupy zaplácaný žaludek. V případě, že je taková travina na vaší zahradě, snadno byste na to přišli, protože v blízkém okolí byste našli kočičí zvratky, případně sliny s rozkousanými stébly.

close info Shutterstock zoom_in Kočky bohužel nejsou dobrými zahradníky. Válejí se v záhonech, kálí do kypré půdy, ničí zeleň a shazují menší květináče.

V létě láká kočky i nádoba s vodou či pítko pro ptáky

V létě mohou kočky vaši zahradu vyhledávat i kvůli případnému zdroji vody. To jste sice možná neměli v úmyslu, nicméně je skvělé, že volně se pohybující živočichové, včetně koček, mohou uhasit žízeň a předejít případným zdravotním problémům.

Pokud vám kočky vyloženě vadí, můžete vodu umístit o něco výš. Pítko a koupátko pro ptáčky a hmyz můžete zkusit umístit na keramickou nohu nebo jinou podpůrnou konstrukci. Kočky se sice umí dostat na všelijaká místa, ale přímo do mísy s vodou nebudou chtít skočit. Pítko lze určitě také zavěsit na strom nebo plot.

Zdroje: housedigest.com, ibydleni.cz