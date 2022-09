Test nejhorších pamlsků pro psy, které jsou na trhu: Toto svému psovi nedávejte

Znáte dobře psí pamlsky a víte co obsahují? Tušíte také, jaká by měla být skladba psího krmiva a co by naopak rozhodně nemělo obsahovat? Psí pamlsky nejsou vždy tím, zač je máme. Rozhodně se nemusí jednat o nějaké přilepšení. Nač si dát pozor a co pejskovi nedávat?

Co nedávat svému psovi?

O tom, která lidská jídla a běžné potraviny by domácí mazlíčci jíst neměli, se ví. Jsou to především suroviny, které mohou ublížit, ať už viditelně nebo takříkajíc potají, když páchají škody na orgánech zvířete.

Psím granulím čili suchému krmivu se již pozornost věnovala a staly se také předmětem zkoumání, například odbornými recenzemi proslulým časopisem dTest.

Pamlsky však bývají běžně doporučovány na základě recenzí majitelů psů. Jen málokdy se můžete setkat s plnohodnotným srovnáním složení těchto psích pochoutek.

Podívejte se na video z dílny „Se psy podle Veroniky“, kde autorka hovoří o svých zkušenostech a názorech na různé psí pochoutky.

Pamlsky obsahují ledacos

Jak ale takové pamlsky hodnotit? Psí pochoutky kupujeme a psům dáváme z různých důvodů. Je také z čeho vybírat. Lze je rozdělit rozhodně podle velikosti a plemene psa, ale také jeho věku. Psí pochoutky mohou také prospívat pohyblivosti zvířete, hubnutí či hojení. Mohou však pomáhat také proti parazitům, zhoršené imunitě či stresu. Některé slibují péči o chrup, ale také srst či ideálně všechny vitamíny a minerály, které psi potřebují.

Dobrot pro psy se prodává veliké množství. Zdroj: Profimedia

Co hledat ve složení psího krmiva a pochoutek?

Jenže co vlastně psi potřebují? Psí potřeby se sice liší od těch lidských, ale i psi by měli konzumovat potravu bohatou na vitaminy A, B, C, D, E a K. Z minerálů jde především o úměrné množství vápníku a fosforu, kterým však můžete psi také předávkovat, a neměl by chybět ani glukosamin a chondroitin sulfát. Pokud vám tyto dva názvy nic neříkají, pak glukosamin je aminosacharid, který je nutný ke zdraví kloubů. Chondroitin sulfát je také důležitý pro klouby a konkrétně přispívá pružnosti chrupavek a kloubů.

Jaké pamlsky vašemu psovi nesvědčí? Zdroj: Profimedia

Jídlo a pamlsky pro psy by měly obsahovat především bílkoviny, ale také sacharidy a tuky. Žádaný je také jejich přírodní původ bez použití chemikálií či barviv, nežádoucí jsou i konzervanty a různé náhražky.

Nejlepší výrobky pro psy obsahují především masa. Může jít o různé druhy mas, a proto se setkáváme s jehněčím, králičím, drůbežím, ale také se zvěřinou nebo koninou. I když se vepřové maso nedoporučuje pro vysoký podíl tuků, pořád je to maso, a proto je z mnoha důvodů lepší než například pochoutky z obilovin.

Často spoléháme na značku, ale důležitější je propátrat složení psího pamlsku. Zdroj: Profimedia

Naopak vyloženě nežádoucí jsou právě zmíněné obiloviny, ale také pamlsky, kde není dobře patrné jejich složení či ty s příliš vysokým obsahem fosforu a vápníku.

Důležité je vědět, že značka psích produktů v tomto případě vůbec nemusí hrát roli. Bohužel nelze spoléhat na to, že díky vysoké ceně je produkt skutečně kvalitní. Nicméně, tak jako uvádí průvodkyně videem Veronika, není ani možné, aby vyloženě levný produkt obsahoval spoustu masa.