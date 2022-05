Co nikdy nedávat štěněti: Vaše chyby ho můžou stát život

Plánujete čtyřnohý přírůstek do rodiny? Štěňatům chce celá rodina dopřát, a přitom by bylo mnohem přínosnější některé věci jim vůbec nedávat. Víte, které chyby nejčastěji dělají začínající chovatelé se štěňaty? Co pejskům raději nedávat a proč?

Zdroje: www.ctidoma.cz, www.petplace.com

Víte, co potřebují štěňata?

Malý čtyřnozí chlupáči přinesou do domu spoustu radosti i pohybu, ale také práce pro ty, kteří se o pejska skutečně starají. Málokdo si uvědomuje, jaké návyky je vhodné u štěňat pěstovat už od počátku nebo kterým chybám v jídelníčku noví chovatelé často podléhají. Samou láskou jim chceme přilepšit a opak je bohužel pravdou.

Štěně má celý život před sebou, nekomplikujte zbytečně jeho pobyt v novém domově. Zdroj: Shutterstock.com / Monika Chodak

Co nedávat štěněti?

Štěňata jsou vhodná k adopci do nové rodiny obvykle v době mezi sedmým a devátým týdnem po narození. Je to období, kdy sice chceme, aby si štěně užilo mámy, kolik potřebuje, ale aby zbývalo ještě také dost času na socializaci a vytvoření emocionálního pouta mezi pejskem a novým majitelem. V té době už štěně od mámy nepije a ta se už svých drobečků začíná stranit a nenechá je sát mléko. Malý pejsek se možná ještě sotva valí na krátkých nožkách, ale štěně odstavené od mámy už nepotřebuje mléko ani mléčné výrobky. Jogurtem, mlékem ani jinými produkty pejskovi nedáváte něco lepšího, ale zcela naopak. Jiné mléko než mateřské může psům způsobit i zdravotní problémy.

Nedávejte štěněti jinou stravu

Od původního majitele byste měli vědět, jaké konkrétní granule vaše štěně konzumuje. Změna granulované stravy rozhodně není žádoucí v tomto nízkém věku. Později během života budete moci dělat přechod na jinou stravu rychleji a už budete dobře vědět, co se děje v případě, že čtyřnohému parťákovi strava nesedne. Nejenže mohou psi přestat jíst, ale jiná potrava jim může způsobit i řadu zažívacích problémů. I když nejde o smtelné obtíže, průjmy, zácpu či plynatost není nutné riskovat. Takové komplikace nový přírůstek do rodiny rozhodně nepotřebuje.

Štěněti neměňte stravu, na kterou je zvyklé z původního domova. Zdroj: cynoclub / Shutterstock.com

Nikdy nedávejte pejskům tyto potraviny

Samozřejmě i u štěňat platí, že by neměla být krmena lidskými potravinami. Především tříštící se kuřecí kosti jsou klasickým problémem, který si ne každý chovatel uvědomuje. Potraviny jako čokoláda, cibule a česnek, kukuřičný klas, avokádo, hrozny a rozinky či zmíněné mléčné produkty mohou psy podráždit a vést ke zdravotním komplikacím, výjimečně i ke smrti.

Nezačínejte učit štěně zlozvykům

Dalšími nešvary jsou špatné zvyky. Velmi malá štěňata by měla dostávat krmení zpočátku 5x denně, ale postupně zregulujeme dávky na 3x denně. Celodenní přísun potravy rozhodně není vhodný.

Psi by také neměli dostávat jídlo od stolu. Pokud s tím nikdy nezačnete, o to líp. Lidská strava je pro psy vesměs nevhodná, ani nemluvě o zlozvyku žebrání, který vám později bude vadit a jeho náprava není jednoduchá.

Štěně by také nemělo dostat zcela volné pole působnosti, ale ani by nemělo být v izolaci. Na pejska není nutné křičet a stejně jako u dítěte je nutné obrnit se trpělivostí a pochopením. Traumatizovaní, ale ani poslušní a perfektně vycvičení psi nejsou hříčkou matky přírody, ale výsledkem lidské péče a práce.

Příchod štěněte do rodiny je radost i starost. Zdroj: LightField Studios / Shutterstock.com