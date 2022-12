5 věcí, které rozhodně nedělejte své kočce. Takto ji nikdy nehlaďte

Kočka není pes. A jsou věci, které kočce raději nedělejte, jinak byste se mohli se zlou potázat. Existuje minimálně pět situací, které kočce mohou znepříjemnit život, což vám dá někdy až velice bolestivě najevo.

Kočka je sama sobě pánem, s tím nejspíš bude většina chovatelů souhlasit. Některé kočičky jsou milovnice drbání a hlazení, jiné jsou naopak „hraběnky“, které přijdou pro pohlazení pouze v případě, že je zebou nohy – to období právě přichází! Ať je to tak, či tak, jsou určité situace, ze kterých nebude nadšená žádná kočka.

Škrabadlo pro kočky je ideálním doplňkem. Zdroj: Shutterstock

Břicho, zakázané území

Když si pes lehne na záda, je to jako povel – DRBEJ MĚ! Samozřejmě jsou i psi, kteří to rádi nemají, ale převažuje ta první část. U koček je tomu úplně jinak. Pokud si kočka lehne na záda a bude mít blažený výraz, odhaluje vám to nejzranitelnější – své břicho. Této polohy se u kočky dočkáte pouze v případě, že se cítí v bezpečí a je spokojená. Jestliže se k ní ale přiblížíte s tím, že ji pomuchlujete, dočkáte se buď rychlého úprku, anebo vás poškrábe.

Oční souznění

Jste zvyklí si se svým psem láskyplně hledět do očí? S kočkou to raději nezkoušejte. Kočka totiž vaše dlouhé zírání může vyhodnotit zcela opačně – že ji zastrašujete, což byste jistě vědomě dělat nechtěli. Mezi sebou kočky dlouhý pohled využívají ke konfrontaci a jistě nechcete doma zažít boj, ze kterého byste nejspíš neodešli bez zranění.

Na všechno důležité se můžete podívat v tomto videu:

Stříhání srsti

Na kočičího lazebníka si hrajte pouze v nejnutnějších případech. Psí sestřihy jsou sice v dnešní době „in“, ale kočce byste mohli zadělat na problém. Srst kočce pomáhá udržovat teplotní komfort, ať už je teplo nebo zima. Po strojku sáhněte pouze v případě, že najdete kočičku s dredy, s těmi si poradit sama neumí.

Trestům se vyhýbejte

Kočka má svou hlavu. Jestliže se jí něco nelíbí, dá vám to najevo. Vy si ani „chyby“ nemusíte všimnout, občas jsou to opravdu jen drobnosti, ale pro kočičího mazlíka jsou to zásadní věci. V tu ránu máte počuraný kobereček v koupelně nebo bobek na rohožce. Tresty v podobě křiku nebo švihnutí časopisem jsou zbytečné a naopak situaci zhorší. Raději se zamyslete nad tím, co se mohlo v poslední době doma změnit, byť by se jednalo o maličkost.

Přilepšit mlékem? Raději ne!

Mléko a kočka k sobě patří – tento mýtus má v sobě zažitý ještě mnoho lidí. Přilepšením kravským mlékem ale kočce zaděláte tak akorát na zažívací potíže. Samozřejmě ale můžete zakoupit speciálně upravené mléko, které si kočka bez jakékoliv újmy může dopřát.

Zdroje: www.frekvence1.cz, www.idnes.cz, www.youtube.com