Všichni víme, že se lidé dělí na ty “psí a kočičí”. Pokud patříte do druhé skupiny a neumíte si představit svůj život bez kočky, jistě dobře víte, co ji dokáže rozčílit. Možná si ale ani neuvědomujete, že jí mohou vadit i některé drobnosti, kterým nepřikládáte žádný velký význam.

Kočky mají většinou rádi ti, kteří je chápou. Ne nadarmo se říká, že “kočky musí člověk milovat, aby je mohl mít rád”. Je to nelogické? Ale vůbec ne. Pokud totiž někdo není milovníkem těchto svébytných a svéhlavých zvířat, těžko k nim přilne. Psí lidé to vysvětlují jednoduše: pes vám dává svoji lásku najevo bezpodmínečně, kdežto kočka je sama o sobě osobnost, kterou si musíte získat. A v tom to právě je. Kočičí lidé jsou potěšeni okamžiky, kdy se jejich kočka rozhodne věnovat jim svoji pozornost. Kočka není tvor člověku podřízený, je rovnocenným partnerem, lépe řečeno většinou je to právě ona, která s přehledem vede domácnost.

Žijete s kočkou? A všimli jste si jejich lásky ke krabicím všeho druhu? Dopřejte jim je. Proč, to vám vysvětlí i video z dílny Jackson Galaxy na youtube:

Zdroj: Youtube

Neporušujme kočičí pravidla

Chovatelé koček se většinou snaží udělat všechno tak, aby jejich chlupatí šéfové byli spokojeni. Mnohdy si ale vůbec nemusíme uvědomit, že nevědomky porušujeme jejich komfort a tím se dopouštíme v jejich očích velkého prohřešku, za nějž samozřejmě přijde náležitý trest. Čeho všeho bychom se měli vyvarovat? Tak třeba už jen časté změny v domácnosti jsou rušivým prvkem, který stereotyp milující kočky jen těžko snášejí. Někteří z nás změnu milují, a tak poměrně často třeba stěhují nábytek po místnosti. Jestliže máte doma kočku, raději si rovnou dobře rozmyslete, kde bude nová komoda stát - už napořád. Pokusy a přesuny vaši Micku jen rozladí.

Vůně kočka neocení

Chcete mít domácnost jako ze škatulky a navíc si představujete, že bude vonět třeba jako levandule? Tak právě tuhle vaši představu kočky rozhodně nesdílejí. Jak právě levandule, tak i jiné výrazně aromatické rostliny by se v kočičí domácnosti objevovat neměly. Stejně tak si dávejte pozor na citrusové vůně, ani ty nejsou vznešeným čumáčkům příjemné. Možná byste někdy podlehli touze pořídit kočce do její toalety parfémované stelivo. Zapomeňte na to, pokud není vaše zvířátko opravdu velmi tolerantní, pravděpodobně si raději pro svoji potřebu v takovém případě vybere jiné místo.

Kotě nebývá nový kamarád

Pokud máte v bytě už starší kočičku, která je zvyklá žít na svém výsostném území sama, odolejte raději pokušení vzít si domů ještě další koťátko, nebo dokonce dospělou kočku z útulku. Tahle zvířata jsou zvyklá na svoje teritorium, a když “od počátku věků” patří jen té jedné kočičce, bude s největší pravděpodobností na vetřelce žárlit, bude se cítit ohrožená a může dokonce zle útočit. Není přitom vůbec na místě jí takové chování vyčítat. Jde o přirozenou obranu loviště, o které by se takový predátor v přírodě také s nikým dělit nechtěl.

close info Shutterstock.com zoom_in Ano, to je ona – paní celé domácnosti...

Psa si většinou ochočí, ale i na to pozor

Podobně jako s další kočkou v bytě je to i se psem. Když už se rozhodnete zvláště k dospělé kočce pořídit štěně, je potřeba počítat s delší dobou, než si na sebe zvyknou. Je ale pravdou, že pokud nejde o výrazně většího a dominantního psa, nebude kočce dělat velký problém doslova si ho ochočit. Bude to s velkou pravděpodobností časem právě ona, která bude rozhodovat, kam si její nový podřízený smí nebo nesmí lehnout.

Čas pro kočku je - prostě čas pro kočku...

Máte-li doma kočku a chcete, aby byla spokojená, dopřejte jí přesně tolik času na spravedlivý spánek po zaslouženém kočičím odpočinku, který střídá blažené nicnedělání při zírání z okna, kolik jen ona sama bude chtít. Buzení kočky a provokování ke hře, když ona má právě jiné plány, nebude nikdy dělat dobrotu. Jediné, čeho tím můžeme dosáhnout, je nekomfortní prostředí pro zvíře, které se ještě více uzavře do sebe a nebude mít chuť s námi komunikovat, bude se nás stranit, raději si zaleze do kouta nebo pod postel a bude doufat, že tam jí necháme dostatek klidu.

Naučte se kočce rozumět, jinak to bude bolet

Kočičích pravidel je samozřejmě ještě mnohem víc. Měli bychom se třeba vyvarovat hlazení kočky na břiše, ale to si chovatelé zvířat, kterým to vadí, asi víc než jednou nedovolí. Jakmile se jim krvavé šrámy zahojí, o další už stát nebudou. Když ale budete dobře sledovat chování vašeho chlupatého miláčka, brzy poznáte, co si můžete dovolit a co rozhodně, ale opravdu rozhodně ne.

Nepodceňujte varování

Kočka vám to většinou dá jasně najevo ještě o chvíli dřív, než skutečně zaútočí. Zapomeňte na to, že by vrtěla ocasem z radosti jako pes. Naopak - jakmile se kočce začne ocásek hýbat ze strany na stranu, a jestliže se tyto pohyby navíc začnou zrychlovat a stanou se ostřejšími, je čas se stáhnout, stejně jako v případě, kdy přitáhne uši k hlavě. Syčení nebo dokonce temné mručení je pak posledním varováním, jež není radno ignorovat.

Přes to všechno jsou kočky úžasná zvířata, s nimiž je radost žít. Jen je třeba je pochopit a přijmout myšlenku, že se nikdy nebudou chovat jako submisivní a poslušní psi. Pak vám bude spolu dobře.

