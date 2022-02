Seznam potravin, které nesmí slepice, a běžně rostou na zahrádkách

Pasou se vaše slepičky volně na pozemku? Výběh je pro všechna zvířata i slepice důležitý a rozhodně je dobré poskytnout jim nejen kvalitní přístřeší, ale také volnost a zeleň. Víte, co může vaším slípkám v zahradě nebo na dvoře uškodit? Znáte rostliny, které slepice nesmí?

Zdroje: www.mypetchicken.com, www.ifauna.cz

Slepice a mazlíčci v ohrožení

O tom, že existuje spousta jedovatých rostlin se ví, ale tak nějak se předpokládá, že zvířata mají dostatečně vyvinuté instinkty k tomu, aby se do takové zeleně nepouštěla. Bohužel ne vždy to platí a čas od času slepice či jiná domácí zvířata na toxické rostliny doplatí. Možná si říkáte, že vaše slípky zobou všelicos a nikdy jim nic nebylo. Pravdou je, že dopad toxinů na slepičí organizmus nikdo z nás nedokáže správně odhadnout, dokud nedojde k nějakému problému. Tím může být nejen nemoc nebo úmrtí slepic, ale například problémy se snůškou.

Výběh pro slepice je vždy vítaný, ale má svá úskalí. Zdroj: mavo / Shutterstock

Proč nesmí slepice některé rostliny?

O toxických rostlinách se nejčastěji mluví ve spojitosti s dětmi nebo domácími mazlíčky. Hlavně u psů a koček máme už poměrně dobře zmapované, co jim může uškodit. Zvíře může toxické potraviny či rostliny pozřít bez toho, aby na ně dramaticky zareagovalo. Nicméně i takové zvíře může mít například narušenou funkčnost některých orgánů. I u mazlíčků či slepic platí, že citlivější jedinci mohou nevhodným rostlinám či potravinám podlehnout, zatímco jiná zvířata mohou sníst několikanásobnou dávku bez viditelné změny na jejich zdraví.

Neviditelné následky na slepicích

Ptáci, a tedy i slepice, reagují na toxiny jinak než lidé. Stejně ale platí, že je lepší vyhnout se zmíněným rostlinám a minimalizovat jejich výskyt na pozemku.

Chovatelé například zaznamenali nízkou snůšku a vysokou úmrtnost kuřat těch slepic, které konzumovaly břečťan. Nicméně dospělé slepice nevykazovaly žádné zdravotní problémy.

Předejděte zbytečným komplikacím a dejte si na jedovaté rostliny pozor.

Břečťan popínavý (Hedera helix) roste běžně na domech, zídkách a v zahradách. Zdroj: shutterstock.com

Jedovaté rostliny, které slepice nesmí

Začněme zmíněným břečťanem. Ten je toxický a také může iritovat kůži. Běžně se v zahradách a na domech vyskytuje ve velkém množství.

Oleandry se obyčejně v zahradách nevyskytují. Jsou to rostliny teplomilné, které sice necháváme přes léto venku, ale patrně ne v místech, kde bychom chovali slepice. Nicméně i tyto rostliny jsou pro slepice nevhodné. Toxické jsou ale také rododendrony a azalky ty už bývají často ozdobou zahrad i u nás.

Azalky jsou často v zahradách, ale slepice by k nim neměly mít přístup. Zdroj: Iva Vagnerova / Shutterstock.com

Jedovaté jsou také typické jarní květiny jako narcisy, tulipány nebo konvalinky. Umístěte je na stanoviště, kam slepice nemohou. Nejenže by se mohly přiotrávit, ale také by vám rostliny poničily.

Rulík zlomocný či bolehlav plamatý se u nás běžně vyskytují v přírodě, už méně v zahradách. Pokud je máte v blízkosti pozemku, rozhodně se jich zbavte. Nejsou to rostliny vzácné, ani zdobné a není důvod mít je v zahradě.

Zimolezy také slepicím nesvědčí. Jejich plody jsou jedovaté. Výjimkou je jen zimolez kamčatský neboli kamčatská borůvka. Obecně nemusí být pěstování popínavých rostlin jako jsou zimolez nebo břečťan problematické. Pokud odstraníte spodní listy a větve, slepice k nim nebudou mít přístup a to stačí.

Zimolez kozí list je nádherná popínavá roslina, má však jedovaté plody. Zdroj: Jiří Žlebčík