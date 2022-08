5 věcí, které děláme psům, ale oni to nesnášejí

Psi jsou oddanými společníky a bezmezně svého páníčka milují. A jejich páníček se jim proto snaží často dávat najevo i svou lásku pomocí nejrůznějších gest. Ne vždy si ale pejsek chování svého majitele dokáže vysvětlit a může z něj být dost zmatený. Víte, co lidé nejčastěji dělají svým psům, ale psi to zcela nenávidí?

Psi jsou roztomilá stvoření, okolo kterých je těžké jen tak projít a například je nepohladit či jinak nepomazlit. Často se ale stává, že naše chování není pejskům úplně příjemné, avšak to nejsou schopni dát dostatečně najevo. Snadno je tak můžeme dostat do situací, během kterých budou pociťovat stres anebo budou zmatení. Pokud i vy patříte mezi majitele těchto čtyřnohých chlupáčů, měli byste se vyvarovat hned několika projevů lásky. Byť vám na první pohled nemusí vůbec připadat, že je s nimi něco špatně a pejsek je vnímá úplně jinak, než jak je myslíte.

Sahání na obličej

Stejně jako vy byste nebyli nadšení, kdyby vám někdo jen tak zničehonic začal sahat na obličej, ani psi tyto doteky nesnášejí dobře. Obličej je pro ně totiž velmi citlivé místo a mohou být z náhlého hlazení po tváři vyplašení. Možná jste si i vy sami někdy všimli toho, že když pejska pohladíte po čumáku, snaží se rychle vymanit a utéct. Raději mu na obličej tedy vůbec nesahejte. A to platí dvojnásob u psů, které neznáte. Bránit by se totiž mohli i jinak než jen úprkem.

Když psa objímáte

Zatímco u lidí je objetí znakem důvěry, lásky a náklonnosti, u psů tomu tak vůbec není. I když se tak snažíte svému chlupáčovi dokázat, že jej máte opravdu rádi, on může být z vašich doširoka otevřených paží dost vyplašený. Přece jen jste mnohem větší než váš pes a při náhlém a nečekaném objímání bude pejsek namísto lásky a věrnosti pociťovat spíše strach.

Křičíte radostí

Zná to asi každý majitel psa. Jakmile se vrátíte po několika hodinách z práce, pejsek okamžitě běží ke dveřím, aby vás přivítal. A vy, abyste mu projevili radost, že jej také rádi vidíte, začnete nadšením křičet a nahlas jej vítat. I když to myslíte v dobrém, pes z toho radost mít rozhodně nemusí. Jak je známo, psi jsou velmi citliví na hluk, a tak jim linoucí se hluk z vašich úst bude spíše proti srsti.

Nepravidelnost

Psi si velmi dobře pamatují, co se v jakou část dne děje. Je proto žádoucí nastavit si určitý vzorec a tím se řídit. Pokud pejska venčíte každé ráno v sedm hodin a najednou se rozhodnete jej vyvenčit v jinou dobu, bude z toho chlupáč zmatený. To samé platí o krmení anebo například o době, ve kterou běžně chodíte z práce. Pokud dojde k nějaké změně v „rozvrhu” psa jednou za čas, nic hrozného se nestane, dbejte však na to, aby k tomu nedocházelo pravidelně. Pejsek by pak byl totiž neustále v pozoru a nevěděl by, co se vlastně bude dít.

Provokujete ho

I když vám může připadat jako ohromná legrace pejska různě provokovat, například jej lákáte jídlem, které mu nakonec nedáte, anebo jej během jeho spánku probudíte a začnete se s ním mazlit, pejskovi to legrační vůbec, ale opravdu vůbec nepřijde. Přestože se na první pohled takové „kočkování” může zdát nevinné, riskujete, že k vám váš pejsek ztratí důvěru.

