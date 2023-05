Co pěstovat ve slepičím výběhu? Tyto rostliny tam prospívají a slepice je milují

Stále více lidí, pokud na to mají na pozemku prostor, se rozhoduje k chování vlastních slepic. Jednak jsou domácí vejce chuťově mnohem lepší, než ta kupovaná, za druhé pak mají slepičky v přírodě rozhodně kvalitnější život než nosnice v přeplněných halách. Jste nalomeni a chcete také chovat slepice? Zapomeňte na holý dvorek, milují různé druhy rostlin. Vytvořte jim oázu zeleně a ony se vám bohatě odvděčí!

Věděli jste, že slepice jsou původem lesní ptáci? Představy, že jim stačí kus místa bez jakéhokoliv náznaku zeleně, je proto mylná. Naopak. Slepice ke svému životu a spokojenosti zeleň potřebují. I díky ní pak snáší kvalitní vejce a jejich spokojený život se pak promítne i do kvality jejich masa. Ostatně i naše babičky věděly, které keře a stromy slepičkám do výběhu dopřát, aby jim zajistily co nejlepší koloběh života.

Dokonalý koloběh

Může to znít zvláštně, ale pokud budete naslouchat přírodě, tak nejen v případě chovu slepic můžete vytvořit dokonalý přírodní koloběh.

Jak na to, se podívejte na skvěle natočené podrobné video:

Začněte vytvořením kvalitního slepičího výběhu, plného rostlin a stromů. To, co nezpracujete v kuchyni, tedy rostlinný odpad, slepičky zase promění v něco mnohem hodnotnějšího, jež poslouží dál. Dají vám dokonalá vejce a vyprodukují hnojivo, které využijete pro rostliny na zahradě.

Zkuste co nejvíce vytěžit z koloběhu přírody. Pro slepice je i spadané listí ráj plný dobrot. Zdroj: Shutterstock

Stromy, keře i trvalky

Dopřát slepicím stromy, keře i trvalky je pro dobrá vejce klíčové. Nejenže plody stromů a keřů poslouží jako zpestření slepičího jídelníčku, spadané tlející listí se stane domovem pro nejrůznější červy, larvy a žížaly, na nichž si slepice velmi rády pochutnávají. Například plody moruše jsou skvělou potravou, hlavně kvůli obsahu bílkovin, velmi důležitou pro tvorbu chuťově skvělých vajec.

Schovejte slepičky po jabloně

V letním období si slepice pochutnají na malinách a jiných lesních bobulích, nepohrdnou ani lusky. Skvělé je výběh pro slepice umístit pod ovocné stromy. Z padavek a listí těží slepice zejména na podzim a věřte, že jablka i hrušky jim velmi chutnají. Přidat k jabloním můžete i keř hlošiny okoličnaté, ta do půdy dokáže dobře poutat dusík, takže jabloním vytváří skvělé prostředí pro růst a slepice si zase rády pochutnávají na bobulích hlošiny. Dobrou volbou je i čimišník stromovitý, jehož lusky jsou pro slepice teprve lahůdkou.

Slepice jsou lesní ptáci, spoustu zeleně včetně vzrostlých stromů kolem sebe ocení. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rakytník nejen na imunitu

Rakytník se vyplatí mít na své zahradě hned z několika důvodů. Je to výborný přírodní lék. Z jeho plodů můžete vyrobit velké množství produktů posilujících imunitu a zlepšujících celkové zdraví i stav pokožky. Je to ale zejména na přelomu podzimu a zimy lahůdka, kterou vaše slepice rozhodně neodmítnou.

Na plodech rakytníku si slepice mohou pochutnávat prakticky celou zimu. Zdroj: loskutnikov / Shutterstock.com

V zimě se pustí do práce

Výhodou vytvoření takového slepičího lesního parku je i to, že v zimě nebudete muset tolik myslet na pestrost slepičího jídelníčku. Listí, které se snese vlivem počasí a ročních období ze stromů, zase vytvoří skvělé podmínky pro vznik a rozvoj jiného malého ekosystému. Slepice jsou ptáci hrabaví, tudíž lovit červy, žížaly a jiné dobroty zpod tlejícího listí rozhodně ocení.

