Je vám váš psí mazlíček nade vše? Tak to byste měli vědět, co psi nemají opravdu rádi u lidí a čeho je lepší se proto vyvarovat!

Jak se říká, pes je nejvěrnější přítel člověka. Proto bychom se měli ke svému mazlíčkovi chovat co nejlépe, jak to jen jde. Neznamená to však, že by si vás měl obtočit kolem prstu, morálku psi potřebují a vyžadují. Jsou však situace, kterým je lepší se vyhnout, protože se zvířeti moc nelíbí. Co tedy psi bytostně nesnášejí a možná vám jen tiše tolerují?

Co psi nemají rádi a čemu se vyhnout se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Doggy Digs:

Zdroj: Youtube

Přehnané objímaní

Pokud patříte mezi totálně mazlící typy páníčků, raději to s tímto přístupem nepřehánějte. O objímání za každou cenu totiž psi ve skutečnosti nestojí. Naopak přemíra pozornosti občas škodí. Spíše se jedná o projev naší náklonnosti než potřebu a přirozený pud zvířete. Fyzický kontakt je pro ně určitý projev dominance a v případě, že se jeden pes otírá o druhého, jedná se se v podstatě o to, kdo je tu pánem. V lidském a příliš pevném objetí se pes může cítit v ohrožení a začne i vrčet, přestože k vám mají důvěru a jistě vás milují.

close info Profimedia zoom_in Pozor na přehnané objímaní.

Vodítko

Psi naopak občas touží po pocitu volnosti a svobody, a proto je dobré nechat psa co nejčastěji bez vodítka. Proto by měl dokonale ovládat chůzi u nohy a mít celkově zvládnutý výcvik. Než tato situace nastane, používejte nejen pevné vodítko, ale zkuste ho kombinovat s natahovacím. Nikdy psem opakovaně za sebou necukejte, nejenže je mu to nepříjemné, ale mohl by být agresivní ke svému okolí.

Tahání za ocas a packy

Psi vyloženě nesnášejí, když je někdo tahá za ocas nebo za packy. Často tuto situaci vyvolávají děti v domnění, že si budou se psem hrát. Naučte je, že se to zvířeti nelíbí a vysvětlete, že si pes zaslouží jen jemné a příjemné doteky.

Čas na seznámení

Pokud nastane situace, kdy se má pes seznámit s novým člověkem, k ničemu zvíře nenuťte. Nechte ho využít jeho vyvinutý čich, sluch a instinkt. Ne každý se mu musí hned na první pohled líbit. Zvíře se potřebuje na danou osobu vyladit. Nejen na jeho energii, ale i vůni, hlas a gesta.

Hlazení po hlavě

Ačkoliv to mnozí neví, psi nemají rádi, když se jich někdo dotýká v oblasti hlavy, a už vůbec ne od vysoké osoby. V tomto případě se jedná už o velkou důvěru. Pokud psa tedy chcete pohladit, vždy nejprve přibližujte ruku pomalu k čumáku, aby si vás mohl očuchat. Určitě se ho v tento moment nedotýkejte jako první. Čumáku se však nedotýkejte, na ten jsou psi opatrní. Raději ho podrbejte nejprve pod bradou, to naopak čtyřnozí miláčci milují.

close info VCoscaron / Shutterstock.com zoom_in Psi jsou velice citliví i na oční kontakt.

Oční kontakt

Psi jsou velice citliví i na oční kontakt. Pokud dotyčného neznají, doslova se mu vyhýbají. Jedná se o výbavu, kterou mají psi ze smeček. Když je pro ně někdo autoritou, pohled do očí neudělají. Jakmile psa naučíte koukat si s vámi vzájemně do očí, autoritou pro něj nikdy nebudete.

