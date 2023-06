Váš pes pozná, když někoho nesnášíte, i to, že jste nemocní. Co všechno vycítí?

Psi jsou nesmírně chytrá zvířata a dokáží ledacos vycítit. Někteří psi jsou na své páníčky natolik napojeni, že poznají, kdy mají špatnou náladu, kdy cítí smutek, nebo naopak. Ale to není zdaleka vše. Psi toho zvládnou mnohem víc. Pojďte se s námi podívat, jak vnímaví dokáží čtyřnozí mazlíčci být!

Nemoc, nálada, jiný stav nebo dokonce páníčkova povaha. To všechno dokáže váš pes vycítit. Jednají intuitivně a někdy se může zdát, že váš pes je hned několik kroků před vámi. Psi jsou bystrá stvoření, ale jejich vnímavost není ani tak dána nadpřirozenými schopnostmi, jako spíš tím, že umějí dokonale ovládat své smysly, hlavně čich.

Chemie nás prozradí

Za všechno může extrémně vyvinutý čich a chemické změny v našem těle, které pak psi ucítí. Je však až s podivem, co všechno díky svému extrémně dobře vyvinutému čichu dokáží vycítit. Třeba i to, že je vám někdo nesympatický a nejste s ním rádi. Jak to pes pozná? Aniž byste si to uvědomovali, začnete se chovat a projevovat jinak. Dech se zrychlí a vy můžete vylučovat i trochu jiný pach, než na který je váš mazlíček zvyklý. A to, že s někým nejste zrovna na stejné vlně, pak může velmi okatě demonstrovat například štěkáním.

Váš pes pozná, že s vámi není něco v pořádku ještě dřív, než lékař určí diagnózu. Zdroj: Shutterstock

Užitečné vnímání

V některých odvětvích je psí čich ceněn nad zlato. Dokáže totiž zachraňovat životy. Psi dokáží poznat i vážnou nemoc. Někteří psi jsou k tomu dokonce přímo speciálně cvičeni. Prakticky neomylně rozpoznají některé druhy rakoviny nebo přicházející epileptický záchvat. Detekovat mohou i diabetes. Jak? Vycítí to z dechu, ale i z ponožek pacientů.

Spolehlivější než test

Psí parťáci také naprosto neomylně fungují jako poslové dobrých zpráv. Poznají, když je žena těhotná a to mnohdy ještě dřív, než radostnou novinu zjistí ona sama a zbytek rodiny. Opět díky super schopnému čenichu, který dokáže vycítit chemické změny probíhající v těle ženy. Psí chování se pak může mírně proměnit, bude mít najednou ochranářské pudy a bude si těhotnou ženu více hlídat. Intuice a instinkty pak psí parťáci projevují i vůči nejmladším členům domácnosti. Jakmile si bude myslet, že je vaše děťátko v ohrožení, dá to najevo hlasitým štěkotem.

Čtyřnozí parťáci také bezpečně poznají, když se někam chystáte. Zároveň vědí i to, kdy se vracíte, aniž byste ještě stáli za dveřmi. Zdroj: Shutterstock

Nálada pod psa

Váš čtyřnohý mazlíček pozná i to, jak se zrovna cítíte a poskytne vám svou upřímnou lásku. Zároveň velmi dobře pozná, když je pán naštvaný. Zejména dle upřeného pohledu a výrazu obličeje v oblasti kolem úst. Proto pes, když jej káráte, často odvrací zrak. Chce se co nejvíce vyhnout intenzivnímu očnímu kontaktu, který je mu nepříjemný. Ostatně i v psí smečce dává pes odvráceným pohledem najevo převahu svého soupeře. A jaké je další typické psí chování? Dokážete některým gestům vašeho psa správně porozumět?

Tady je jejich správný význam:

K vítání připraven

Na závěr velmi milá vlastnost. Psi dokáží vycítit, že se odněkud vracíte ještě dřív, než začnete chrastit klíčem v zámku. Nejenže díky skvělému sluchu slyší například zvuk auta na míle daleko, ale rozpozná i typické zvuky, které při chůzi vydáváte, jako je například šoupání nohama, klapání bot, styl chůze. Zároveň je schopný se orientovat dle vašeho pachu, který zanecháte doma. Jednoduše podle intenzity vaší vůně odhadne, kdy se domů vrátíte, pakliže dodržujete určitý denní harmonogram, a kdy je ještě na návrat příliš brzy.

