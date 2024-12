Máte doma psa, který občas jen tak sedí, zírá do prázdna a vypadá, jako by přemýšlel o smyslu života? Možná vás to pobaví, ale takové chování dokáže i znepokojit. Co se mu asi honí hlavou? Může za tím být něco vážného, nebo jen odpočívá?

Psi jsou mistři vnímání. Jejich smysly zachytí i to, co my nikdy nezaznamenáme. Když vám připadá, že váš mazlíček hledí „do blba,“ může být ve skutečnosti zcela zaujat zvukem, který k vám ještě nedorazil, nebo pachem, který nemáte možnost ucítit. Takové chování je naprosto běžné, zejména u psů, kteří jsou přirozeně zvídaví a rádi prozkoumávají svět.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Psínovinky – 10 zajímavostí o psech

Zdroj: Youtube

Někdy to ale může být trochu jinak. Psi, stejně jako lidé, občas prostě vypnou. Někdy se zastaví, sednou si a jakoby si oddechnou. Je to jejich způsob relaxace, který připomíná chvíle, kdy se člověk zasní a jen tak pozoruje okolí. Pokud pes nemá jiné příznaky jako je nervozita nebo třes, není důvod k obavám.

Kdy jít k veterináři

Zpozorněte, pokud pes hledí do prázdna příliš často nebo když nereaguje na podněty z okolí. Může se jednat o příznak epilepsie nebo jiného neurologického problému. Někdy takový pohled doprovází záškuby hlavy nebo svalů, pak rozhodně jděte k veterináři.

Další věc, kterou bychom neměli podceňovat, je zrak psa. Zvláště starší mazlíčci mohou trpět problémy s očima jako je šedý zákal nebo jiné poruchy vidění.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Váš pes nemusí koukat do blba, možná jen špatně vidí. Zakalené oči nebo nejistý pohled mohou být známkou problému se zrakem.

A co stres? I psi mohou zažívat nervozitu nebo úzkost. Během bouřek, ohňostrojů nebo jiných hlasitých situací se někdy snaží uklidnit tím, že se na něco upřeně dívají. Hluk a chaos rozhodně nepatří mezi věci, které by měli rádi. Jsou velmi citliví na jakékoli změny ve svém okolí a jejich zvláštní chování může být reakcí na něco, co jim nepřipadá bezpečné nebo známé.

Pes jako médium

Někteří lidé věří, že psi dokážou vnímat věci, které my vůbec nevidíme. Možná cítí nepatrné změny v okolí, nebo je to něco tajemného, co si neumíme vysvětlit. Kdo ví, třeba váš pes sleduje něco, co je pro vás neviditelné.

Pokud váš pes občas „kouká do nikam,“ většinou to není nic neobvyklého. Důležité je všímat si jeho celkového stavu. Má radost ze života, dobře jí a je hravý? Pak se nemusíte trápit.

Zdroj: 441animalhospitalboca.com