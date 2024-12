Psi jsou úžasnými společníky, ale někdy může jejich chování působit záhadně. Ukazování zubů je jedním z těch signálů, které mohou mít více významů a není vždy snadné je pochopit. Tento projev může naznačovat radost, varování, stres nebo dokonce herní nadšení. Jak se v tom vyznat?

Jedním z běžných důvodů, proč psi ukazují zuby, je tzv. submisivní úsměv. Tento projev je obvykle doprovázen vrtěním ocasu, uvolněným tělem a klidným pohledem. Pes vám tím říká: „Jsem šťastný, že tě vidím.“ Submisivní úsměv je typický pro přátelská a hravá plemena a rozhodně není známkou agresivity. Naopak je to jejich způsob, jak vám ukázat radost a důvěru.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu TohleJeRealita – 7 psích znaků, že vás váš pes miluje více, než si myslíte

Zdroj: Youtube

Varování

Pokud pes ukazuje zuby s napjatým tělem, výhružným pohledem, sklopenýma ušima a případným vrčením, jedná se o varování. Pes se takto snaží ochránit svůj prostor, hračku, jídlo nebo vás upozornit, že se cítí ohrožený. V této situaci je důležité respektovat jeho hranice a nenutit ho do kontaktu, který nechce. Varování je jeho způsob, jak zabránit konfliktu dříve, než by se situace mohla zhoršit.

Stres

Zuby mohou také vyjadřovat stres nebo nejistotu. Například pokud pes potká cizí lidi, může zuby ukázat, aby sdělil, že se necítí v pohodě. Tento druh chování často uvidíte u psů, kteří nejsou zvyklí na neznámé situace nebo prostředí. Dát psovi prostor, aby se uklidnil a přizpůsobil, je klíčem k tomu, aby se cítil bezpečně.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Submisivní psí úsměv je typický pro přátelská a hravá plemena a rozhodně není známkou agresivity.

Hrátky se psem

Při přetahování o hračku nebo během jiných her může pes zvednout pysky v rámci herního nadšení. Pokud jeho tělo zůstává uvolněné, ocas vrtí a pes nevrčí, není důvod k obavám. Jakmile by však hra začala být příliš intenzivní nebo by se objevilo napětí, je dobré ji přerušit a psovi dát čas na zklidnění.

Pes na vodítku

Vodítko může být dalším faktorem, který ovlivňuje chování psa. Psi omezení vodítkem mohou ukazovat zuby jako reakci na frustraci nebo stres, zejména pokud jim vodítko brání v přirozeném pohybu při setkání s jinými psy. Tato situace je často doprovázena vrčením nebo snahou uniknout. Je důležité zajistit, aby pes měl při procházkách dostatek prostoru a mohl se pohybovat přirozeně.

Alfa samec

V domácnostech s více psy se může ukazování zubů objevit v souvislosti se sociální hierarchií. Psi tím dávají najevo dominanci nebo podřízenost vůči jinému psovi. Toto chování je často vidět při přístupu k jídlu, hračkám nebo během hry. Pozorování interakce mezi psy vám pomůže lépe pochopit jejich vztahy a zajistit klidné soužití.

Každý pes je jedinečný, a proto je důležité sledovat nejen jeho zuby, ale i celkovou řeč těla. Sledujte jeho oči, postavení uší, ocas a celkový postoj. Psi nám nikdy nelžou. Jejich chování je vždy upřímné. Ukazováním zubů nám sdělují své pocity, potřeby nebo obavy. Stačí se jen naučit správně „číst“ jejich jazyk.

Zdroj: webmd.com, whole-dog-journal.com