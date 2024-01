Máte doma čtyřnohého miláčka, který se neustále olizuje? Pokud jste si mysleli, že je to známka, že má váš pejsek hlad, jste na omylu. Chce vám tím dát najevo něco úplně jiného, podívejte.

Pes je přítel člověka. Ať už jej máte od štěněte nebo jste si jej adoptovali z útulku již v pokročilejším věku, bude vám věrný až do skonání. Pes je schopný si k vám vytvořit neuvěřitelnou emoční vazbu. Bere vás jako člena smečky a jako svého přítele. Jenže pes se od člověka velice liší. Nejen zjevem a tím, že nesmí jíst čokoládu, ale také emočně. Psi komunikují prostřednictvím celého svého těla. Dávají vám najevo své emoce. Když mají radost, skáčou a vrtí ocasem. Když se bojí, nebo jsou smutní, stáhnou ocas mezi nohy a usídlí se ve svém pelechu. Ale co znamená, když se pes olizuje?

Video, proč si psi olizují tlamu, najdete na Youtube kanále Little Paws Training:

Zdroj: Youtube

Co je to za emoci?

Když si pes líže tlamu, většina lidí předpokládá, že je to náznak hladu. Ve většině případů tomu tak ale není. Váš pejsek se s vámi snaží komunikovat. Olizování tlamy znamená, že se pes cítí vystresovaně, a že má určité obavy. Olizování tlamy je psí zvyk, který praktikují, aby se uklidnili, a aby uklidnili toho, koho vnímají jako hrozbu.

close info Profimedia zoom_in Když se pes olizuje, neznamená to, že má hlad. Snaží se vás uklidnit, protože se chováte agresivně a on má strach.

Proč se psi cítí ohroženě?

Tato situace není vůbec neobvyklá. Velice často se stává, že pes doma udělá loužičku nebo jinou potřebu, kterou musel vykonat. Děje se to většinou, když je váš mazlíček ještě štěně a neuvědomuje si následky. Může se to také stát v úplně opačné situaci, kdy je váš pes již starý a neumí tak dobře udržet potřebu. Jenže tato zvířata jsou velice citlivá. Poznají, když se na ně zlobíte. Proto jste možná mohli postřehnout, že když se stal nějaký incident podobného rázu, a vy jste se naštvali, pes se začal olizovat a následně odvrátil hlavu. To znamená, že vás viděl, jako hrozbu. Olizováním vás chtěl uklidnit a ujistit, že nemusíte být naštvaní.

Zdroje: mazliccivpohybu.cz, www.superzoo.cz