Psí oči většinou znamenají oči ztrápené a prosebné. Napadlo vás ale někdy, že váš čtyřnohý miláček je opravdu dělá z důvodu, že něco potřebuje a něco je v nepořádku? Neignorujte psí oči.

Výraz “nedělej na mě ty psí oči” asi každý z vás dobře zná. Slyšeli jste jej pravděpodobně nejednou během vašich dětských let, když vám rodiče nechtěli koupit hračku, a vy jste se na ně pokoušeli dlouze, roztomile a prosebně zadívat.

Někdy rodiče pookřáli, jindy se však psí oči setkaly s neúspěchem. Když psí oči ale dělá váš mazlíček, není to kvůli tomu, že by chtěl hračku. Dává vám tím najevo, že se něco děje. Podívejte se, co vám chce pravděpodobně váš pejsek naznačit.

Psi místo zraku používají čich. Jejich nos je nesmírně vyvinutý a dokáže rozeznat několik pachových stop najednou. To, že psi svět vnímají především čumákem a ostatní smysly čich pouze doplňují však neznamená, že by se měly úplně ignorovat. I váš čtyřnohý miláček může mít problémy s viděním a očima obecně.

close info Katya Degtyareva / Shutterstock.com zoom_in I když pejsci vnímají velkou část světa svým jedinečným čumákem, ostatní smysly jej doplňují. Proto žádný ze smyslů neignorujte a dávejte si obzvláště velký pozor na psí oči.

Pokud si všimnete, že pes na vás dělá takzvané psí oči, raději se na jeho zrakové ústrojí zaměřte pořádně. Občas se totiž pejskům stává, že mají akutní či chronický zánět rohovek, rohovkové vředy, zánět duhovky, nemoci čočky a podobné nepříjemnosti týkající se očí. Pokud je například pes starý, může se také často jednat o šedý zákal.

Příznaky

Když má pes problém s očima, dá se to poznat vcelku jednoduše, stačí být pozorní a vnímat pejskovy oči. Pokud si všimnete, že vašemu mazlíčkovi oči slzí, jsou zarudlé či přivřené, pejsek si je mne tlapkami nebo mu z očí hodně teče, jsou to příznaky toho, že jeho oči nemusí být zcela v pořádku.

V minimálním množství případů můžete problém vyřešit bez pomoci odborníka. Jako první pejskovy oči důkladně prohlédněte. Pokud uvidíte, že v nich má například řasu, která oko dráždí nebo prach, můžete mu oči vypláchnout borovou vodou.

Pokud však vypozorujete, že pes má nateklé oči, má v oku neznámý objekt, zvětšují se mu bulvy, nebo pokud naopak vůbec nevíte, co pejskovi mohlo oko podráždit, vezměte jej co nejrychleji k veterináři.

V lepším případě vašemu miláčkovi po vyšetření budou předepsány oční kapky nebo jiné léky. Někdy je však potřeba i chirurgický zákrok. I přes to, že psi používají nejčastěji k vidění čich, jsou pro ně bolavé oči velkou komplikací v každodenním životě. Proto jejich oči neignorujte a pravidelně je kontrolujte.

