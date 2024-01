Dobrých tipů na dárky není nikdy dost. Hledáte dárek pro kočku nebo jejího majitele? Potěšíte oba. Nechte si poradit odborníkem, který přesně ví, co na kočky platí a s jakými dárky rozhodně uspějete!

Čím podarovat kočku? Zkuste hračky i něco praktického

Výběr hraček a pomůcek pro kočky může být všelijaký. Postupem pokus-omyl byste se nedoplatili, protože hraček pro domácí mazlíčky je spousta a některé firmy neví, co by si za něj řekly. No, prostě hodně!

Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu odborníka a vychovatele koček, kterého proslavily televizní show o nápravě nevhodného kočičího chování, pomoci v nesnázích a o všem, co se koček a jejich soužití s lidmi může týkat. Jackson Galaxy je jednoduše kočičím našeptávačem.

Zdroj: Youtube

Je vám ten chlápek se vzhledem rockera podezřelý? Nenechte se ošálit osobitým zjevem. Jackson Galaxy v mnohých televizních pořadech prokázal, jak dobře kočkám rozumí. Je to člověk vnímavý a zvířata velmi miluje, dokáže jim pomoci i usměrnit jejich chování. Prostě ví, co dělá.

Darujte kočce hračku, ať se nenudí!

Kočky sice nejsou stejně aktivní jako psi, ale hravost je pro ně typická i v docela vysokém věku. Které dárky stojí za to? Jaké hračky frčí a každá kočička by je měla mít?

Oblíbenými hračkami pro kočky a jejich majitele jsou udičky s pírky na konci. Je to jedna z nejjednodušších hraček, která přesto neomrzí. Podobná hračka je také na titulním obrázku. Krátká udička je ale připevněná k podlaze a kočka se může bavit docela sama.

V posledních letech se objevily nové zábavné a náročné hračky jak pro kočky, tak pro psy. Jsou to různé pomůcky s překážkami, které se plní suchými granulemi. Zvíře se snaží granuli dostat ven, a protože je to nelehký úkol, na nějaký čas se zabaví. Tato hračka se hodí v případě, že zvíře necháváte doma samotné a obáváte se, že se bude příliš nudit. Nevyžaduje totiž přítomnost majitele.

Hračky s vůní nebo plněné šantou kočičí jsou pro některé kočky naprosto nepřekonatelné. Ne všechny ale na bylinku reagují stejně. Pokud není hračka pro vaše zvíře, raději se doptejte u majitele kočky.

close info Shutterstock zoom_in Kočky milují i škrabadla, domečky či závěsné hamaky.

Praktické dárky, které kočky potřebují mít

Mezi praktické dárky patří také škrabadla a domečky. Škrabadla sice nejsou vyloženě hračkou, ale pokud jej kočka nemá k dispozici a ničí místo toho nábytek, pak neváhejte. Škrabadla mohou mít různou podobu, můžete je koupit i snadno vyrobit.

Kočka ocení i pěkný domeček. To, že milují krabice, mísy a šuplíky je docela známá věc. Pořiďte kočce pelech, do kterého se leze jen malým otvorem a uvidíte, jak bude spokojená.

Velmi zábavné jsou prolézačky, police zavěšené v různých výškách, kočičí houpačky či tunely. V zábavní park pro kočky se dá proměnit celý byt, ale to už je práce na víkend a pro šikovné ruce kutila, který nemá nouzi o místo a nápady.

