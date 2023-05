Nejvíce dlouhověká plemena psů. Tyto rasy se dožívají i několika desítek let

Patříte mezi milovníky psů? Pokud si chcete pořídit domácího mazlíčka, anebo ho už doma máte, možná vás zajímá, jaká psí plemena jsou ta nejvíce dlouhověká.

Každý, kdo si pořídí psa, touží po tom, aby mu byl jeho čtyřnohý kamarád po boku co nejdéle. Průměrná délka života psů bývá kolem 10 až 13 let. Malí psi většinou žijí déle než velká plemena. Pokud má však zvíře kvalitní stravu, dostatek pohybu a perfektní péči o zdraví, mnohdy se jeho věkový limit protáhne. Některá plemena však mají dlouhověkost v genech. Která to jsou?

Kterých 5 domácích mazlíčků se dožilo rekordního věku? To se dozvíte na tomto zajímavém videu:

Čivava

Právě toto psí plemeno je jedním z nejdéle žijících. V průměru se dožívají 12 až 14 let, ale není výjimkou, že dosáhnou i věku 20 let. Čivava je původem z Mexika ale brzy si získala oblibu po celém světě. K nám byla z USA první čivava dovezena z USA v roce 1971. Pokud si takového pejska pořídíte, měli byste vědět, že je velmi učenlivý, nebojácný, hravý a hlavně věrný. Přestože se jedná o menší rasu, vyžaduje dostatek pohybu a řádný výcvik.

Jack Russell teriér Zdroj: Rus S / Shutterstock.com

Jack Russell teriér

Do této kategorie spadají i malí teriéři, kteří jsou zároveň jedním z nejoblíbenějších plemen. Jack Russell se zpravidla dožívá 13 až 16 let. Nějakou dobu dokonce držel Guinessův světový rekord za nejdéle žijícího psa. Teriérka Willie se totiž dožila celých 20 let, než roku 2014 zemřela. Jedná se o rasu plnou energie, a tak počítejte s tím, že tento pes bude potřebovat aktivní život, častou pozornost a důslednou výchovu.

Jorkšírský teriér

Podobné věkové hranice se dožívá i tento druh teriéra. Není vůbec neobvyklé, když se dožije až 15 let. Jorkšírští teriéři jsou velice oblíbení pro svoji vysokou inteligenci a velký temperament. S výchovou je to stejné jako u Jack Russela, měla by být důsledná. Toto plemeno je totiž poněkud tvrdohlavé.

Jezevčík

I toto plemeno drží zaznamenaný rekord v dlouhověkosti. V Guinnesově knize rekordů byl zapsán jezevčík Chanel jako nejdéle žijící pes. Bylo mu 21 let, když uhynul. V průměru se dožívají jezevčíci běžně 12 až 16 let, někteří jedinci i 19 let. Jedná se o klidné a přátelské plemeno, které je vždy loajální ke svému pánovi. Jezevčíci jsou také známí svou inteligencí, svéhlavosti a odvahou.

Bígl

Jedná se o středně velké plemeno s podsaditým tělem původem z Velké Británie. Jeho původ sahá až do doby starověkého Řecka (430 př. n. l.) a je řazen mezi nejmenší a nejstarší honiče. Bíglové jsou nadprůměrně inteligentní, vyžadují dostatek pohybu, jsou hraví, ovšem i tvrdohlaví. Protože jsou stále při chuti, zaměřte se u nich na správné dávkování krmiva.

Toy pudl

Vysoký věk je charakteristický i pro pudly. Jejich věková životní hranice je zpravidla 12 až 18 let. S vysokou inteligencí to mají podobně jako výše jmenovaná plemena, a proto vyžadují i výcvik, který podporuje i jejich stále zaneprázdněnou psychiku. Jedná se o skvělého rodinného mazlíčka, který má poměrně velké množství energie a je značně společenský.

Shih-tzu

Tento malý pes s hrdou a vznešenou chůzí se často nazývá „gaučový“ pes. Je výborným společníkem pro lidi, kteří nejsou fyzicky příliš aktivní, nebo pro rodiny s dětmi. Dopřejte mu však každodenní procházku, kde se s ním aktivně pohrajete. Shih-tzu má nádhernou dlouhou, hedvábnou srst, takže počítejte s tím, že vyžaduje pravidelný sestřih a každodenní kartáčování a vyčesávání.

Maltézský psík byl velice oblíbený již ve starověku. Zdroj: Alzbeta / Shutterstock.com

Maltézský psík

Toto plemeno se řadí k jedněm z nejstarších plemen. Byl velice oblíbený již ve starověku a poprvé byl písemně zaznamenán v 9. století před naším letopočtem. Jeho zástupci vynikají pevným zdravím a v průměru se dožívají 15 až 17 let. Maltézáčci jsou velice citliví na samotu, a tak je neponechávejte dlouho samotné. S touto nesnází vám však může pomoci adekvátní výcvik.

Pomeranian

Přestože toto plemeno vypadá jak nejkrásnější plyšový medvídek, kterého byste stále hladili a mazlili se s ním, má také jistou dávku temperamentu. Průměrný věk je od 12 do 16 let, v záznamech je však zaznamenán pes, který se dožil 21 let a 8 měsíců. Má nejen velice roztomilý vzhled, ale stejně tak i povahu.

Shiba Inu

Traduje se, že tento tvrdohlavý pes má povahu kočky. Jedná se o oddaného parťáka a milého společníka, který vypadá jako plyšák. Zpravidla se dožívá více než 16 let. Shiba Inu milují procházky spojené se hrou, jsou poměrně samostatní a potřebují aktivní pohyb. Charakteristická je pro ně jistá tvrdohlavost a někdy i odtažitost. Proto potřebuji důsledného vůdce.

