Likvidujete na zahradě kopřivy? Děláte obrovskou chybu. Podívejte na tu nádheru

Malou motýlí oázou se může stát každá zahrada. I díky trsu kopřiv, který necháte růst v jejím koutě nebo u kompostu. Nakrmí housenky hned několika druhů krásných baboček.

Motýli vypadají křehce, a skutečně takoví jsou – nejen jako jednotlivci, ale i celé druhy. Z přírody mizí závratnou rychlostí. Jedním z mnoha důvodů může být i nedostatek živných rostlin pro housenky – jen dobře živená housenka může vyrůst, zakuklit se a proměnit v motýla. Často však vyžaduje jen určitý druh rostliny, a dospělci obvykle nedokážou létat na velké vzdálenosti, aby ji našli a nakladli na ni vajíčka. Překvapivě mnoho druhů housenek miluje žahavé kopřivy. A ačkoli je tento léčivý plevel skvělým materiálem na mulčování, výrobu hnojiva i do kompostu, babočkám pomůže, když neposečete všechny kopřivy naráz. A pokud už na nich housenky hodují, necháte je v klidu.

Babočka paví oko (Inachis io)

Zatímco ostatní motýli se při sosání nektaru z květů často maskují se sklopenými křídly, paví oko bez obav vystaví jejich barevný líc. Má na něm falešné oči a předstírá, že je ve skutečnosti velké zvíře. Nejoblíbenější živnou rostlinou housenek babočky paví oko je kopřiva. Mohou se však nakrmit i chmelovým listím. Tuto bujně rostoucí popínavku můžete na zahradě pěstovat a šištice usušit na uklidňující čaj.

Nejoblíbenější potravou housenek babočky paví oko je kopřiva. Zdroj: Shutterstock

Babočka kopřivová (Aglais urticae)

Housenky babočky s přiléhavým druhovým jménem se na rostlinách často shromažďují do početných houfů. Samička klade vajíčka pouze na kopřivu dvoudomou, žádná jiná rostlina ji v jídelníčku jejího potomstva nemůže nahradit.

Housenkám babočky kopřivové chutnají pouze kopřivy dvoudomé. Zdroj: Shutterstock

Babočka bílé C (Polygonia c-album)

Vzácný motýl s jedinečným tvarem křídel i jménem má rád otevřenou krajinu s roztroušenou zelení. Pokud v zahradě najde kopřivy nebo chmel, může si jako domov pro potomstvo zvolit i ji.

Proč bílé C? Důvod neobvyklého pojmenování spočívá na rubu zadního křídla babočky. Je to vskutku nápadné a čistě bílé znamení tvaru písmene C. Podobný druh s jiným symbolem, nazývaný bílé L, bohužel ve střední Evropě již vyhynul. Housenky babočky bílé C mají nejraději kopřivy, poté chmel. Mohou sice konzumovat i listí stromů, jsou přizpůsobivé, ale na takovéto stravě patrně prospívají méně.

Babočka síťkovaná (Araschnia levana)

Na bohatě zarostlé zahradě, zvláště poblíž lesa, se může objevit i tato méně známá babočka. Je zajímavá mimo jiné svou proměnlivostí. Její letní generace se zbarvením a kresbou křídel liší od jarní nápadněji než u jiných druhů motýlů. Živnou rostlinou jejích housenek je výhradně kopřiva. Jakmile se vylíhnou z vajíček, které matka úhledně nalepila na listy, pustí se housenky do jídla s velkou vervou a rychle rostou.

Babočky síťkované potkáte především poblíž lesa. Zdroj: Shutterstock

Babočka admirál (Vanessa atalanta)

Také housenky půvabného admirála se potřebují krmit kopřivami, aby mohly vyrůst, zakuklit se a proměnit v nádherného motýla. Chutná jim kopřiva dvoudomá i žahavka. Nesdružují se tak často jako potomstvo jiných druhů motýlů – na kopřivách je proto spatříte i osamocené.



Babočka admirál se příliš nedruží, na rostlinách ho spatříte osamoceného. Zdroj: Shutterstock

Babočka bodláková (Vanessa cardui)

Jméno této babočky prozrazuje, že její housenky mají rády bodláky – mohou sice pojídat i kopřivy, brutnáky i nejrůznější plevely z čeledi hvězdnicovitých, ale bodlákům a pcháčům, pokud jsou k mání, dávají přednost. Nasytí je i okrasné máčky a bělotrny, které poskytují rovněž mnoho sladkého nektaru nejen pro motýly. Babočka bodláková udivuje svými dalekými lety. Zjara míří neomylně na sever a na podzim zpět na jih, od nás často až ke Středozemnímu moři.

Motýlí bar

Zatímco housenky se krmí zelenou stravou a rostou díky kopřivám, dospělí motýli létají na nektar. Nasávají ho dlouhým sosáčkem jako brčkem. Pomůžete jim, když svou zahradu učiníte krásnou, tedy stále kvetoucí. A jaké nektarodárné květiny potěší motýly nejvíce? Patří mezi ně například levandule, šalvěj, dobromysl, plamenky, hrachory, rozchodníky, třapatky, kopretiny a rudbekie, oman, řebříčky, astry, jiřinky, ale i řada dalších. Stále kvetoucí trvalkové i letničkové výsadby jsou proto nejen krásné, ale i užitečné. Výjimečným magnetem na motýly je komule Davidova (Buddleia davidii), tzv. motýlí keř. Význam však mají i luční květy, kopretiny, chrastavce či kakosty na květinové louce, která může být rovněž krásnou a nenáročnou součástí zahrady.

Housenky motýlů si rády smlsnou na zelených listech, dospělým motýlům se zavděčíte nektarem z květů. Zdroj: Shutterstock

Zdroj: časopis Receptář