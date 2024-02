Pes je nejlepší přítel člověka. A stejně jako u lidí je každý pes jiný. Jak povahově, tak rasově. Pokud chcete mít domácího mazlíčka, se kterým budete naprosto k nepřehlédnutí, pořiďte si tyto. Podívejte.

Psi jsou nejoblíbenější a nejrozšířenější mazlíčci na světě. Není také divu, jsou to neuvěřitelně věrní tvorové, kteří by pro svého pána nebo chutný pamlsek, udělali naprosto cokoliv. Každá psí rasa má něco do sebe. Pokud však chcete, abyste byli s vaším mazlíčkem absolutní hvězdy každého chodníku, a aby se za vámi všichni otáčeli, určitě si pořiďte jednoho z těchto ochlupených miláčků. Jsou exotičtí a mají povahu ze zlata.

Jaká jsou nejvzácnější plemena psů se dozvíte ve videu na Youtube kanále Trend Max:

Zdroj: Youtube

Exotičtí miláčci

Jako první by měl na seznamu být malý a roztomilý Shar-pei. Toto plemeno pochází z Číny a je velice vzácné. Má opravdu velkou protektivní povahu a používalo se k hlídání dobytka. Jeho vzácnost spočívá nejen ve vrásčitém vzhledu, ale také v tom, že je skoro vyhynulé. To se stalo za komunistického režimu v Číně, kdy byl jeden čas zákaz držení psů. Naštěstí se ale pár pejsků z tohoto plemene podařilo ukrýt a svět se z nich těší dodnes. Dalším neodolatelným a originálním plemenem je Portugalský vodní pes. Jak název prozrazuje, pochází z Portugalska. Je známý jako vysoce hravé a energické plemeno, které je však také vysoce inteligentní. Jeho vzhledu se nedá odolat, jelikož má nádherné černé kudrny, kterých si nelze nevšimnout.

close info Profimedia zoom_in Shar-Pei je pes, kterého si nelze nevšimnout. Je to díky jeho neobvyklému vrásnění kůže.

Láskyplní obři

Další plemeno, se kterým budete jednoznačně vycházet z davu, je bergamský ovčák. Historie těchto psů sahá až do starověkých Alp, kde byli chováni pro své pastevecké schopnosti a velice neobvyklou srst. Často jsou popisováni jako obří čtyřnohé mopy plné lásky. Nic více snad ani není potřeba dodávat. Posledním exotickým plemenem je majestátní Azavak. Původem jsou z Afriky a jsou známí pro svou neuvěřitelně přítulnou povahu. Zároveň je to také jedno z nejčistokrevnějších plemen na světě. Jsou to i lovci i milovníci. A pokud rádi běháte, jsou Azavakové přímo pro vás, jejich rychlost při sprintu je naprosto ohromná.

