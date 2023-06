Flat coated retrívr: Černá perla mezi psy a celoživotní optimista

Název tohoto plemene by se dal přeložit jako rovnosrstý retrívr. Jeho srst je totiž dlouhá, rovná, hustá, jemné až střední textury a co nejhladší.

Tento elegantní pes pochází z Anglie, kde byl před 1. světovou válkou jedním z nejoblíbenějších plemen. Poté jej v oblíbenosti vystřídali labradorští a zlatí retrívři a o chov flat coated retrívrů nebyl příliš velký zájem, což plemeno celkově ohrozilo. V druhé polovině 20. století se ho díky zapáleným chovatelům podařilo udržet a jeho chov znovu posílit.

V předcích tohoto dobrosrdečného psa můžeme najít irského setra a novofundlandského psa. Některé zdroje uvádí i příměs labradorského retrívra a možná i border kolie. Toto plemeno bylo šlechtěno pro loveckou práci na souši i ve vodě, kde jeho hlavní činností bylo přinášení střelené zvěře lovci.

Flat coated retrívr byl šlechtěn převážně pro loveckou práci na souši. Zdroj: Shutterstock

Petr Pan v psím světě

Flat coated retrívr je plný energie, kterou nepostrádá ani v seniorském věku. Dospívá až kolem třetího roku života a celý život je to velký optimista – i proto se mu někdy přezdívá Petr Pan v psím světě. Jedná se o všestranně upotřebitelného a inteligentního psa, který má velkou touhu vyhovět svému majiteli.

Kromě běžných psích sportů a loveckého výcviku se hodí i k záchranářskému výcviku, canisterapii nebo i do role vodicího a asistenčního psa. Díky jeho dobré cvičitelnosti a laskavé povaze je optimální i pro začínající kynology. Miluje pohyb a uvítá každou možnost dlouhé procházky, koupání ve vodě (i v zimě), aportování, běhání a hraní. I když je velmi přizpůsobivý tempu života svého majitele, hodí se spíš pro aktivnější zájemce.

Je velmi kontaktní a pokud by byl dlouhé dny zavřený někde sám (byť i na velké zahradě), citově by strádal. Vzhledem k jeho živé a radostné povaze byste se měli připravit na to, že někdy rychleji jedná, než přemýšlí, proto jeho výcvik vyžaduje značnou trpělivost, pravidla, ale zároveň i laskavost. Je to pes citlivý a jakékoli neférové jednání v něm zanechává stopu. Má velmi dobrý vztah ke všem členům rodiny, dětem a obvykle i k cizím lidem. Nehodí se tedy jako hlídač – i když za plotem může štěkat, každou návštěvu obvykle nadšeně přivítá. Pokud od štěněte žije s jiným zvířetem, dokáže si na ně velmi dobře zvyknout. Je potřeba zaměstnat mu nejen tlapky, ale i hlavu, jinak si zábavu najde sám – například hrabání na zahradě.

Retrívři jsou nadšení vítači, mají vřelý vztah k dětem i cizím lidem. Zdroj: Shutterstock

Úprava srsti je jednoduchá

Nelekejte se, že jde o dlouhosrsté plemeno. Údržba jeho srsti vám nezabere příliš času. Stačí ho jednou týdně pročesat. Neměli bychom to však zanedbávat, protože jemná srst na uších i tlapkách může snadno začít plstnatět. Pokud se chystáte na výstavu, zastřihuje se psům srst na uších, na krku, tlapky a srst do požadovaného tvaru. V případě, že si na to sami netroufáte, můžete poprosit o pomoc chovatele, od kterého jste si štěně s průkazem původu pořídili. Výhodou jeho srsti je i skutečnost, že po namočení poměrně rychle schne.

Chcete se pustit do chovu? Pak vás se psem čekají zkoušky…

Pokud přemýšlíte o tom, že byste svého flat coated retrívra rádi zařadili do chovu, počítejte s tím, že oba kluby zastřešující toto plemeno mají tyto podmínky: účast na nejméně dvou výstavách (z toho jedna musí být klubová nebo speciální se zadáváním titulu CAC) s hodnocením nejhůře velmi dobrý, vyhodnocení stupně dysplazie kyčelních kloubů s výsledkem nejhůře C/C, vyhodnocením stupně dysplazie loketních kloubů (stupeň neovlivňuje chovnost), a k tomu navíc i speciální zkoušky OVVR = Ověření vlohových vlastností retrívrů (nebo jakákoli lovecká zkouška s přezkoušením přinášení). Není se však čeho bát – v republice je několik ochotných trenérů, kteří vás i vašeho psa na tyto zkoušky připraví. Pro zařazení psa do chovu není vyžadována plnochrupost (mohou například chybět stoličky M3 – nejzazší v dolní čelisti), ale je požadován nůžkový skus. Jedinec bez plného počtu zubů smí být použit v chovu jen s jedincem s plným počtem zubů.

Na co si dát pozor?

Štěstím je, že flat coated retrívr je poměrně zdravé plemeno. Pokud ho během života nepostihne nemoc, dožívá se v dobré kondici v průměru dvanácti let. Nejčastěji jej trápí nádorová onemocnění, která však na sobě psi často nedají vůbec znát. O to víc jsou pak majitelé překvapeni, když jim stále vitální a energický pes uhyne ve věku osmi až devíti let. Chovatelé doporučují kromě povinného rentgenu kyčelních a loketních kloubů absolvovat také jednou ročně oční vyšetření, kdy se zjišťuje výskyt očních defektů. Vyšetřeni by měli být oba jeho rodiče.

Je pro mě flat vhodným psem?

Jestliže máte smysl pro humor a spravedlnost, dokážete si nastavit pravidla a vyžadovat je, umíte udržet nervy na uzdě, a také se psem pracovat s citem a nabídnout mu dostatek aktivit jak fyzických, tak i psychických, pak je flat ideálním adeptem pro vás i vaši rodinu. Stejně tak pokud hledáte všestranného společníka na lovecký výcvik i psí sporty. Jestliže jste však hodně zaměstnaní, neměli byste na něj čas, často se u vás střídají nálady, nedokážete věci dotáhnout do konce a možná jste i netrpěliví, raději od pořízení tohoto psa ustupte. Tím spíš, když jde o takto rozpustilé plemeno. Po jiném se porozhlédněte také tehdy, pokud hledáte psa na výcvik obran či na hlídání objektů.

Flat coated retrívr je velmi rozpustilé plemeno, je třeba mu zaměstnat tlapky i hlavu. Zdroj: Shutterstock

Užitečné informace v kostce

Původ: Velká Británie

Velikost feny: 56,5–59 centimetrů

Velikost psa: 59–61,5 centimetrů

Váha feny: 25–32 kilogramů

Váha psa: 27–36 kilogramů

Barva: pouze černá nebo játrová

Skupina FCI 8: Retrívři, slídiči, vodní psi

Chovatelské kluby:

Klub chovatelů loveckých slídičů (kchls.cz)

Retriever klub (retriever-klub.cz)

Zdroj: časopis Receptář