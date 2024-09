Máte doma pejska a chcete mu vybudovat vlastní boudu venku? Tady je návod, jak na to…

Říká se, můj dům, můj hrad. A to platí i o psí boudě. Váš čtyřnožec v ní totiž potřebuje zažít pocit bezpečí, pohodlí a zázemí. Přesně to si uvědomili i tvůrci reality show Dream Team – Mistři dílny, kteří svým soutěžícím zadali za úkol vyrobit psí boudu snů.

A jak to dopadlo? Inspirujte se nejlepší nápadem… Ještě než se pustíte do práce, připravte si všechno potřebné – zejména latě pro základní rám. Pak se vám budou také hodit materiály na stěny v podobě dřevotřískových desek. Potřebovat budete i molitan a nějakou látku, ze které vyrobíte různě velký pelíšek.

Autor Strovex vám poradí, jak postavit psovi boudu. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Bouda ze dřeva

Nejdříve začněte výrobou „dna“ boudy. Dno by mělo být dostatečně velké, aby se do něj vešel váš čtyřnohý miláček. Proto nařežte rámy a latě na požadovanou délku a spojte je vruty v jeden kompaktní celek.

Snažte se každé prkénko přišroubovat k tomu druhému více vruty, aby se při vysychání dřeva zbytečně nezkroutilo a neznehodnotilo. Na šicím stroji ušijte návlek na pelíšek, který vyplňte molitanem nebo polštářovou směsí. Poté ho sešijte, aby se obsah zbytečně netrousil pryč.

Jako skládačka…

Pak se zaměřte na boční stěny domku. Na rám z latí přišroubujte nebo připevněte pomocí „sponkovačky“ dřevotřískové desky. Chcete-li, aby bouda byla vhodná pro celoroční obývání, nezapomeňte stěny zateplit polystyrenem, který ještě překryjte tenkou vrstvou dřevotřísky. Jakmile sesadíte všechny stěny boudy k sobě, ozdobte venkovní část boudy palubkami.

close info Profimedia zoom_in Psí boudu můžete vyrobit i sami.

Sázka na detaily

Do stěny ve vstupní části psí boudy si vyřežte otvory na okna. Možný okenní rám pak vyrobte z latí. Nakonec se pusťte do výroby střechy. Nasaďte dva díly konstrukce střechy a jako střešní krytinu použijte bitumenové desky. Aby dovnitř nezatékalo, vyrobte si ze zbytku bitumenu „hřebenáč“, který umístěte na konec střechy.

Misky pro hladovce

Nakonec můžete okno v boudě zasklít a psí domov natřít oblíbenou barvou. Pokud chcete, můžete vyrobit i držák na misky. Jak na to: Jednoduše vyřežte do širokého prkna dva otvory a připevněte do vstupní části boudy. Do otvorů zasaďte dvě misky – jedna by měla být na vodu, druhá na jídlo. A váš pejsek může bydlet!

Zdroje: https://cz.hecht.cz, https://www.denik.cz