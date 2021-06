Jak zabránit holubům a dalším ptákům, aby vám znečišťovali balkon

Není nad to, když vám šedivý posel míru sedne na parapet. Možná i párkrát ťukne do okenní tabulky. Malé děti si jej jistě rády prohlédnou pěkně z blízka, jak se čepýří před vlastním odrazem. Ale pobavení trvá jen krátce. Co s nechtěnými ptačími návštěvníky?

Nezvaní hosté

Holubi, kosi, poštolky, ale i mnozí drobní ptáčci, naše okna i balkony čile navštěvují. Není divu, vlétnou, kam je napadne a květináče, uskladněné nádoby nebo krabice směle použijí jako dočasné útočiště vhodné pro jejich snůšku. Ptáci jsou zajímaví i krásní. Jejich hnízdění a péčí o mladé nemáme možnost často sledovat, a proto je často tolerujeme a snažíme se jejich přítomnost nerušit. I když je ptačí rodinka z počátku zábavná, ale velmi rychle se ukáže, že se ptáci nechovají přesně podle pravidel bontonu. Výjimkou je pouze Ladislav Špaček, ten ví o etiketě vše! Ale žerty stranou.

Pokud dbáte o vzhled okolí vašeho bytu či domu, hnízdící ptáci nejsou vítáni. Problémem jsou především výkaly, které se budou hromadit na špatně dostupných místech, a i jejich odstranění nebývá jednoduché. Ptáci mohou také devastovat zeleň a hrabat v květináčích a tím už končí veškerá legrace. Jak se ptákům postavit?

Tento problém trápí mnohé a ze klíčových slov vyhledávaných na internetových prohlížečích vyplývá, že se naše neláska vůči těmto opeřencům stupňuje. Frekventovanou otázku „Jak se navždy zbavit holubů?“ následuje „Co zabije holuba“ s úsměvným zakončením „Napadne mě holub?“ Pomocníků v odhánění ptactva je mnoho. Často jde o to, odnaučit ptáka zažitému zvyku, ale někdy nezbývá než vyřešit situaci jednou pro vždy a zcela zamezit přístupu na balkon nebo parapet. K těmto řešením musíme většinou dozrát po několika neúspěšných pokusech.

Pomocníci v boji s ptáky

Holubi sice nevypadají moc chytře neustále pohazujíc svojí hlavičkou, ale nejsou hloupí. Bohužel pro nás i práci se naučí a zvyknou si na mnohé. Toto jsou naše tipy, jak čelit opeřencům v blízkosti vašeho domova.

Pachové odpuzovače se jednoduše aplikují nástřikem, ale ten je potřeba často opakovat, především po dešti. Ptáci nemají rádi určité pachy a lze jim balkon znepříjemnit i pomocí aromatického koření jako je skořice, pálivá paprika a další.

Gelové odpuzovače fungují v podstatě jako lepidlo, které aplikujete na místo, kam ptáci dosedají. Ani ptáci nemají rádi lepkavé povrchy, proto se jim budou vyhýbat. Bohužel lep není jednoduché odstranit, takže se může stát komplikací i pro nás.

Elektronické zvukové plašiče existují i proti holubům. V zahradě si můžete často všimnou jejich obměn proti hlodavcům nebo kočkám. Fungují na baterie a produkují pro člověka téměř neslyšný zvuk. Nicméně ženy mladší 40ti let i takový zvuk mohou vnímat. To má svá pro i proti. Sice poznáte, že už je potřeba vyměnit baterie, ale i nenápadný zvuk plašiče vám může být nepříjemný. Na druhou stranu, často jde jen o zvyk. Obyčejně si takový zvuk navykneme ignorovat a již nás neruší.

Siluety nebo napodobeniny dravců, případně hadů, jsou klasickým způsobem jak odehnat především drobné ptactvo. Tyto pomůcky jsou velmi vhodné také pokud vaše okna ptáci nevidí a často do nich narážejí v letu. Pokud jsou napodobeniny dravých ptáků součástí terasy, nemusí ani působit rušivě, ale holubi a jiní si na ně mohou za čas zvyknout a přestanou se jich bát.

Trny jsou nejčastějším řešením na administrativních budovách, sochách a historických památkách. Jde o účinné a pohled z dálky nenápadné trvalé řešení. Zvažte, zda by se nehodilo i na vaše okna.

Lankové systémy, sítě a zasklení jsou nejdražší, avšak permanentní způsoby, jak zabránit opeřencům jakýkoli pohyb na balkoně. Někdy nezbývá než investovat do trvalých zábran tohoto typu. Nezapomeňte, že vaši sousedé třeba ptáky i přikrmují, a naopak jim poskytují místo ke hnízdění. Představa, že nějak jednoduše uchráníme vašich pár metrů balkonu, je pak docela naivní. Lankové systémy jsou na pohled málo rušivé a z trvalých zábran i finančně nejdostupnější.