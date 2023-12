Psi, a zvláště ti chovaní přímo v bytě, se stali doslova součástí rodiny, a tak není divu, že je bereme s sebou na výlety, a dokonce i na dovolenou. A to nejen na tu letní, ale mnohdy se svými páníčky vyráží i v zimě na hory. Co psovi s sebou zabalit a co dodržovat, aby se vrátil pes zdravý?

Předně je třeba si dobře uvědomit, s jakým zvířetem na hory vlastně vyrážíme, a podle toho jej také musíme vybavit. Jsou jistě plemena, která pobyt i v chladných a drsnějších podmínkách snesou lépe, jako třeba husky, s nimiž by neměl být velký problém. Jestliže jste ale hrdými spolubydlícími dvoukilového jorkšíra, bylo by jistě na místě rozmyslet si, zda se pro něj raději třeba v rámci rodiny nenajde hlídání.

I psi se dokáží na sněhu vyřádit, jak je vidět třeba na youtubovém videu od nicolettadoggies:

Nestyďte se psa obléknout

Rozhodnete-li se přece jen svého čtyřnohého miláčka vzít s sebou na sníh, pak bude nezbytné zabalit mu také patřičnou výbavu. Jestliže se při krátkých procházkách v okolí paneláku spokojí buď s vlastním kožichem a lehčím svetříkem, tak na horách, kde nás to automaticky svádí k dlouhým vycházkám, nebo dokonce túrám, mu taková ochrana stačit rozhodně nebude. Chce to tedy rozhodně pořídit jak pro lidi, tak ale i pro psa odpovídající oblečení.

Pes z bytu není na přírodu připravený

Nyní možná někteří chovatelé, jejichž psi pobývají celý rok venku, odmítavě kroutí hlavou s tím, že pes má přece kožich a kdo to kdy viděl, oblékat zvíře. Musíme si ale uvědomit, že bytoví gaučáci žijí ve stejných podmínkách jako my lidé a kožich jim tedy slouží jako nám svetr. Kdybychom ve stejném oblečení, v jakém pobýváme ve vytopeném obýváku, vyšli na procházku, jistě bychom se rychle vrátili pro kabát. A stejně je to i s psími kožíšky, které nemají šanci postupně si přivyknout pozvolnému ochlazování. Zvláště plemena, která nemají termoizolační podsadu (jako třeba zmiňovaní jorkšíři), by v mraze bez bundy dlouho nevydržela.

Hodí se i obutí

Dobrou ochranou do sněhu jsou také „boty“ pro psy, které se dnes dají pořídit téměř ve všech specializovaných prodejnách. Opravdu není ostuda je psovi navléci, zvláště když není na takové podmínky, jaké panují na horách, běžně zvyklý. Ať už mu packy obujeme nebo ne, měli bychom s sebou vzít také vhodný krém, ideálně čistou vazelínu, kterou psovi po takové procházce ošetříme polštářky, aby nepopraskaly.

Pes bude mít na horách větší hlad než doma

Sucho a teplo na odpočinek

Pamatujme také na to, že když přijdeme z takové vycházky, svlékneme mokré oblečení a převlékneme se do suchého. A stejně tak je potřeba důkladně co nejrychleji vysušit i psí kožich. Nezapomeňme mu tedy přibalit osušku a teplou podložku, aby se mohl po námaze vyspat na teplé dece.

Víc pohybu, víc krmení

Pobyt v zimě a náročnější pochody sněhem znamenají také velký energetický výdej. Jestliže doma psa krmíte určitými dávkami, měli byste počítat s tím, že po větším fyzickém výkonu bude mít také větší hlad. Půjdete-li tedy před takovou dovolenou nakupovat psí krmivo, podívejte se po něčem přece jen trochu vydatnějším a pořiďte pro jistotu o trochu větší zásobu. Je víc než pravděpodobné, že psovi přijde k chuti.

Pozor na zdraví, i váš pes má jen jedno

Stejně jako oblékání a péče o psa bude mít svoje pravidla i samotný pobyt venku. Jestliže někteří členové rodiny chtějí lyžovat, určitě nebude správné, aby jeden se psem zůstával čekat pod kopcem. Pokud nebude mít pes dostatek pohybu, snáze prochladne a neštěstí může být na světě. Nejde totiž jen o možné obyčejné nachlazení, ale v sázce je například zdraví ledvin a dalších orgánů. A to už žádná banalita rozhodně není.

