Jak často koupat psa, abyste mu neublížili?

Sychravé počasí způsobuje, že každé venčení se stává adrenalinovým zážitkem. Přeskakujete kaluže, vyhýbáte se nezpevněným stezkám, ale přesto mají vaši čtyřnozí kamarádi doslova bláto až za ušima? V tomto případě často nezbývá nic jiného, než psa vykoupat. Avšak pozor. Svému věrnému příteli můžete nechtěně ublížit. Jak často koupat psa?

Každá srst potřebuje péči. Proto se naučte svého psa pravidelně česat. Nejenže ho potěšíte a zbavíte ho svědění, ale především odstraníte uvolněné chlupy, které by normálně létaly po celém bytě, předejdete zacuchávání srsti a také ji vyčistíte.

Péče po procházce

V zimních plískanicích je pochopitelné, že se na tělo pejska nalepí bláto. Proto je nutné, aby jste ho před vpuštěním do bytu očistili. Někdy stačí utřít tlapky suchým hadrem. Pokud se však bláto dostalo i mezi polštářky, nachystejte si do chodby lavor s chladnou vodou. Každou tlapku uchopte a postupně ji do lavoru ponořte a bláto odstraňte. Poté ji důkladně vysušte ručníkem. Má-li čtyřnohý společník bláto i na srsti, očistěte ji vlhkým hadříkem. Až pes uschne, ještě ho vykartáčujte.

Někdy stačí utřít tlapky suchým hadrem. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Jak psa koupat

Pokud je koupel nutná, je vhodné se na ni předem připravit. Pejska před koupáním vykartáčujte. Pokud nechcete být příliš mokří, oblečte si zástěru nebo pláštěnku. Do vany položte protiskluzovou podložku, zabráníte tak jejímu poškrábání a pes nebude klouzat. Vodu napusťte dříve, než do ní psa položíte, někteří jedinci se totiž bojí zvuku, který vydává kohoutek. Měla by bát teplá, ale ne příliš horká. Psa do ní poté postavte a nedovolte mu, aby z vany nebo lavoru utekl. Srst dostatečně namočte. Můžete použít sprchu nebo plastový kelímek. Začnete od noh a postupujte směrem vzhůru. Hlava by měla být jako poslední, aby se pes neotřepal a vy nebyli zbytečně mokří. Dejte si však pozor, aby se voda nedostala do uší. Aplikujte šampon a důkladně ho vmasírujte do srsti. Aby se odstranila nejen špína, ale také mastnota, bakterie či kvasinky, přípravek by se měl dostat až na kůži. Pro umytí oblasti uší, očí a konečníku můžete použít měkkou část houbičky na nádobí. Po šamponování je nutné pejska pečlivě opláchnout vodou. Poté ho osušte ručníkem a vysušte fénem s vlažným vzduchem. Aby se sušení zkrátilo, během něj srst pročesávat kartáčem.

Jak často koupat psa

„V zásadě platí čím méně, tím lépe. Kůže psa má tenčí vrstvu ochranného mazu a vyšší pH, proto časté koupání šamponem může narušit přirozenou kožní bariéru. Štěňata koupejte jen v případě nutnosti, důležité je zabránit nastydnutí po koupeli," říká veterinářka Erika Košíková. Obecně se radí, že pes by se měl vykoupat, pokud přijde do místnosti a vy cítíte nepříjemný zápach. Psi se střední až dlouhou srstí potřebují koupel přibližně jednou za měsíc. Krátkosrstí psi se udržují snadněji čistější. Proto je koupejte, pokud špína nejde odstranit kartáčováním nebo zapáchají. Máte-li pejska s plstnatou srstí, je nejlepší ho nekoupat vůbec. Kosmetika se totiž z „dredů" špatně vymývá a mohla by způsobit problém. Je-li koupel nutná, je nezbytné, aby pes řádně uschl. Jinak totiž hrozí riziko bakteriální nebo plísňové infekce.

Obecně se radí, že pes by se měl vykoupat, pokud přijde do místnosti a vy cítíte nepříjemný zápach. Zdroj: mis1il/Shutterstock.com

Jaké přípravky zvolit

Nevhodný šampon může oslabit obranyschopnost kůže, což může vést k jejímu podráždění, zarudnutí, nadměrné tvorbě kožního mazu, lupinatosti a někdy i k vyrážkám. „Šampony pro lidi určitě nejsou ideální volbou, svým složením můžou citlivou kůži psa dráždit. V nouzi je možné použít jemný dětský šampon, ale vždy je vhodnější zvolit šampon určený pro psa, vybrat vhodnou věkovou kategorii a typ srsti. Speciální kategorii jsou šampony medicinální, určené pro léčbu kožních problémů, zde vám konkrétní šampon a frekvenci jeho používaní doporučí veterinář, samoléčba může napáchat více škody než užitku,“ upozorňuje veterinářka.

