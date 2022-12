Jak často koupat psa: Ubližujete mu, když ho koupete příliš často i příliš málo

Zima je tu a všude kolem nás zdobí cesty kaluže a bláto. Noční můra pro pejskaře, kteří si z každé procházky přivedou domů mazlíčka obaleného bahnem. Jak často bychom ale měli pejska koupat, abychom mu neškodili?

Nikdo z nás nechce mít po každém venčení psa byt plný špíny a bahna. Co tedy dělat, když je venku nepříznivé počasí, a my přesto musíme jít se psem ven? Pokud není pejsek špinavý příliš, postačí ho pořádně utřít do ručníku. Pokud je ale z vašeho čtyřnohého mazlíčka koule bahna, nezbývá nic jiného než ho vykoupat.

Příležitostné koupání psa je zcela v pořádku, zvláště pak v zimních měsících, kdy je často mokrý a špinavý. Byl by totiž v takovém případě brzy cítit. Myslete však na to, že přílišné koupání mu může způsobit zdravotní komplikace. Myjte ho tedy pouze v případě, že je to opravdu nutné. Štěňata však nekoupejte raději vůbec!

Při koupání psa buďte trpěliví. Zdroj: shutterstock.com

Pokožka psa má důležitou ochrannou funkci

Pokožka psa totiž chrání před škodlivými vnějšími vlivy a dehydratací, reaguje na změny teploty a pomocí senzorických receptorů dokonce vnímá podněty jako bolest a tlak. Povrch kůže psa je pokrytý lipidovou vrstvou, ta je tvořena tuky a bílkovinami. Je známá především pod názvem kožní maz.Ten má pro psa velmi důležitou ochrannou funkci.

Pokud tedy psa koupete často nebo používáte nekvalitní přípravky, můžete lipidovou vrstvu poškodit a způsobit tak zvířeti kožní problémy. Většinou uvidíte na jeho pokožce zarudnutí a pejsek se bude kvůli nepříjemnému svědění neustále drbat. Pokud tento problém nebudete řešit, může způsobit bakteriální zánět kůže či lysiny.

Psa koupejte, jen když je to nutné Zdroj: Shutterstock

Před koupáním psa důkladně vykartáčujte

Na šampónu pro mazlíčka nešetřete a poté, co ho omyjete, ho pořádně opláchněte vodou, aby na jeho pokožce nezůstala žádná pěna.

Psa před koupáním vykartáčujte, odstraníte tak větší nečistoty, zbavíte ho uvolněných chlupů a také tím docílíte toho, že se šampón dostane přes srst na kůži. Teplotu vody zkontrolujte předloktím. Pejsci se většinou bojí cákání a jsou celkově z koupání vystrašení, dávejte tedy pozor, ať na ně voda zbytečně prudce necáká.

Mytí začněte od nohou a pokračujte směrem k hrudníku a břichu. Poté následuje mytí zad a krku. Hlavu pejskovi umyjte až jako poslední, protože tuto oblast nejhůře snáší. Dbejte na to, aby mu netekla voda do očí.

Zdroj: www.zoohit.cz, www.rajchovatelu.cz