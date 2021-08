Jak chovat slepice: Základní rady pro začátečníky, užitečné i pro zkušené

Není nad domácí vajíčka. Tento fakt potvrdí snad každý, kdo je miluje a dbá o své zdraví. Proč tedy nebýt samozásobitelem! Abyste si tento sen splnili, potřebujete vlastní slepice. Jak je chovat a dát jim vše, co potřebují? Je to opravdu snadné!

Mít každé ráno po ruce čerstvá domácí vejce je stále lákavější a chov slepic není až tak složitý. Dá se říct, že tito hrabaví ptáci sezobnou téměř všechno a moc toho k životu nepotřebují. Stačí jim poctivá a láskyplná péče, ostatně jako každé živé bytosti. Pokud se chystáte s chovem začít, máme pro vás pár užitečných rad.

Obydlí a prostor

Stejně jako lidé, potřebují i slepice mít svůj domov a venkovní prostor k příjemnému životu s dostatečným pohybem. Stačí jim jednoduchý dřevěný kurník nebo skromné zděné stavení. Velikost záleží na počtu slepic, které si pořídíte. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, vždy je důležité zajistit účinné větrání k zajištění cirkulace vzduchu. Nezapomeňte také na zateplení kurníku vhodnou izolací obvodových stěn a zhotovení podlahy, která se bude dobře udržovat v čistotě.

Nejvhodnější ke krmení slepic je směs obilí a semínek. Zdroj: shutterstock.com

Naprosto zásadní je pro drůbež i prostorné území pro výběh. Každá slepice potřebuje k zdravému pohybu zhruba 20 až 30 m2. Trochu méně určitě nevadí, ale klíčové je, aby byl tento prostor travnatý a slepice měly trávu k dispozici od jara do zimy. Výběh by měl být pod stromy, aby jejich stín chránil slepice před přehřátím. V případě, že to není možné, zkuste zajistit jednoduchý přírodní přístřešek. Čím větší prostor zvířatům poskytnete, tím větší šanci má trávník i s rostlinami přežít, protože nebudou vyzobávat potravu jen na jednom místě. Bonusem pro zelenou plochu bude slepičí přírodní hnojení. Ve velkém výběhu mají slepice navíc šanci obohatit svůj jídelníček o různý hmyz a bezobratlé živočichy. Takže vám ve výsledku pomohou zlikvidovat slimáky i housenky a vysbírají na zahradě klíšťata.

Slepičí výběh zajistěte plotem či přírodní bariérou

Přestože slepice nejsou dobří letci, občas se o nějaký ten let pokusí. Proto je praktické jejich výběh zajistit nějakou vhodnou zábranou, aby nechodily snášet na místa, která nenajdete, anebo nebyly vystaveny riziku projíždějících aut. Většinou stačí plot vysoký jeden a půl metru. Záleží však na konkrétním plemeni, protože některé druhy jsou v letu zdatnější.

Slepicím lze také opatrně zastřihnout konce letek na jednom křídle. Stačí ostrými nůžkami zkrátit konce per. Neděste se, slepice nic necítí, je to peří, ale jejich manévrovací schopnosti ve vzduchu se sníží a pták nemůže odletět. Oplocení však nepodceňujte ani v případě zastřihnutých letek, jelikož slepice je zvědavá a protáhne se každou škvírou.

Pokud jde o krmení pro slepice, platí ověřené pravidlo: čím lépe je budete živit, tím bude maso a vajíčka lepší. Zdroj: shutterstock.com

Dobré krmení je základ

V každém případě potřebují dostatečný a bezproblémový přístup ke krmivu a vodě, a to po celý den. Pokud jde o krmení pro slepice, platí ověřené pravidlo: čím lépe je budete živit, tím bude maso a vajíčka lepší. Nejvhodnější je směs obilí a semínek, která jsou v ideálním případě umístěná v krmítku. Není to sice nezbytné, ale pomáhá to zabránit znečištění potravy samotnými slepicemi. Minerální látky na stavbu skořápek získají například ze sušených drcených skořápek nebo vápenného gritu. Přidat můžete doplňky v podobě vitaminů, makro a kiroživin a aminokyselin, které koupíte v chovatelských potřebách.

Zelené krmivo ve formě trávy, ale také zeleniny, vhodně doplní jídelníček a dodá žloutkům tu správnou barvu. V rozumné míře můžete dávat slepicím zbytky z domácnosti, například rozbít kosti na doplnění vápníku, zbytek masa, zeleniny z polévky, přílohy. Zbytky nesmí být zkažené, přesolené a příliš mastné. Jestliže chcete slípkám přilepšit, můžete je vypustit na čerstvě zrytý záhon, velice rády si pochutnají na žížalách. Případně jim dopřejte i nakrouhanou mrkev či řepu, hodí se to obzvlášť během zimy. Zcela nezbytná je pro zdraví slepic čistá voda, takže je potřeba ji měnit. Postačí větší nádoba nebo si můžete pořídit snadno dostupné napáječky.

Kdy a jak často krmit

Pokud mají slepice stále k dispozici kompletní krmivo, nikdy netrpí hlady. I když to nehraje zcela zásadní roli, je vhodnější, pokud servírujete slepicím nové krmivo vždy přibližně ve stejnou dobu.

Rada na závěr?

Mějte je rádi. Nejsou to možná nejchytřejší ptáci, ale i tak jde o velmi užitečné tvory.

