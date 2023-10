Dříve jsme vídali psy hlavně na vesnicích, často i po celý život uvázané na řetězu u boudy. Dnes by nás už nic takového ani nenapadlo, psi se naopak stali samozřejmým členem naší rodinné smečky a chceme, aby se i oni cítili dobře. Jak jim nejlépe ukázat, že je máme rádi a počítáme s nimi? Musíme na to jít “po psím způsobu”.

I když máme často pocit, že nám zvířata dokonale rozumí (a v některých případech je to pravda, i když vnímají hlavně jiné signály, než si myslíme), přece jen nejsou ani psi schopni dokonale porozumět lidské řeči. Naučí se podle své inteligence a času, který jim chovatel věnuje, několik povelů, ale ostatní komunikaci s námi povedou hlavně díky vnímání našich emocí. Dobře poznají, že jsme smutní, veselí, že se trápíme. Citlivější psi tomu dokonce přizpůsobí svoje vlastní chování. A za to si jistě zaslouží naši pozornost a projevy lásky. Svoji náklonnosti jim ale musíme dát najevo tak, aby to mohli pochopit.

Jak uděláte vašeho psa šťastným? projevte mu svoji náklonnost, pomoci může i video na youtube v kanálu Doggi Digs:

Zdroj: Youtube

Mluvit se psem není ztráta času

Může se nyní zdát, že první rada je v rozporu s tím, co bylo uvedeno. Pro psa je totiž velmi důležité, že na něj mluvíte. Nezáleží přitom na tom, jestli si v jeho přítomnosti zkoušíte proslov na zítřejší prezentaci v práci, připravujete se na zkoušku do školy nebo mu skutečně vyprávíte příběh ze svého života.

Důležité je, aby z tónu vašeho hlasu cítil lásku, klid a spokojenost. Když jej navíc tu a tam oslovíte jménem, bude štěstím bez sebe. Častěji opakovaná slova si pes zafixuje a brzy bude dobře vědět, co znamená procházka nebo třeba informace, že venku prší. Může se stát, že místo radosti z blížící se procházky raději zaleze preventivně do pelíšku. Přesto bude vědět, že ho máte rádi. Komunikace je prostě základ.

Do přírody ve smečce

Zmínili jsme procházky. To je další společná aktivita, která posiluje pouto mezi člověkem a jeho mazlíčkem. Budete si spolu hrát, budete mu házet kroužky nebo míčky, on je bude nosit a vy ho za to pochválíte. Najednou se ocitnete v propojení, jaké dává jen bezpečná smečka. Stejně jako pro člověka je nezbytné, aby patřil do nějaké skupiny, stejně tak potřebuje mít takovou jistotu i váš pes. Vy jste jeho smečka a máte odpovědnost za to, že mu ten pocit dáte.

close info shutterstock zoom_in Pro vašeho psího kamaráda je nesmírně důležité cítit vaši přítomnost.

Neodhánějte ho od sebe

Komunikace, hry, ale také společné “intimní” okamžiky, to je to, co dělá vztah se psem takovým, jaký by měl být. Co tím myslíme? Pro vašeho psího kamaráda je nesmírně důležité cítit vaši přítomnost. Proto není dobré odhánět ho třeba ve chvíli, kdy si vám lehne k nohám, nebo dokonce na nohy. Menší plemena si ráda lehají na kanape tak, aby byla zády v kontaktu s chovatelovým tělem. Větší plemena by takovou chvilkou také nepohrdla, ale většinou je na kanape nepouštíme.

Do postele ano nebo ne?

Už víme, jak je pro psa důležitý fyzický kontakt. Ještě o stupeň vyšší důvěra pak ale panuje mezi těmi chovateli a jejich mazlíčky, kteří alespoň občas mohou nocovat společně. Jde o chvíli, kdy je člověk nejzranitelnější a důvěra, kterou psa poctíte tím, že jej v takovém momentu necháte ve své blízkosti, se na jeho vztahu k vám jistě odrazí.

Hra je dobrý důvod ke společné radosti

Pes je tak trochu jako dítě, i když to samozřejmě nemůžeme brát doslova. Stále jde o zvíře s jeho přírodními zvyky a návyky. Některé jeho “myšlenkové pochody” se ale skutečně dají porovnat s malým dítětem. Tak třeba stejně jako předškolkový človíček, i pejsek se chce bavit, hrát si, ale zároveň na to nechce být sám. Vaše společnost mu udělá radost a znovu se přesvědčí, že na něj myslíte, uděláte si na něj čas - přeloženo do “psovštiny” - máte ho rádi a jste jeho bezpečná smečka.

Drbání za ušima má svůj důvod

Chcete psa pohladit? Určitě bude mít (až na výjimky) radost. Ještě mnohem lepší způsob, jak psovi projevit svoji náklonnost, je ale drbání za ušima. Endorfiny, které se začnou do jeho těla vyplavovat, z něj udělají šťastného psa a šťastný pes si dobře zapamatuje, u koho a s kým je mu dobře. Jste to vy, jeho páníček nebo panička, vy, kterého má i on z celé své psí duše rád.

close info Shutterstock zoom_in Pes v posteli se cítí milovaný, ale má to svá úskalí.

Z oka do oka

Ne nadarmo se říká, že pravá láska mluví beze slov. Je to jistě pravda a možná jste si všimli, že nejlépe je vám s lidmi, s nimiž dokážete i mlčet a přesto víte, že si rozumíte a je vám spolu dobře. Podobně to platí i u psů. Také oni milují ty chvíle, kdy se jim budete v klidu dívat do očí. Ne agresivně, ne ve snaze je ovládnout, ale mile a láskyplně. Ucítí to, o to nemusíte mít strach. A když vám pes dokonce olízne nos, můžete si být jisti, že jste to právě vy, kdo je středobodem světa vašeho pejska. Dokázali jste to, jste propojeni v jedné smečce.

Zdroje: www.akc.org, kristenlevine.com, www.rover.com