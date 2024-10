Je členem vaší rodiny kočka a nevíte, jak řešit vaši případnou nepřítomnost? Jak dlouho může být opravdu doma sama? Možná vás překvapí, že tuto situaci zvládne bez problému! Ovšem za jistých podmínek, které ji připravíte.

Kočky jsou relativně samostatná zvířata a poměrně nezávislé bytosti. Proto někdy oceňují i čas, kdy si mohou užít vlastního klidu bez toho, že by je někdo rušil. Ačkoliv patří k domácím mazlíčkům s minimální starostí, jistý servis pro svůj život v bytě potřebují. Jak dlouho zvládnou být kočky doma, abyste neměli obavy nejen o ně, ale stejně tak o vaši domácnost?

Jak dlouho lze nechat kočky doma samotné? Na zajímavé tipy se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu AnimalWised:

Optimální doma samoty

Většina koček zvládá být o samotě doma bez problému několik hodin přes den i přes noc. Obecně se uvádí, že zdravá dospělá kočka může být bez problému sama až 12 hodin. Takže v případě, že máte standardní pracovní dobu, nemusíte mít o její pohodu obavy.

Ovšem neznamená to, že by mělo jít a standardní situaci. Jestliže tedy jedete na pár dní na dovolenou, zajistěte si určitě pečující osobu, která se vaši kočku bude pravidelně starat. A co vše udělat, když kočku opouštíte na dobu do cca 12 hodin, aby se cítila šťastná a v bezpečí?

Většina koček zvládá být o samotě doma bez problému několik hodin přes den i přes noc.

Krmení a voda

Kočka by měla mít pro svůj komfort vždy dostatek krmení a stejně tak čerstvé vody k pití. Obojí je nutné pravidelně doplňovat, aby nedošlo ke zkažení a kontaminaci, což by zvířeti mohlo způsobit nežádoucí zdravotní problémy. Kočka by měla mít tedy v misce jen tolik krmiva, kolik opravdu v daném intervalu spotřebuje.

Čištění podestýlky

Kočka by měla být za každých okolností v dobrých hygienických podmínkách. Je tedy nutné pravidelně čistit její případnou podestýlku, ale stejně tak i kočičí toaletu. Stejně tak se ujistěte, že má kočka místo na vyprazdňování po celou dobu přístupné.

Žádné nebezpečné nástrahy

Kočka by neměla být vystavená žádným zbytečným nástrahám. Pro bezpečí kočky i váš klid odstraňte z jejího dosahu věci, které by ji mohly zranit nebo jinak ohrozit. Jedná se například o nebezpečné kabely, dráty, hračky s provázkem, potraviny, léky, čisticí chemické prostředky nebo jedovaté rostliny. Určitě také zkontrolujte veškeré únikové cesty a otevřená okna. Pokud má vaše kočka obvykle přístup ven, nezavírejte ji, když jste pryč.

Kočka by měla být za každých okolností v dobrých hygienických podmínkách.

Poskytněte kočce zábavu

Po dobu vaší nepřítomnosti je nutné zajistit kočce dostatek podnětů k zábavě, aby se zbytečně nenudila. Nechte ji k dispozici oblíbené, ale bezpečné hračky, které ji zajistí příjemné pobavení. Budete tak ušetřeni například poškozeného nábytku či další výbavy bytu.

Bezpečné místo

Kočka by měla mít vždy k dispozici bezpečné místo nebo úkryt, kam se v případě stresu může schovat a opět nabýt klidu. Může to být například pelíšek, krabice od bot, anebo vyklizená skříňka. Prostě místo, které kočka ráda v těchto případech využívá.

