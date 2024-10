Myslíte si na pejska? Nebo vás o něj prosí děti? A kdo bude se psem doma? Psi rozhodně zvládnou být i o samotě, nicméně jim to příliš nesvědčí. Věděli byste, jak dlouho můžete psa nechat doma bez výčitek?

Psa je dobré nechat samotě postupně přivykat

Jak váš pes zvládá osamění? Může být doma sám celý den nebo jen, když jste v práci? Nebo ani to ne? Také pejsci jsou samozřejmě všelijací a vnímají osamění různě.

Nezáleží jen na povaze, ale také jistě na věku a rozhodně také hraje i roli, zda je pes zavřený v bytě nebo se může volně pohybovat po zahradě, i když i tam je sám.

Pejsci si na samotu musí také přivykat. Jak naučit psa být sám doma vám poradí také autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu The Riedels & wolfdogs“Envy ́s Legacy.

Zdroj: Youtube

Jak dlouho může být pes sám doma?

Psi bývali venku přivázaní v zimě, dešti, ale takhle už si dávno soužití s čtyřnohými přáteli nepředstavujeme. Samozřejmě, pokud je pes venku, má možnost vykonat zde potřebu a má i dostatečnou ochranu před počasím v podobě dobře izolovaného kotce, tehdy může „vydržet“ teoreticky déle než pes zavřený v bytě.

Nicméně, nejde jen o potřeby psa, ale i o osamění. Psi jsou zvířata společenská a přítomnost jejich majitele či rovnou celé člověčí smečky je pro ně ohromně zásadní.

Malé štěně, respektive pejsek do 6 měsíců, by neměl zůstávat sám déle než 2 hodiny. Rozhodně nejde jen o to, aby něco nezničil nebo si neublížil, ale právě o osamění, které je pro psy jednoznačně stresující.

U větších a dospělých psů to není o moc víc. Odborníci doporučují nenechávat psa o samotě déle než 6 hodin, což však v mnohých domácnostech nepřichází v úvahu vzhledem k osm a půl hodinové směně.

Psi si i na takto dlouhou dobu umí zvyknout. Není však rozhodně ideální. Velmi vhodné je, aby si členové domácnosti přizpůsobili režim tak, aby někdo odešel později a jiný dříve, i právě kvůli pejskovi.

Stejně tak jako není vhodné opouštět na příliš dlouhou dobu štěně, také psí senioři zvládají samotu špatně, a to se zhoršuje v případě zdravotních problémů.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Psi jsou jednoznačně společenská zvířata, která samotou trpí.

Nejde jen o věk a zdraví psa

Není to však jen věk nebo zdraví, co může značně zamíchat kartami. Každý pes je jednoznačně jiný a také jeho osobnost hraje roli v tom, jak bude váš odchod a dlouhé čekání snášet. Různé rasy navíc vnímají a zvládají samotu odlišně.

Klidnější plemena obyčejně přečkají bez problémů čas do vašeho příchodu, temperamentnější takříkajíc neudrží nervy na uzdě a z nudy a stresu ničí nejen domácnost, ale i svou mentální pohodu. Nutné je uvědomit si, že pes vám nedělá naschvály, ale nezvládá osamění dobře, nudí se či dokonce trpí separační úzkostí.

Zdroje: bluecross.org.uk, bluecross.org.uk